Estudiantes y Palmeiras, 58 años después: el Centenario vuelve a reunirlos en una final histórica

La primera gloria continental de Estudiantes: futbolistas del Pincha celebran con la Copa Libertadores conquistada ante Palmeiras en 1968.

Estudiantes de La Plata volverá a encontrarse con Palmeiras en una final de la Copa Libertadores, 58 años después de haber derrotado al conjunto brasileño para conquistar su primera corona continental. El escenario también será el mismo: el Estadio Centenario de Montevideo, donde ambos equipos disputarán el título el sábado 28 de noviembre, desde las 17. La coincidencia histórica le agrega un significado especial a una definición que puede darle al club platense su quinta Libertadores.

El equipo argentino disputará su sexta final en la historia del torneo, con un balance de cuatro consagraciones y una derrota. Del otro lado estará un Palmeiras que acumula tres títulos continentales y que también guarda recuerdos de gloria en el estadio uruguayo.

El enfrentamiento reúne dos trayectorias atravesadas por distintas generaciones de futbolistas, entrenadores y dirigentes. Para Estudiantes, el regreso a Montevideo representa la posibilidad de volver a levantar el trofeo que conquistó por última vez en 2009, cuando Juan Sebastián Verón, actual presidente del club, fue el capitán del equipo campeón.

La final de 1968: el nacimiento de una historia continental

El 16 de mayo de 1968 quedó grabado en la historia de Estudiantes. Aquel día, el conjunto dirigido por Osvaldo Zubeldía derrotó 2-0 a Palmeiras en el Centenario y conquistó por primera vez la Copa Libertadores.

La definición había comenzado dos semanas antes. En el partido de ida, disputado el 2 de mayo en La Plata, Estudiantes ganó 2-1 con goles de Juan Ramón Verón y Eduardo Flores. Palmeiras se impuso 3-1 en la revancha, jugada el 7 de mayo en San Pablo.

Como el reglamento de aquella edición no utilizaba la diferencia de gol para determinar al campeón de la serie, fue necesario disputar un tercer encuentro en terreno neutral.

El desempate se jugó en Montevideo ante unos 55.000 espectadores. Estudiantes abrió el marcador a los 13 minutos mediante Felipe Ribaudo y amplió la ventaja a través de Juan Ramón Verón, a los 37 del segundo tiempo.

Estudiantes campeón de la Copa Libertadores 1968.

El triunfo significó mucho más que la obtención de un trofeo. El equipo de Zubeldía, que también contaba con figuras como Carlos Bilardo, Carlos Pachamé y Oscar Malbernat, iniciaba una de las etapas más exitosas del fútbol argentino a nivel internacional.

Después de aquella consagración, Estudiantes volvió a ganar la Libertadores en 1969, frente a Nacional de Uruguay, y en 1970, contra Peñarol, para completar tres títulos consecutivos.

La generación que había comenzado su recorrido continental frente a Palmeiras también conquistó la Copa Intercontinental de 1968 contra Manchester United, convirtiendo al club platense en campeón del mundo.

De Juan Ramón a Juan Sebastián Verón: una historia que atraviesa generaciones

Uno de los vínculos más fuertes entre la final de 1968 y la de 2026 es la familia Verón.

Juan Ramón Verón fue protagonista de la primera consagración continental de Estudiantes, con un gol decisivo frente a Palmeiras en Montevideo. Décadas después, su hijo Juan Sebastián Verón encabezó como capitán al equipo que conquistó la cuarta Libertadores en 2009.

Aquella campaña, dirigida por Alejandro Sabella, culminó con una victoria por 2-1 frente a Cruzeiro en Belo Horizonte, después de un empate sin goles en La Plata. Los tantos de Gastón Fernández y Mauro Boselli permitieron terminar con una espera de 39 años desde el tricampeonato de 1970.

La historia de los Verón quedó así ligada a dos de los momentos más importantes de la institución: el padre participó de la primera Copa y el hijo lideró la conquista de la cuarta.

