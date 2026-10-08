El índice porteño registró una leve aceleración respecto de agosto y acumuló un 23,7% en lo que va del año. Los aumentos en gastos vinculados con la vivienda, alimentos, salud y educación marcaron el resultado, mientras se espera el dato nacional del INDEC.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en septiembre de 2026, con una leve aceleración respecto de agosto, cuando había registrado un 1,7%. El dato fue difundido este jueves por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA) y mostró que los aumentos en vivienda, alimentos, salud y educación concentraron buena parte de la presión sobre los precios.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) acumuló un incremento del 23,7% durante los primeros nueve meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,9%.

La comparación con agosto dejó dos movimientos diferentes: por un lado, la inflación mensual aumentó 0,1 puntos porcentuales; por otro, la medición interanual retrocedió 0,4 puntos, desde el 33,3% registrado el mes anterior.

El informe también mostró que cuatro divisiones —vivienda, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y educación— explicaron el 64,9% del incremento mensual del índice.

Vivienda, alimentos y educación: los aumentos que marcaron septiembre

La división que registró la mayor suba porcentual fue Educación, con un incremento del 2,9%, impulsado principalmente por las actualizaciones de las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.

Sin embargo, el rubro que más contribuyó al aumento general de precios fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó un 2,3% y aportó 0,47 puntos porcentuales a la inflación mensual.

Dentro de esta categoría, los gastos comunes de la vivienda aumentaron 3,4%, mientras que los costos de mantenimiento y reparación subieron 3,2%. También se registraron incrementos del 3,1% en el suministro de agua y servicios relacionados, del 2,2% en gas, del 1,5% en alquileres y del 1,3% en electricidad.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2,1%, con una incidencia de 0,37 puntos porcentuales sobre el índice general.

El movimiento estuvo especialmente vinculado con los precios de las verduras, tubérculos y legumbres, que aumentaron un 11,3% durante septiembre. Esta categoría acumuló un incremento del 67,5% en los primeros nueve meses de 2026.

También se observaron aumentos del 1,9% en leche, productos lácteos y huevos, y del 1,3% en carnes y derivados. En sentido contrario, las frutas registraron una baja del 2,3%.

En el caso de Salud, el incremento fue del 2,2%, principalmente por las actualizaciones de las cuotas de medicina prepaga. Los seguros médicos subieron 2,3%, mientras que los medicamentos registraron un avance del 2,1%.

Los servicios aumentaron más que los bienes

Otro de los datos destacados del relevamiento fue la diferencia entre la evolución de los bienes y los servicios.

Durante septiembre, los servicios aumentaron un 2%, mientras que los bienes registraron una suba del 1,6%.

Entre los factores que impulsaron el costo de los servicios aparecieron las expensas, los alquileres, las cuotas educativas, la medicina prepaga y los consumos en restaurantes y establecimientos gastronómicos.

En los primeros nueve meses de 2026, los servicios acumularon una suba del 26,4%, frente al 19% registrado por los bienes.

La inflación núcleo, aproximada mediante el indicador Resto IPCBA, fue del 1,7% mensual. Por su parte, los precios regulados avanzaron 2,1% y los estacionales aumentaron 2,3%.

Estos últimos estuvieron impulsados principalmente por las subas de las verduras y las prendas de vestir, aunque las bajas en las tarifas de alojamiento turístico moderaron parcialmente su evolución.

Cuándo se conocerá la inflación nacional de septiembre

La publicación del índice porteño se produjo antes de la difusión de la inflación nacional correspondiente a septiembre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tiene prevista para el martes 13 de octubre.

Las expectativas privadas anticipan que el índice nacional también podría mostrar una aceleración respecto del mes anterior.

Como informó grupolaprovincia.com esta semana, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elevó al 1,9% la proyección de inflación nacional para septiembre, frente al 1,8% estimado anteriormente.

El mismo relevamiento prevé que los aumentos mensuales de precios se ubiquen entre el 1,6% y el 1,8% desde octubre hasta marzo.

Por ahora, el dato de la Ciudad de Buenos Aires dejó una aceleración moderada de la inflación mensual y una desaceleración en la comparación interanual, con los gastos de vivienda, alimentación, salud y educación entre los principales componentes del incremento de precios.