Tres argentinos en la elite del mercado: quiénes integran el once sudamericano más caro del mundo

Enzo Fernández, Julián Álvarez y Nico Paz ocupan un lugar en una formación que alcanza una cotización conjunta de €880 millones.

Tres futbolistas argentinos integran el once sudamericano de mayor valor de mercado elaborado a partir de la última actualización de Transfermarkt. Enzo Fernández, Julián Álvarez y Nico Paz ocupan un lugar en una formación que alcanza una cotización conjunta de €880 millones y que también tiene representantes de Brasil y Ecuador.

Los tres argentinos suman por sí solos €310 millones: Enzo aparece tasado en €120 millones, Julián en €110 millones y Nico Paz en €80 millones. El primero es, además, el argentino mejor ubicado en la clasificación mundial y quedó inmediatamente por detrás del top 10.

El principal representante nacional en la actualización es Enzo Fernández. Su valoración alcanzó los €120 millones, luego de su transferencia del Chelsea al Manchester City durante el último mercado europeo.

El club inglés confirmó su incorporación a comienzos de septiembre y firmó con el mediocampista hasta 2031. La operación alcanzó los 125 millones de libras, alrededor de €145 millones, y se convirtió en uno de los traspasos más elevados de la historia del fútbol inglés.

Chelsea informó oficialmente su salida después de 170 partidos y 31 goles con el equipo londinense. Durante esa etapa conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes de 2025.

La nueva cotización lo deja en €120 millones y justo fuera de los diez primeros del ranking mundial. Comparte ese valor con otros jugadores, pero ninguno alcanza a desplazar a Vinicius Junior, décimo con €130 millones.

Yamal y Haaland, en lo más alto del mundo

La actualización global tiene dos líderes. Lamine Yamal, del Barcelona, y Erling Haaland, del Manchester City, están valuados en €220 millones cada uno. Detrás aparece Kylian Mbappé, del Real Madrid, con €200 millones.

El cuarto lugar quedó para Michael Olise, del Bayern Múnich, que escaló hasta €180 millones. Luego aparecen Jude Bellingham, con €160 millones, y Pedri, con €150 millones. Tres jugadores del Paris Saint-Germain comparten una valoración de €140 millones: João Neves, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha. Vinicius Junior completa los diez primeros con €130 millones.

La actualización dejó así sin argentinos dentro del top 10. Enzo, con €120 millones, es el que se encuentra más cerca.

Lamine Yamal, del Barcelona, y Erling Haaland, del Manchester City, están valuados en €220 millones cada uno.

Julián Álvarez mantiene su lugar entre los delanteros más caros

Julián Álvarez es el segundo argentino del once sudamericano y su valoración actual se ubica en €110 millones. El delantero del Atlético de Madrid continúa entre los atacantes de mayor cotización del continente.

Su precio estimado descendió €10 millones en la última actualización. Durante el mercado de pases europeo su nombre estuvo relacionado con una posible salida del Atlético y distintas informaciones dieron cuenta del interés del Barcelona, aunque finalmente continuó en Madrid.

Álvarez tiene contrato con el conjunto español hasta 2030. Con sus €110 millones, aparece inmediatamente detrás de Enzo entre los argentinos de mayor valoración y por encima de otros delanteros sudamericanos incluidos en las principales posiciones del ranking.

El tercer lugar nacional dentro del once pertenece a Nico Paz, cuya ficha está valuada en €80 millones. El mediocampista ofensivo de 22 años continuó su carrera en el Como después de una operación que volvió a ubicarlo entre los protagonistas del mercado europeo. A mediados de año, el club italiano acordó pagar €60 millones por el 50% de los derechos que todavía conservaba el Real Madrid, mientras la institución española mantuvo una opción de recompra para 2027.

Paz había llegado originalmente al Como en 2024 y fue consolidando su lugar en la Serie A. La operación de este año permitió que el conjunto italiano pasara a controlar la totalidad de sus derechos económicos.

Con €80 millones, el jugador de la Selección comparte además uno de los escalones altos del ranking sudamericano con otros futbolistas del continente.

Julián Álvarez es el segundo argentino del once sudamericano y su valoración actual se ubica en €110 millones.

Los €880 millones del equipo sudamericano

El once confeccionado por posiciones reúne a cinco brasileños, tres argentinos y tres ecuatorianos. En el arco aparece Alisson, valuado en €15 millones. La defensa está conformada por Wesley (€40 millones), Gabriel Magalhães (€75 millones), Willian Pacho (€80 millones) y Piero Hincapié (€50 millones).

En la mitad de la cancha se ubican Moisés Caicedo (€100 millones), Enzo Fernández (€120 millones) y Nico Paz (€80 millones). El ataque está formado por Estevao (€80 millones), Julián Álvarez (€110 millones) y Vinicius Junior (€130 millones).

La suma alcanza exactamente los €880 millones. Brasil aporta €340 millones entre sus cinco representantes; Argentina, €310 millones con tres; y Ecuador completa la formación con €230 millones.

Dentro de esa formación, Vinicius Junior es el jugador sudamericano de mayor valoración, con €130 millones. Sin embargo, su cotización registró un nuevo retroceso: perdió €10 millones en la última actualización y se alejó de los €200 millones que llegó a alcanzar entre 2024 y 2025.

La diferencia actual con Enzo Fernández es de sólo €10 millones. Por detrás aparecen Julián Álvarez, con €110 millones, y Moisés Caicedo, con €100 millones.

Caicedo encabeza la representación ecuatoriana. Lo acompañan Willian Pacho, del PSG, con €80 millones, y Piero Hincapié, del Arsenal, con €50 millones. Pacho aparece además como el defensor sudamericano de mayor valoración.

El tercer lugar nacional dentro del once pertenece a Nico Paz , cuya ficha está valuada en €80 millones .

Lautaro y Mac Allister quedaron afuera del once

Argentina tiene otros dos nombres ubicados entre los sudamericanos de mayor cotización, aunque no ingresaron en la formación debido a la distribución por puestos. Lautaro Martínez está valuado en €85 millones, mientras que Alexis Mac Allister alcanza los €70 millones. Ambos aparecen entre los quince futbolistas sudamericanos más valiosos.

Lautaro supera en valor individual a algunos integrantes de la formación, pero la posición de centrodelantero quedó ocupada por Julián Álvarez, tasado en €110 millones. El mismo criterio posicional determina la composición del resto del equipo.

Otro nombre que quedó afuera es Federico Valverde. El uruguayo del Real Madrid conserva una valoración de €90 millones, aunque registró una caída considerable frente a los €130 millones que llegó a alcanzar. Colombia tampoco tiene jugadores dentro de ese once. Luis Díaz, actualmente en el Bayern Múnich, figura entre los sudamericanos de mayor cotización con €70 millones.