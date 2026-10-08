Milei sostiene el recorte educativo: el Presupuesto 2027 queda 44% abajo de 2023 y Buenos Aires reclama fondos.

La discusión por la educación volvió a enfrentar al gobierno de Axel Kicillof con la administración de Javier Milei, esta vez con representantes de otras provincias sentados en la misma mesa y con el financiamiento nacional como uno de los ejes centrales.

El escenario fue el Teatro Argentino de La Plata, donde la Provincia conmemoró los 150 años de la aplicación de la Ley N°988 de Educación Común, la norma bonaerense que estableció las bases de la obligatoriedad y gratuidad de la escuela primaria casi una década antes de la Ley 1420. Participaron más de 800 autoridades, académicos, consejeros escolares, gremios y miembros de la comunidad educativa, además de funcionarios de Misiones, La Pampa y Córdoba.

Kicillof utilizó la apertura para cuestionar el retiro de recursos nacionales y volvió sobre una discusión que atraviesa desde los salarios docentes hasta la infraestructura y el sostenimiento de las universidades. El gobernador acusó a la Casa Rosada de ser “un Gobierno nacional que se borra de obligaciones” y sostuvo que el financiamiento de la enseñanza formó históricamente parte de las responsabilidades compartidas entre Nación y las jurisdicciones.

La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, defendió en el mismo encuentro que “se necesitan escuelas para educar y un Estado presente”, mientras el intendente platense Julio Alak destacó como objetivo “garantizar el derecho a la educación pública”.

Los números del Presupuesto 2027

El cruce se produce mientras el Congreso tiene en sus manos el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 enviado por el Ejecutivo. Las planillas oficiales contemplan $11,196 billones para la función Educación y Cultura, equivalentes al 5,6% del gasto nacional previsto. El Presupuesto Ciudadano elaborado por el propio Gobierno incluye entre sus programas el desarrollo de la educación superior, el Plan Nacional de Alfabetización, becas, asistencia a comedores, vouchers educativos e infraestructura. Nación proyecta además atender a más de un millón de becarios durante el próximo año.

La comparación en términos reales, sin embargo, muestra la pérdida acumulada desde 2023. Un análisis de Chequeado calculó que la función Educación y Cultura quedaría en 2027 44,3% por debajo de 2023. El trabajo registra una recuperación frente a 2026, pero señala que el nivel de recursos continúa entre los más bajos de las últimas dos décadas en relación con el PBI.

GRUPOLAPROVINCIA.COM ya había analizado el proyecto y detallado que, según los cálculos del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, Educación y Cultura, las Becas Progresar muestran una reducción real del 77,1%, mientras el Fondo de Compensación Salarial Docente queda 99,4% debajo de aquel año.

La educación superior es otro de los puntos abiertos. El Consejo Interuniversitario Nacional calculó que las universidades necesitarán alrededor de $11 billones para funcionar durante 2027, mientras el proyecto del Poder Ejecutivo contempla aproximadamente $7,3 billones. La diferencia ronda los $4 billones.

Las autoridades universitarias ya llevaron ese planteo al Congreso y mantienen reuniones con diputados y senadores para modificar las partidas durante el tratamiento presupuestario. Al mismo tiempo, docentes, nodocentes, estudiantes y rectores preparan una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

Kicillof confirmó que la Provincia acompañará esa movilización y volvió a cuestionar el nivel de recursos destinado a las casas de estudio nacionales. Buenos Aires concentra 26 universidades nacionales, cuyo financiamiento corresponde al Estado nacional.

El intendente de La Plata, Julio Alak; el gobernador Axel Kicillof; y la directora de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

Qué propone la “Libertad Educativa”

El otro eje de la discusión es el texto de Ley de Libertad Educativa difundido oficialmente por el Gobierno nacional. La iniciativa mantiene la gratuidad de las instituciones estatales y obliga al Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a garantizar el derecho a la educación, pero introduce modificaciones relevantes en la organización y el financiamiento del sistema.

Entre ellas, establece criterios de asignación de recursos a instituciones estatales y privadas centrados en el estudiante y reconoce el derecho preferente de las familias a elegir el proyecto educativo.

