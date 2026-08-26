El Gobierno nacional anunció un programa de $2 billones para impulsar los créditos hipotecarios mediante recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. El dinero será colocado en los bancos a través de plazos fijos de largo plazo y deberá utilizarse para financiar operaciones vinculadas con la primera vivienda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que el monto previsto permitiría brindar soluciones habitacionales a entre 17.000 y 18.000 familias. Los préstamos podrán destinarse a la compra, construcción, ampliación o refacción de una vivienda única.

El esquema no contempla que el FGS otorgue directamente los créditos ni que compre las hipotecas. Los recursos serán licitados entre las entidades financieras, que conservarán la responsabilidad de evaluar a cada solicitante, aprobar las operaciones y asumir los riesgos derivados de los préstamos.

Cómo se distribuirán los fondos de la ANSES

El programa tendrá un fondo total de $2 billones, que se distribuirá mediante licitaciones de $200.000 millones. En cada convocatoria, los bancos competirán por acceder a depósitos a plazo fijo ajustados por UVA y deberán ofrecer las condiciones correspondientes.

El mecanismo estará dividido en dos tramos. Para las colocaciones a un año se fijará una tasa mínima de UVA más 2,5%, mientras que los depósitos a cinco años partirán de UVA más 4,5%.

Cada entidad podrá recibir hasta el 20% del monto disponible en una misma licitación. Una vez adjudicados los recursos, contará con un plazo de 90 días corridos para destinarlos al otorgamiento de créditos hipotecarios.

La participación del FGS apunta a resolver uno de los principales límites señalados por los bancos: la diferencia entre los préstamos hipotecarios, que se extienden durante décadas, y los depósitos tradicionales, concentrados mayormente en plazos cortos.

El Banco Central colaborará con el FGS en la organización de las licitaciones, la comunicación de las condiciones y el control sobre el destino de los recursos entregados a las entidades.

Montos, tasas y plazos de los créditos

Los préstamos que se otorguen mediante este programa tendrán una tasa máxima de UVA más 7,5%. El plazo de devolución no podrá ser inferior a 15 años y el monto máximo por operación será de 150.000 UVA.

El capital adeudado y las cuotas se actualizarán de acuerdo con el valor de la UVA, que evoluciona en función del Coeficiente de Estabilización de Referencia. Por lo tanto, el monto mensual no permanecerá fijo en pesos durante toda la vida del crédito.

El Gobierno presentó como ejemplo la adquisición de una vivienda valuada en US$106.667. Para una financiación a 25 años y una tasa de UVA más 7%, estimó un ingreso familiar requerido de $3.460.391 y una cuota inicial de $865.089.

Esos valores funcionan como una simulación y no como una condición uniforme para todos los interesados. El ingreso mínimo, el porcentaje financiado, la relación entre la cuota y los ingresos y las restantes exigencias dependerán de la evaluación crediticia de cada banco.

Quiénes podrán solicitar los préstamos

Los fondos deberán aplicarse exclusivamente a créditos para personas humanas destinados a la primera vivienda. Las operaciones habilitadas incluyen la adquisición de un inmueble, la construcción, la ampliación o la refacción.

El anuncio no implica una inscripción directa ante la ANSES ni la asignación automática de préstamos. Los interesados deberán gestionar el crédito en las entidades financieras que participen del programa y cumplir con sus requisitos de ingresos, antecedentes financieros y capacidad de pago.

Los bancos serán los encargados de seleccionar a los beneficiarios y responder por las decisiones crediticias. El FGS aportará el financiamiento de largo plazo, pero no asumirá el riesgo de incumplimiento de quienes reciban los préstamos.

La puesta en marcha dependerá ahora de las licitaciones y de la adhesión de las entidades. A medida que los fondos sean adjudicados, cada banco deberá informar las líneas disponibles, sus requisitos particulares y el procedimiento para presentar las solicitudes.