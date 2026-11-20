Franco Colapinto continúa su participación en el Gran Premio de Las Vegas 2026 de Fórmula 1, que tendrá la clasificación el sábado 21 de noviembre a la 1 de la madrugada y la carrera el domingo 22, también a la 1, en ambos casos con horario de Argentina. Antes, el piloto argentino disputará la tercera práctica libre, prevista para este viernes 20 a las 21.30.

La actividad comenzó el jueves 19 y las dos primeras sesiones de entrenamientos ya finalizaron. El cronograma restante concentra la atención en la última práctica, la definición de la grilla y la competencia sobre el trazado urbano de Nevada, donde la diferencia horaria obliga al público argentino a seguir las instancias principales después de la medianoche.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, Colapinto llegó a esta fecha después de finalizar 13° en Brasil, por delante de su compañero Pierre Gasly. Las Vegas representa una nueva oportunidad para volver a sumar puntos con Alpine.

El cronograma de Colapinto en Las Vegas, con horarios de Argentina

Para evitar confusiones con el cambio de día, la clasificación corresponde a la noche del viernes al sábado, mientras que la carrera se disputará durante la noche del sábado al domingo para quienes la sigan desde Argentina.

Actividad Fecha en Argentina Horario o estado Práctica libre 1 Jueves 19 de noviembre Finalizada Práctica libre 2 Viernes 20 de noviembre Finalizada Práctica libre 3 Viernes 20 de noviembre 21.30 Clasificación Sábado 21 de noviembre 01.00 Carrera Domingo 22 de noviembre 01.00

La tercera práctica será la última sesión de entrenamiento antes de la clasificación, que determinará las posiciones de largada. La carrera está programada a 50 vueltas, sobre un circuito de 6,201 kilómetros, para completar una distancia de 309,958 kilómetros.

Dónde ver el GP de Las Vegas por televisión y online

La actividad del Gran Premio de Las Vegas podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Fox Sports. La ubicación de la señal varía según el servicio de televisión contratado:

Operador Canales Cablevisión Digital, HD y Flow 25 SD y 106 HD DirecTV 105 SD y 1605 HD Telecentro 101 SD y 1013 HD

Para seguir la competencia por internet, la alternativa indicada es Disney+ Premium, que requiere una suscripción. De esta manera, los espectadores podrán acceder a la transmisión tanto por televisión como mediante la plataforma digital.

Cómo es el circuito callejero de Las Vegas

El recorrido atraviesa una de las zonas más reconocidas de la ciudad y pasa junto a lugares emblemáticos como Caesars Palace, Bellagio y Venetian. Sus 17 curvas forman parte de un trazado urbano cuya velocidad promedio es comparable con la de Monza.

La combinación de rectas y curvas del circuito será el escenario de las sesiones que restan del fin de semana. La extensión de la pista y las 50 vueltas previstas completan los principales datos de una carrera que se desarrolla de noche en Las Vegas y llega de madrugada a la Argentina.

A qué hora empieza la carrera en otros países

El cambio de fecha también debe tenerse en cuenta fuera de Argentina: mientras algunos países recibirán la largada durante la madrugada del domingo, en otros todavía será sábado. Estos son los horarios consignados para seguir la competencia:

País o referencia horaria Día Hora Argentina, Brasil —hora de Brasilia— y Uruguay Domingo 22 01.00 Chile continental y Paraguay Domingo 22 01.00 Bolivia y Venezuela Domingo 22 00.00 Perú, Ecuador continental y Colombia Sábado 21 23.00 México —hora del centro— Sábado 21 22.00

Para el público argentino, la referencia central será la 1 del domingo 22 de noviembre: la carrera comenzará después de la medianoche del sábado.