CTERA convocó a una jornada de protesta para exigir justicia por la maestra rural de Corrientes.

El femicidio de Nancy Estela Godoy, la maestra rural de 52 años que fue encontrada muerta después de permanecer desaparecida durante tres semanas en Corrientes, desencadenó un paro nacional docente con movilizaciones y actividades de protesta en distintos puntos del país. La medida fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y acompañada por otras organizaciones sindicales.

La convocatoria se concretó después de que el cuerpo de Godoy fuera encontrado este miércoles en un sector rural de difícil acceso del departamento de Esquina. La investigación tiene cinco personas detenidas.

El caso provocó una fuerte reacción entre los sindicatos, que vincularon el reclamo judicial con las dificultades que enfrentan numerosos trabajadores de la educación en establecimientos rurales alejados de los centros urbanos.

Paro docente: qué gremios adhieren

La conducción nacional de CTERA convocó para este jueves una jornada de duelo, paro y movilizaciones, con actividades que incluyen actos, concentraciones, radios abiertas y conferencias de prensa.

La medida recibió el acompañamiento de organizaciones sindicales de diferentes provincias. En territorio bonaerense, SUTEBA confirmó su participación, por lo que el reclamo también tendrá presencia en las escuelas de la provincia.

A la convocatoria se sumaron la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), gremios que anunciaron medidas en reclamo del esclarecimiento del asesinato.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) convocó a una concentración frente a la Casa de la Provincia de Corrientes, ubicada en Maipú 271, a partir de las 8.30.

Las organizaciones sindicales aclararon que la jornada no se limita a la suspensión de actividades, sino que también busca acompañar a los familiares de la víctima y visibilizar los problemas que atraviesa la educación rural.

En un comunicado, CTERA exigió una “investigación exhaustiva, transparente y sin demoras” para conocer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

El sindicato también expresó su solidaridad con la familia, la comunidad educativa de la Escuela N.º 626 y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), que venía reclamando avances en la búsqueda.

Nancy Estela Godoy , la maestra rural de 52 años que fue encontrada muerta en Corrientes.

Quién era Nancy Godoy y qué ocurrió antes de su desaparición

Nancy Estela Godoy tenía 52 años y se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, en el sur de Corrientes. La docente había comenzado a trabajar allí pocos meses antes de su desaparición. Su tarea implicaba recorrer extensas distancias por caminos rurales y realizar parte del trayecto a caballo para llegar al establecimiento, al que asistía un pequeño grupo de estudiantes.

La última comunicación conocida con su familia ocurrió el 7 de octubre, alrededor de las 20.45, cuando le envió un mensaje de audio a su nuera. En esa conversación volvió a referirse a las dificultades que atravesaba el establecimiento educativo.

La denuncia por desaparición fue presentada el 15 de octubre, ocho días después de aquel contacto. A partir de entonces se desplegó un operativo de búsqueda en una extensa zona rural, con participación de efectivos policiales y recursos aéreos. Finalmente, el miércoles 28, los investigadores encontraron el cuerpo semisumergido en una zona de bañado y monte, dentro de la estancia El Curupí.

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, quienes trabajan sobre la hipótesis de un femicidio, y tiene cinco detenidos con prisión preventiva, por disposición del juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos.

Entre los principales acusados aparecen Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí, y Felipe Dionisio Sandoval, también vinculado con las tareas rurales del establecimiento. Ambos fueron imputados como presuntos autores materiales del crimen. También están detenidos Sergio Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, una mujer que mantenía contacto con Godoy y colaboraba en sus desplazamientos por la zona. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, imputado por falso testimonio a partir de contradicciones detectadas en sus declaraciones.

Durante los procedimientos, los investigadores encontraron prendas quemadas y otros elementos que serán sometidos a pericias para determinar si guardan relación con el crimen.

Las denuncias que había realizado la docente por el estado de la escuela

Uno de los aspectos que adquirió mayor relevancia después del hallazgo fueron las condiciones en las que Godoy desarrollaba sus tareas. En agosto, la maestra había presentado un reclamo ante el Consejo General de Educación de Corrientes para denunciar importantes deficiencias en el edificio escolar.

Entre los problemas señalados figuraban falta de agua potable, bancos deteriorados, paredes en mal estado, baños obstruidos, materiales escolares afectados por la humedad y acumulación de residuos.

La docente también había advertido sobre las dificultades para permanecer en el establecimiento durante la noche, debido a las condiciones edilicias. Por esa razón, solía alojarse en una vivienda cercana y dependía de la colaboración de personas de la zona para realizar parte de sus desplazamientos.

Las denuncias anteriores a su desaparición se incorporaron al debate público después del crimen, especialmente por las condiciones de aislamiento que enfrentaba en su trabajo cotidiano. Para los sindicatos, la situación refleja la necesidad de revisar las condiciones de seguridad y asistencia de los trabajadores que cumplen funciones en escuelas alejadas de los centros urbanos.

CTERA exige respuestas a Corrientes y al Gobierno nacional

Además del esclarecimiento judicial, CTERA reclamó responsabilidades a las autoridades provinciales y nacionales por las condiciones laborales denunciadas en el establecimiento donde trabajaba Godoy.

En su comunicado, la organización cuestionó la precariedad y el aislamiento que atravesaba la docente y sostuvo que los organismos estatales deben garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la enseñanza. “Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección”, expresó la entidad.

El gremio también exigió condiciones laborales dignas, salarios adecuados y recursos para sostener la educación pública en todo el territorio. La CEA, por su parte, pidió que la investigación avance con perspectiva de género y que se establezcan las responsabilidades de todos los involucrados. “Exigimos a las autoridades judiciales y gubernamentales el inmediato y total esclarecimiento de los hechos”, manifestó la organización.