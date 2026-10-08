A menos de un mes de la llegada del Pontífice, un relevamiento nacional midió la intención de participar de sus actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Los resultados muestran una convocatoria potencial millonaria, un elevado porcentaje de indecisos y diferencias según religión, nivel socioeconómico y preferencias políticas.

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, genera expectativas de una convocatoria masiva. Una nueva encuesta nacional reveló que el 16,5% de los adultos tiene intención de asistir a alguna de las actividades del Pontífice, una proporción que equivale a más de cinco millones de personas en todo el país.

El dato surge de la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026), una investigación que también examinó las prácticas religiosas, las creencias y las opiniones de los argentinos sobre diferentes cuestiones sociales.

El relevamiento mostró que otro 34% de los consultados todavía no decidió si concurrirá, mientras que el 49,5% afirmó que no tiene previsto acercarse a las actividades papales.

La cifra de cinco millones representa una estimación basada en la intención declarada por los encuestados y no una previsión de asistencia efectiva. Sin embargo, permite dimensionar el interés que despierta la llegada de León XIV, cuya agenda incluirá celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades con distintos sectores de la sociedad.

Quiénes quieren asistir a las actividades del Papa

La encuesta identificó diferencias en el perfil religioso, socioeconómico y político de quienes manifestaron su intención de participar de la visita.

Entre las personas que dijeron que planean acercarse a alguna actividad del Pontífice, el 77% se identifica como católico, mientras que alrededor del 11% pertenece a comunidades evangélicas. Otro 8,5% no tiene filiación religiosa.

El dato refleja la composición religiosa del grupo de potenciales asistentes. No significa que el 77% de todos los católicos argentinos tenga previsto concurrir, sino que esa proporción corresponde a quienes respondieron afirmativamente sobre su intención de ver al Papa.

También aparecen diferencias según el nivel socioeconómico. En los sectores de menores ingresos, la predisposición a asistir alcanza el 18,4%, por encima del promedio nacional del 16,5%.

Al analizar las simpatías políticas, el estudio encontró que la intención de concurrir es ligeramente menor entre quienes adhieren a La Libertad Avanza (LLA) y a partidos de izquierda que entre los simpatizantes del peronismo, el kirchnerismo y el PRO.

El informe difundido no presenta porcentajes específicos para cada fuerza política, por lo que esas diferencias no permiten establecer una comparación numérica entre los distintos electorados.

Qué piensan los argentinos sobre las propuestas sociales de León XIV

Además de medir la expectativa por la visita, la investigación consultó el grado de acuerdo con dos planteos vinculados con las posiciones sociales y económicas del Pontífice.

Uno de ellos se relaciona con la regulación de la inteligencia artificial. El 75,2% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con establecer controles públicos sobre esta tecnología para evitar riesgos asociados con la desinformación y la vigilancia masiva.

La posición está vinculada con los planteos de la encíclica Magnifica Humanitas, centrada en la protección de la dignidad humana frente al desarrollo de la inteligencia artificial.

El segundo planteo obtuvo un respaldo todavía mayor: el 77,4% coincidió con que el agua, los alimentos y los servicios de salud deben mantenerse fuera de la especulación financiera y de los intereses privados.

Según la investigación, ambas posiciones reúnen niveles de acuerdo superiores al 60% incluso entre los simpatizantes de La Libertad Avanza, aunque el respaldo es menor que el registrado en otros sectores políticos.

Los resultados muestran que las opiniones favorables hacia esos planteos no se limitan a quienes se identifican con el catolicismo ni a un único espacio político.

La religión en Argentina: menos identificación católica y nuevas formas de practicar la fe

La ENReVi 2026 también ofrece una radiografía de cómo se relacionan los argentinos con la religión en su vida cotidiana.

Uno de sus principales resultados indica que el 95,2% de los encuestados realizó al menos una práctica religiosa o espiritual durante los últimos doce meses. Apenas el 4,8% afirmó no haber realizado ninguna de las 19 actividades relevadas.

La oración aparece como la práctica más extendida: el 76% de los consultados manifestó haber rezado u orado durante ese período. Entre quienes realizan esa actividad, una proporción importante sostiene una frecuencia semanal o diaria.

La investigación también encontró que buena parte de las experiencias religiosas ocurre en ámbitos privados. El 30,4% de los hogares cuenta con algún altar o espacio de devoción, mientras que tanto la oración como la meditación se desarrollan principalmente en soledad y dentro de la vivienda.

Los cambios aparecen con mayor claridad cuando se compara la religión en la que fueron criados los encuestados con su identificación actual.

Mientras que el 78% afirmó haber sido criado como católico, actualmente el 60,2% se identifica con esa religión. En paralelo, las personas sin filiación religiosa pasaron del 5,8% en la religión de crianza al 19,3% en la actualidad.

Los resultados describen una transformación en las formas de pertenencia religiosa, aunque también muestran que las prácticas espirituales continúan presentes entre personas que ya no se identifican con una institución religiosa.

Cuándo y dónde estará el papa León XIV en Argentina

La visita apostólica comenzará el domingo 8 de noviembre, con la llegada de León XIV a Buenos Aires. Durante esa jornada está previsto que participe de actividades protocolares en la Casa Rosada y de un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. También mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. De regreso en Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes.

La gira argentina finalizará el miércoles 11 de noviembre con una celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de su partida hacia Perú.

La encuesta fue realizada entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, con 2.414 casos observados y 2.092 ponderados por región y edad. El relevamiento abarcó a personas mayores de 18 años de las 24 jurisdicciones del país y combinó encuestas online con entrevistas domiciliarias.

El trabajo de campo estuvo a cargo de Zuban Córdoba y Asociados, mientras que la investigación fue desarrollada por especialistas de la Universidad Católica de Córdoba, Boston College y la Pontificia Universidad Católica Argentina, con participación de investigadores de otras instituciones.

Con un 16,5% de intención firme de asistencia y un 34% que todavía no tomó una decisión, el estudio ofrece una primera dimensión del interés por la visita de León XIV. La cantidad efectiva de personas que concurran a las celebraciones se conocerá durante las jornadas de noviembre.