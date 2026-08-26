Sergio Massa reapareció públicamente en Rosario, donde acompañó al diputado nacional y presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, durante la presentación del libro “La Santa Fe que viene”. La actividad funcionó como una señal de respaldo político al dirigente santafesino y dejó un mensaje dirigido al peronismo de cara a las elecciones de 2027.

El encuentro se realizó en el Hotel Ariston y reunió a dirigentes de distintos sectores del justicialismo provincial. La presencia de Massa fue interpretada como un impulso para Giuliano, quien trabaja en la construcción de un proyecto alternativo al oficialismo de Maximiliano Pullaro y aparece mencionado como posible candidato a gobernador.

Ante las consultas sobre el armado electoral, el exministro de Economía evitó adelantar nombres o candidaturas y puso el foco en la necesidad de mantener unido al espacio opositor.

“La unidad es lo más importante”, sostuvo Massa durante su contacto con la prensa. Su mensaje buscó ubicar la construcción colectiva por encima de las disputas internas que atraviesan al peronismo tanto en Santa Fe como a nivel nacional.

El respaldo de Massa a Diego Giuliano

La visita tuvo como eje formal la presentación del libro escrito por Giuliano, que recupera la experiencia de la reforma constitucional santafesina de 2025 y propone discutir el rumbo político, institucional y productivo de la provincia durante los próximos años.

Giuliano fue convencional constituyente y actualmente preside el Frente Renovador a nivel nacional. También se desempeñó como ministro de Transporte de la Nación y mantiene una relación política cercana con Massa.

El diputado viene recorriendo la provincia y articulando con distintos sectores del justicialismo. Su estrategia apunta a tender puentes entre los espacios internos del peronismo santafesino y construir una propuesta que pueda competir por la gobernación en 2027.

Aunque su eventual candidatura todavía no fue formalizada, el acompañamiento de Massa reforzó su posicionamiento dentro de esa discusión. Desde el Frente Renovador consideran que su trayectoria política, su participación en la reforma constitucional y su presencia territorial lo habilitan para ocupar un lugar central en el próximo armado provincial.

Durante las semanas previas al encuentro, Giuliano había asegurado que trabaja en un proyecto alternativo al de Pullaro, aunque aclaró que las candidaturas deberán ser resueltas por el peronismo y los sectores con los que comparte una mirada sobre el futuro de Santa Fe.

Una convocatoria amplia del peronismo santafesino

La presentación también buscó mostrar una fotografía de amplitud interna. Dirigentes vinculados a distintas corrientes del justicialismo participaron de una actividad que combinó el debate institucional con las primeras señales del reordenamiento electoral.

El peronismo santafesino intenta recomponer su unidad luego de las diferencias que enfrentaron a espacios referenciados en Omar Perotti, Agustín Rossi, Armando Traferri y otras expresiones provinciales. En ese escenario, Giuliano procura mantener una posición de diálogo con las distintas tribus.

El diputado también sostiene un vínculo político con Juan Monteverde, referente de Ciudad Futura y dirigente con peso electoral en Rosario. Ambos compartieron la Convención Constituyente y trabajaron sobre propuestas vinculadas con el transporte y la movilidad urbana.

La construcción de acuerdos en Rosario será uno de los puntos centrales para cualquier proyecto provincial opositor. La ciudad representa un distrito decisivo dentro de Santa Fe y el desempeño electoral de Monteverde lo convirtió en una figura relevante para las conversaciones hacia 2027.

Massa y su lugar en el armado nacional

La aparición en Rosario volvió a colocar a Massa en la escena política después de un período de bajo perfil público. El líder del Frente Renovador mantuvo durante los últimos meses reuniones con dirigentes, legisladores e intendentes, aunque administró cuidadosamente sus intervenciones.

Dentro del peronismo, distintos sectores le atribuyen un papel de articulador entre espacios que mantienen diferencias sobre la conducción y las candidaturas. Massa, por su parte, evita por ahora pronunciarse sobre una eventual postulación propia y concentra su discurso en la necesidad de alcanzar acuerdos.

La discusión se produce mientras el justicialismo comienza a ordenar sus alternativas para enfrentar al oficialismo nacional en 2027. Axel Kicillof avanza con su construcción federal, otros dirigentes expresaron aspiraciones propias y el Frente Renovador busca conservar influencia en la definición de la estrategia electoral.

Desde Rosario, Massa dejó una señal en las dos dimensiones de ese armado: respaldó la proyección provincial de Giuliano y volvió a presentar la unidad como condición para que el peronismo pueda construir una alternativa competitiva.