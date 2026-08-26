Obras, educación y disputa de modelos: Kicillof acusó a Milei de gobernar “para un grupo de privilegiados”

El gobernador defendió la inversión estatal y amplió su ofensiva política: aseguró que el programa libertario fracasó y advirtió sobre un posible recambio “con mejores modales”.

Axel Kicillof inauguró dos escuelas secundarias en Presidente Perón y volvió a marcar diferencias con Javier Milei. El gobernador contrapuso la continuidad de la obra pública bonaerense con el repliegue de la Nación y llevó la discusión más allá de la figura presidencial: sostuvo que el problema de fondo es el modelo económico y social del Gobierno libertario.

La actividad tuvo como eje la apertura formal de los nuevos edificios de las escuelas secundarias N°5 y N°10, ubicadas en los barrios San Pablo y Parque Americano. Las obras demandaron una inversión de $6.404 millones, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y permitirán mejorar las condiciones educativas de más de 1.100 estudiantes.

Kicillof estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero; y las autoridades de ambos establecimientos.

“Mientras algunos quieren destruir la escuela pública para que los pibes y pibas no puedan encontrarse, reflexionar o debatir en comunidad, nosotros venimos a reafirmar que la educación pública es una prioridad central e innegociable en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Dos escuelas secundarias de Presidente Perón tienen sus edificios nuevos para seguir ampliando el derecho a la educación. Se trata de la Nº5 del barrio San Pablo y la Nº10, que completa el polo educativo en barrio Parque Americano.



En la provincia de Buenos Aires trabajamos… pic.twitter.com/5F3k1CWg4G — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 25, 2026

Los nuevos establecimientos cuentan con aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres de informática, salas de profesores, salones de usos múltiples, cocinas y patios. La infraestructura busca responder al crecimiento de la matrícula y evitar que los jóvenes deban trasladarse hacia otros barrios o distritos para continuar sus estudios.

El gobernador presentó las inauguraciones como parte de un programa provincial que ya suma 321 nuevos edificios escolares, 500 establecimientos reconstruidos integralmente y más de 1.300 aulas creadas mediante ampliaciones.

La elección de esas cifras no fue casual. Kicillof viene utilizando la obra pública educativa como uno de los principales puntos de contraste con la Casa Rosada, especialmente después de que la Nación interrumpiera el financiamiento de proyectos escolares que estaban en ejecución.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la gestión bonaerense sostiene que la parálisis de la inversión nacional obligó a la Provincia a asumir compromisos que originalmente correspondían al Gobierno federal.

La estrategia política consiste en mostrar obras concretas frente al discurso libertario que cuestiona el tamaño y las funciones del Estado. En Presidente Perón, Kicillof no limitó ese argumento a las escuelas. “Estas escuelas, el centro de salud, la comisaría y la plaza no las hizo el sector privado; existen gracias al trabajo y al compromiso de la Provincia y el municipio”, remarcó.

Un distrito que crece y demanda infraestructura

Presidente Perón integra el grupo de municipios del conurbano que registraron un fuerte crecimiento poblacional durante los últimos años. La llegada de nuevas familias amplió la demanda de vacantes escolares, servicios sanitarios, seguridad, transporte y espacios públicos.

Para Kicillof, ese fenómeno muestra los límites de un esquema basado únicamente en la iniciativa privada. El mandatario sostuvo que, cuando una localidad crece, el Estado debe acompañar esa expansión con infraestructura capaz de garantizar derechos y evitar que las desigualdades territoriales se profundicen.

“Cuando eso ocurre, es necesario invertir en la infraestructura que dé respuestas a las nuevas demandas de la comunidad”, señaló.

La intendenta Blanca Cantero ubicó las inauguraciones dentro del trabajo conjunto entre el municipio y la administración bonaerense. Según afirmó, las obras permitirán que los estudiantes puedan “estudiar y crecer en su propia comunidad” en un contexto económico especialmente complejo.

La discusión ya no es solamente educativa

El acto permitió exponer una diferencia concreta en materia de infraestructura, pero Kicillof amplió el planteo hacia el rumbo general del país. Horas antes había endurecido su diagnóstico sobre la experiencia libertaria y la posibilidad de que distintos sectores comiencen a buscar una alternativa para reemplazar a Milei sin modificar sus políticas.

En declaraciones a Radio 10, el gobernador advirtió: “Van a empezar a buscar un recambio para un Milei con mejores modales”. Para Kicillof, un cambio de figura o de tono no resolvería el problema si se mantienen el ajuste, la desindustrialización y la venta de activos estratégicos. “Hay que discutir el modelo”, insistió. Y agregó: “Si el proyecto es de desindustrialización, de saquear y vender nuestro sector nuclear, no va”.

Asimismo, cuestionó la caracterización que realiza el Gobierno nacional de sus resultados económicos. Según planteó, la estabilidad presentada por la administración libertaria no refleja la situación de los hogares, la industria ni las provincias.

“Lo de Milei es un fracaso. Lo tratan de vender como un éxito de estabilidad y orden, pero desde el comienzo fue un fracaso”, afirmó.

El gobernador describió el programa nacional como un ajuste tradicional ejecutado por dirigentes con experiencia previa en otros gobiernos. En ese punto mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y a Patricia Bullrich.

También acusó a la Nación de retirarse de funciones esenciales y trasladar sus consecuencias hacia las administraciones subnacionales. “El Gobierno nacional deserta e intenta transferir los problemas que genera a las provincias”, sostuvo.

Axel Kicillof junto a la vicegobernadora, Verónica Magario.

El Estado frente a la lógica de rentabilidad

Durante el acto, Kicillof volvió a defender la función estatal mediante un argumento que atraviesa sus discursos de gestión: las políticas públicas no pueden evaluarse únicamente por su rentabilidad económica inmediata.

“Cuando el Estado bonaerense destina recursos a educación, salud o seguridad no lo hace buscando una rentabilidad inmediata, sino invirtiendo en esperanza, en futuro y en garantizar una verdadera igualdad de oportunidades”, afirmó.

Y cerró: “La Argentina no va a salir adelante si se gobierna para un grupo de privilegiados. El único camino posible es con solidaridad, igualdad, justicia social y soberanía”.

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