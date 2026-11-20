Colapinto en Las Vegas: horarios de clasificación, carrera y dónde ver la F1
Franco Colapinto continúa su participación en el Gran Premio de Las Vegas 2026 de Fórmula 1, que tendrá la clasificación el sábado 21 de noviembre a la 1 de la madrugada y la carrera el domingo 22, también a la 1, en ambos casos con horario de Argentina. Antes, el piloto argentino disputará la tercera práctica libre, prevista para este viernes 20 a las 21.30.
La actividad comenzó el jueves 19 y las dos primeras sesiones de entrenamientos ya finalizaron. El cronograma restante concentra la atención en la última práctica, la definición de la grilla y la competencia sobre el trazado urbano de Nevada, donde la diferencia horaria obliga al público argentino a seguir las instancias principales después de la medianoche.
Como informamos en GrupoLaProvincia.com, Colapinto llegó a esta fecha después de finalizar 13° en Brasil, por delante de su compañero Pierre Gasly. Las Vegas representa una nueva oportunidad para volver a sumar puntos con Alpine.
El cronograma de Colapinto en Las Vegas, con horarios de Argentina
Para evitar confusiones con el cambio de día, la clasificación corresponde a la noche del viernes al sábado, mientras que la carrera se disputará durante la noche del sábado al domingo para quienes la sigan desde Argentina.
|Actividad
|Fecha en Argentina
|Horario o estado
|Práctica libre 1
|Jueves 19 de noviembre
|Finalizada
|Práctica libre 2
|Viernes 20 de noviembre
|Finalizada
|Práctica libre 3
|Viernes 20 de noviembre
|21.30
|Clasificación
|Sábado 21 de noviembre
|01.00
|Carrera
|Domingo 22 de noviembre
|01.00
La tercera práctica será la última sesión de entrenamiento antes de la clasificación, que determinará las posiciones de largada. La carrera está programada a 50 vueltas, sobre un circuito de 6,201 kilómetros, para completar una distancia de 309,958 kilómetros.
Dónde ver el GP de Las Vegas por televisión y online
La actividad del Gran Premio de Las Vegas podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Fox Sports. La ubicación de la señal varía según el servicio de televisión contratado:
|Operador
|Canales
|Cablevisión Digital, HD y Flow
|25 SD y 106 HD
|DirecTV
|105 SD y 1605 HD
|Telecentro
|101 SD y 1013 HD
Para seguir la competencia por internet, la alternativa indicada es Disney+ Premium, que requiere una suscripción. De esta manera, los espectadores podrán acceder a la transmisión tanto por televisión como mediante la plataforma digital.
Cómo es el circuito callejero de Las Vegas
El recorrido atraviesa una de las zonas más reconocidas de la ciudad y pasa junto a lugares emblemáticos como Caesars Palace, Bellagio y Venetian. Sus 17 curvas forman parte de un trazado urbano cuya velocidad promedio es comparable con la de Monza.
La combinación de rectas y curvas del circuito será el escenario de las sesiones que restan del fin de semana. La extensión de la pista y las 50 vueltas previstas completan los principales datos de una carrera que se desarrolla de noche en Las Vegas y llega de madrugada a la Argentina.
A qué hora empieza la carrera en otros países
El cambio de fecha también debe tenerse en cuenta fuera de Argentina: mientras algunos países recibirán la largada durante la madrugada del domingo, en otros todavía será sábado. Estos son los horarios consignados para seguir la competencia:
|País o referencia horaria
|Día
|Hora
|Argentina, Brasil —hora de Brasilia— y Uruguay
|Domingo 22
|01.00
|Chile continental y Paraguay
|Domingo 22
|01.00
|Bolivia y Venezuela
|Domingo 22
|00.00
|Perú, Ecuador continental y Colombia
|Sábado 21
|23.00
|México —hora del centro—
|Sábado 21
|22.00
Para el público argentino, la referencia central será la 1 del domingo 22 de noviembre: la carrera comenzará después de la medianoche del sábado.