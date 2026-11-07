El papa León XIV llega al país: la agenda completa con días, horarios, misas y lugares que visitará

El Sumo Pontífice arribará este domingo a la Argentina.

Argentina se prepara para recibir al papa León XIV, quien llegará este domingo 8 de noviembre a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Su visita se extenderá hasta el miércoles 11 y marcará el regreso de un pontífice al país después de 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Durante cuatro jornadas, el jefe de la Iglesia católica desarrollará una intensa agenda de actividades religiosas, institucionales y sociales que incluirá tres misas multitudinarias, encuentros con trabajadores y movimientos populares, una vigilia con jóvenes y una reunión con el presidente Javier Milei.

El cronograma, difundido por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina, contempla 23 actividades oficiales, de las cuales cinco tendrán participación abierta del público. Además, se implementarán operativos especiales de seguridad, modificaciones en el tránsito y servicios de transporte para facilitar la circulación de los fieles.

La visita forma parte de una gira sudamericana que también incluye Uruguay y Perú. Bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, León XIV recorrerá distintos puntos del territorio argentino antes de continuar su viaje hacia Lima.

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con Javier Milei

La primera jornada estará dedicada principalmente a las actividades protocolares y al contacto con las autoridades nacionales. El avión que trasladará a León XIV desde Uruguay aterrizará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la recepción oficial.

Media hora después, el pontífice se trasladará a la Plaza San Martín para rendir homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. A las 17.20 tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, mientras que a las 17.50 está prevista la reunión con Javier Milei, uno de los encuentros institucionales más relevantes de la visita.

La actividad continuará a las 18.30 en el Palacio Libertad, donde el Papa se reunirá con autoridades nacionales, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil. Allí pronunciará uno de los discursos programados para su estadía.

El encuentro con Milei se desarrollará en un contexto de debate sobre la situación económica y social argentina, temas que también estarán presentes en las reuniones que el pontífice mantendrá durante los días siguientes.

El avión que trasladará a León XIV desde Uruguay aterrizará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery.

Lunes 9 de noviembre: visita a Claypole, misa en Palermo y encuentro con movimientos sociales

El lunes será una de las jornadas de mayor actividad y convocatoria. La agenda comenzará a las 9.15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde León XIV compartirá un encuentro con trabajadores y personas asistidas por la institución. La visita tendrá también un momento musical a cargo de Abel Pintos, acompañado por el coro del establecimiento.

Posteriormente, el pontífice regresará a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar, a las 11.30, una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo. Por la tarde, el cronograma continuará con actividades vinculadas con el diálogo social y religioso. A las 16.10, León XIV participará de un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, con representantes sindicales, empresarios, trabajadores y referentes de movimientos populares.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, organizaciones sociales y representantes de la Iglesia elaboraron recientemente un documento que advierte sobre la “deshumanización y crueldad”, cuestiona la desigualdad y reclama trabajo digno y mayor protección para los sectores vulnerables.

La jornada continuará a las 17.30 en el Palacio San Martín, con una reunión junto a líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas. Más tarde, a las 18.45, el Papa encabezará la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana, junto a los obispos argentinos y equipos sinodales. El día concluirá a las 19.45 con una cena junto al Episcopado en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre: misa en Córdoba y vigilia con jóvenes en Buenos Aires

El tercer día comenzará temprano, con el traslado del pontífice hacia Córdoba. Según el cronograma oficial, a las 7.30 partirá su vuelo desde Buenos Aires, con llegada prevista para las 9 al aeropuerto internacional Ambrosio Taravella.

A las 10 celebrará una misa multitudinaria en el predio de la Escuela de Aviación Militar, uno de los principales acontecimientos religiosos previstos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. La ceremonia contará con la participación de distintos artistas y agrupaciones musicales, entre ellos Jairo, Jorge Rojas y coros religiosos, que acompañarán las actividades.

Por la tarde, a las 15.15, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en la capital cordobesa. Finalizada esa actividad, emprenderá el regreso a Buenos Aires. La salida está prevista para las 16.55, mientras que el aterrizaje en Aeroparque se producirá alrededor de las 18.10.

El cierre de la jornada tendrá lugar a las 20.15, con una vigilia multitudinaria junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles, nuevamente en Palermo. El encuentro contará con intervenciones musicales de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y otros artistas, además de representantes de distintas comunidades religiosas.

Se espera que esta actividad reúna a jóvenes provenientes de diversas diócesis del país, en uno de los encuentros de mayor convocatoria de toda la visita.

Argentina se prepara para recibir al papa León XIV.

Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel, misa en Luján y despedida

La última jornada tendrá especial relevancia para la provincia de Buenos Aires, ya que incluirá una celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país.

Antes de trasladarse a esa ciudad, León XIV visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde mantendrá un encuentro con personas privadas de la libertad y trabajadores del establecimiento. A las 10 encabezará una misa en la plaza frente a la Basílica de Luján, que será la última gran celebración religiosa de su estadía.

La actividad contará con la participación de Luciano Pereyra, junto a otros artistas y agrupaciones musicales. Las autoridades preparan operativos especiales ante la convocatoria de fieles provenientes de distintos municipios bonaerenses y otras provincias.

Concluida la ceremonia, el pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde a las 13.30 se realizará la despedida oficial. Finalmente, a las 14 partirá hacia Lima, Perú, para continuar con su gira apostólica por Sudamérica.

Feriados y recomendaciones para asistir a las actividades

La magnitud de la visita llevó al Gobierno nacional a disponer un esquema especial de feriados para facilitar la organización de las actividades y el traslado de los fieles. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el martes 10 regirá en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Para el miércoles 11, se estableció una jornada especial en la provincia de Buenos Aires, vinculada con la celebración en Luján.

El operativo también contempla cortes de calles, cambios en recorridos del transporte público y servicios especiales de trenes. Por ese motivo, quienes tengan previsto asistir a las misas deberán consultar los accesos habilitados y las indicaciones de las autoridades.

La organización informó que la inscripción para participar de los encuentros abiertos es gratuita y se realiza mediante el sitio oficial de la visita, mientras que los accesos a los predios se habilitarán con tres horas de anticipación. Los horarios podrían registrar modificaciones por cuestiones operativas o de seguridad, por lo que se recomienda verificar la programación antes de trasladarse.