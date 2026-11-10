Boca ya festejó, pero tiene un camino abierto que puede multiplicar sus títulos

Boca consiguió el título de Liga 2026 por terminar primero en la tabla anual, pero todavía tiene margen para ampliar su cosecha. El equipo de Rodolfo Arruabarrena es finalista de la Copa Sudamericana, está en semifinales de la Copa Argentina y disputará los octavos del Clausura. Esos tres frentes, sumados a las finales que habilita cada consagración, conforman un escenario que podría permitirle reunir hasta nueve títulos entre el obtenido y las definiciones que se abren para 2027.

La cuenta incluye una conquista asegurada y otras ocho posibles, aunque varias dependen de una sucesión de resultados. No se trata de ocho torneos a los que Boca ya esté clasificado: para acceder a algunas de esas copas deberá ganar primero las competencias que tiene por delante.

El primer efecto de la consagración en la tabla anual ya está definido. Además de alcanzar su estrella número 75, el club consiguió un lugar en la Supercopa Internacional, donde enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones. Si también gana esa final, tendrá una vía de ingreso a la nueva Recopa de Campeones.

La Sudamericana y la Copa Argentina, las definiciones más cercanas

La oportunidad internacional más inmediata será el 21 de noviembre en Barranquilla, cuando Boca dispute la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Una victoria le permitiría volver a conquistar un título internacional, algo que no consigue desde 2008, y lo clasificaría a la Recopa Sudamericana contra el campeón de la Libertadores.

Antes de esa definición, el equipo de Arruabarrena deberá afrontar otro compromiso decisivo: el sábado 14 de noviembre enfrentará a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. Si avanza, jugará contra Platense en la final prevista para el 2 de diciembre.

La Copa Argentina también ofrece un recorrido hacia nuevas competencias. Ganarla le daría acceso a la Supercopa Argentina y a la Recopa de Campeones, de modo que su importancia excede la posibilidad de sumar una vuelta olímpica en diciembre.

Arruabarrena dejó en claro que el festejo por la Liga no cambia las exigencias del calendario. “Que no hagan la plancha que en cuatro o cinco días tenemos otro partido”, advirtió después de la consagración en la Bombonera.

El Clausura exige cuatro pasos y puede abrir otra final

El recorrido en el Torneo Clausura será más extenso. Boca comenzará los playoffs frente a Independiente Rivadavia, después de la final de la Sudamericana, y necesitará superar cuatro instancias para quedarse con el campeonato, cuya definición está prevista para el 12 de diciembre.

Si consigue ese objetivo, accederá al Trofeo de Campeones del 19 de diciembre, en el que lo esperaría Belgrano, ganador del Apertura. A su vez, conquistar ese trofeo le permitiría disputar la Supercopa Argentina, una competencia a la que también puede llegar por la Copa Argentina.

Esas dos vías conducen al mismo título y no deben contarse como oportunidades diferentes. Algo similar sucede con la Recopa de Campeones, que reunirá a los ganadores de la Supercopa Internacional, la Copa Argentina y la Supercopa Argentina: Boca podría cumplir más de una condición de clasificación, pero el trofeo en disputa sería uno solo.

“Esperemos aflojarnos el 19 de diciembre y si llegamos a esa fecha significa que hicimos las cosas bien, luchando cada torneo”, expresó Arruabarrena sobre el horizonte que tiene el plantel.

Los nueve títulos que integran la cuenta

El escenario combina el campeonato ya conseguido, las competencias en las que Boca sigue en carrera y las copas a las que podría acceder:

Competencia Situación de Boca Liga 2026 — tabla anual Ya es campeón. Supercopa Internacional Clasificado por ganar la tabla anual. Copa Sudamericana Jugará la final contra Atlético Mineiro. Recopa Sudamericana Accederá si gana la Sudamericana. Copa Argentina Disputará la semifinal contra Banfield. Clausura 2026 Enfrentará a Independiente Rivadavia en octavos. Trofeo de Campeones Accederá si gana el Clausura; enfrentaría a Belgrano. Supercopa Argentina Puede clasificarse por la Copa Argentina o el Trofeo de Campeones. Recopa de Campeones Puede acceder por la Copa Argentina, la Supercopa Internacional o la Supercopa Argentina.

Si un mismo equipo obtiene varias de las competencias que dan acceso a estas definiciones, deberán cubrirse los lugares correspondientes según las reglas de cada torneo. Acumular clasificaciones no equivale a recibir automáticamente los trofeos.

Boca tiene asegurado el título de Liga y un lugar en la Supercopa Internacional. El alcance del resto de su calendario dependerá de lo que consiga ante Banfield, Atlético Mineiro y en los playoffs del Clausura: cada uno de esos compromisos puede acercarlo a otra consagración y, en algunos casos, a una nueva final.