El texto también incorpora las denominadas “formas alternativas de enseñanza”. Allí incluye expresamente la educación en el hogar para estudiantes en edad de escolarización obligatoria, bajo responsabilidad de padres, tutores o personas designadas por ellos, además de modalidades virtuales.

En materia de financiamiento, el proyecto establece que la educación básica debe ser financiada por las jurisdicciones y contempla mecanismos públicos tanto para establecimientos estatales como privados y asignaciones destinadas directamente a familias o alumnos. También considera a la Educación Básica un servicio esencial y prevé la continuidad mínima de la prestación durante conflictos laborales.

Kicillof rechazó ese enfoque y sostuvo durante el acto que la mejora de la escuela pública debe surgir del trabajo con docentes, estudiantes y comunidades educativas, no de modelos trasladados desde otros sistemas.

A 150 años de la aplicación de la Ley de Educación Común de la Provincia, que sentó las bases de nuestra escuela pública, compartimos un encuentro en el Teatro Argentino junto a Axel Kicillof, Flavia Terigi y representantes de la comunidad educativa. En La Plata seguimos trabajando junto al Gobierno provincial para mejorar los edificios escolares, acompañar a las comunidades educativas y garantizar mejores condiciones para enseñar y aprender. Porque tenemos en claro que cada escuela que renovamos, es una oportunidad para que más chicos y chicas puedan estudiar y crecer en espacios cuidados. La educación pública es parte de nuestra historia y del futuro que queremos construir. Por eso, seguimos poniendo el esfuerzo y los recursos en ampliar oportunidades para todos y todas. — Julio Alak (@Julio_Alak) October 8, 2026

El encuentro en La Plata también incorporó voces de otras jurisdicciones. La ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, vinculó las dificultades presupuestarias provinciales con la disminución de transferencias nacionales y reclamó el cumplimiento de los recursos correspondientes. “No estamos pidiendo nada que no nos corresponda”, sostuvo al referirse a los fondos que, según planteó, deben llegar a las provincias.

Desde Córdoba, el secretario de Educación Luis Franchi explicó que su distrito absorbió con fondos provinciales partidas que antes tenían participación nacional: “Córdoba sigue pagando con recursos propios el fondo del incentivo docente”. También señaló que la administración cordobesa destinó $3.500 millones al sostenimiento de la educación técnica.

El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Ramiro Aranda, puso el foco en las particularidades de cada jurisdicción y reclamó mantener ámbitos federales de coordinación entre las provincias.

La discusión también alcanza a Kicillof

La confrontación con Nación se produce, al mismo tiempo, con una paritaria docente todavía abierta en territorio bonaerense. El último acuerdo salarial importante se alcanzó en julio y estableció un incremento del 7% sobre los salarios de junio, distribuido en un 5% para julio y otro 2% para agosto. La revisión prevista para septiembre no terminó en una nueva propuesta económica y el mes cerró sin otro aumento general.

El 25 de septiembre, el Frente de Unidad Docente Bonaerense volvió a la mesa técnica y reclamó recomposición salarial, cobertura integral de IOMA, medidas contra la violencia en las escuelas, reducción de la sobrecarga laboral y respuestas frente al desfinanciamiento nacional de la educación técnica.

Una semana más tarde, SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET realizaron un paro provincial, mientras continuaron los pedidos para que el Ejecutivo bonaerense presentara una nueva oferta.

La presidenta de la FEB, Liliana Olivera, había resumido el reclamo pocos días antes: “La situación salarial de los docentes es agobiante”. El sindicato exige una recomposición que permita recuperar poder adquisitivo y mantiene también planteos sobre IOMA y condiciones laborales.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, octubre comenzó así con una negociación sin nueva cifra sobre la mesa, medidas de fuerza y reclamos simultáneos que alcanzan a docentes, estatales y judiciales.

La agenda educativa queda de este modo atravesada por discusiones en distintos niveles: el Presupuesto 2027 continúa en el Congreso, las universidades reclaman cerca de $4 billones adicionales respecto de lo previsto por el Ejecutivo, las provincias piden recursos nacionales y los gremios bonaerenses exigen una nueva recomposición salarial.

El próximo capítulo ya tiene fecha. El 15 de octubre, universidades, sindicatos y organizaciones de la comunidad académica volverán a movilizarse frente al Congreso mientras sigue abierta la discusión por los recursos destinados al sistema educativo para 2027.