Ahora, como presidente del club, Juan Sebastián Verón volverá a estar vinculado con una final internacional, aunque desde un lugar institucional.

La posibilidad de obtener una quinta Libertadores también le permitiría a Estudiantes mejorar su registro histórico. Hasta el momento, ganó cuatro de las cinco finales que disputó: las de 1968, 1969, 1970 y 2009. Su única derrota en una definición continental ocurrió en 1971, frente a Nacional de Uruguay.

Alexander Medina.

Palmeiras también conoce la gloria en el Centenario

La coincidencia del escenario no favorece únicamente al recuerdo de Estudiantes.

Palmeiras también conquistó una Copa Libertadores en el Estadio Centenario, aunque mucho más recientemente. El 27 de noviembre de 2021, el conjunto brasileño derrotó 2-1 a Flamengo en una final que se resolvió durante el tiempo suplementario.

Los goles de Raphael Veiga y Deyverson le dieron al equipo dirigido por Abel Ferreira su tercera Libertadores, después de las obtenidas en 1999 y 2020.

De esta manera, los dos finalistas de 2026 llegan a Montevideo con antecedentes de consagraciones en el mismo estadio.

Estudiantes volverá al escenario donde comenzó su historia como campeón de América. Palmeiras regresará a la cancha donde consiguió su título continental más reciente.

La diferencia está en los objetivos: el Pincha buscará su quinta estrella, mientras que el Verdão intentará conquistar la cuarta.

Dos semifinales resueltas por penales y una nueva oportunidad

Los finalistas llegaron a esta instancia después de superar eliminatorias ajustadas contra otros equipos brasileños.

Estudiantes dejó en el camino a Flamengo, luego de dos empates sin goles y una definición por penales en el Maracaná. Allí, el arquero Fernando Muslera se convirtió en una de las figuras de la clasificación al detener tres remates en la serie que terminó 3-2 para el equipo argentino.

El conjunto dirigido por Alexander Medina consiguió así regresar a la final de la Libertadores después de 17 años.

Palmeiras también necesitó una definición desde los doce pasos para eliminar a Fluminense. Después de ganar 2-1 como visitante y perder 1-0 en su estadio, se impuso 5-3 en los penales y obtuvo su clasificación.

A diferencia de 1968, cuando Estudiantes y Palmeiras disputaron tres encuentros para resolver el campeonato, la final de 2026 se jugará a partido único.

Estudiantes y Palmeiras jugarán la final de la Libertadores.

La modalidad vigente desde 2019 establece que el campeón se definirá en un solo encuentro, con tiempo suplementario y penales si persiste la igualdad.

Una quinta Libertadores y un lugar en el Mundial de Clubes

El resultado del 28 de noviembre también tendrá consecuencias para la participación internacional de los equipos.

El campeón de la Copa Libertadores 2026 obtendrá la clasificación a la Copa Intercontinental de la FIFA de este año y al Mundial de Clubes de 2029.

Para Estudiantes, la posibilidad de asegurar ese lugar representa otro incentivo dentro de una campaña en la que ya se posicionó entre los clubes sudamericanos mejor ubicados en el ranking clasificatorio.

El Pincha llegó a los 62 puntos, ubicándose detrás de Flamengo y Palmeiras en la clasificación acumulada de las últimas dos ediciones de la Libertadores.

El título le permitiría garantizar su participación en el próximo Mundial de Clubes sin depender de los resultados de las competiciones continentales de 2027 y 2028.

La final también tendrá un significado especial para el fútbol argentino, que buscará recuperar la Copa Libertadores después de la última consagración de un equipo nacional, conseguida por River Plate en 2018.

El sábado 28 de noviembre, Estudiantes volverá al Centenario con la posibilidad de sumar una quinta corona continental. Enfrente tendrá al mismo rival al que derrotó hace 58 años, en el mismo escenario donde inició su historia como campeón de América.

La coincidencia no garantiza que se repita el resultado de 1968, pero convierte a la final de 2026 en uno de los capítulos más singulares de la historia internacional del club platense.