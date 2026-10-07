Las expectativas privadas sobre la economía argentina volvieron a deteriorarse. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre proyectó una caída del 1% de la actividad durante el tercer trimestre y redujo al 1,5% la previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno para todo 2026.

El dato cobra especial relevancia porque, de confirmarse la contracción entre julio y septiembre, sería el segundo trimestre consecutivo con una variación negativa. La economía ya había retrocedido durante el período abril-junio, por lo que una nueva baja completaría el criterio habitual utilizado para identificar una recesión técnica.

La estimación surge del relevamiento realizado por el Banco Central entre analistas, consultoras, centros de investigación y entidades financieras durante los últimos días de septiembre.

El mercado volvió a recortar la proyección del PBI

El nuevo pronóstico implica un ajuste importante frente a las estimaciones anteriores. La mediana de los participantes del REM espera ahora que el PBI termine 2026 con una expansión del 1,5%.

La cifra quedó 0,6 puntos porcentuales por debajo de la estimación realizada en el relevamiento previo y dos puntos por debajo de la expectativa que los mismos participantes tenían al cierre de 2025.

El deterioro de las perspectivas para el tercer trimestre no se trasladaría, según las proyecciones actuales, al tramo final del año. Para octubre-diciembre, el mercado anticipa un rebote de la actividad del 1,8% frente al trimestre previo.

La recuperación continuaría, aunque a menor ritmo, durante el comienzo de 2027. Para los primeros tres meses del próximo año, el REM proyecta una expansión del 0,7%.

La inflación de septiembre habría sido del 1,9%

Los analistas también corrigieron ligeramente al alza su previsión de inflación para septiembre. La estimación pasó del 1,8% calculado anteriormente al 1,9%.

Hacia adelante, el REM prevé que las variaciones mensuales de precios se mantengan dentro de una franja de entre 1,6% y 1,8% desde octubre hasta marzo.

Pese a esa corrección mensual, la proyección de inflación acumulada para todo 2026 se mantuvo en el 30%. Para los próximos doce meses, en tanto, los participantes esperan que el Índice de Precios al Consumidor acumule una suba del 21,1%.

Qué espera el mercado para el dólar, las tasas y el comercio exterior

Las expectativas también mostraron cambios en el frente cambiario. La proyección de variación del dólar para los próximos doce meses pasó del 22,9% al 28,5%, una corrección superior a la esperada para los precios en el mismo período.

En materia de tasas, el REM proyectó para diciembre un rendimiento nominal anual del 23,50% para los plazos fijos mayoristas de bancos privados. Ese nivel equivale a una tasa efectiva mensual del 1,93%.

A la vez, los analistas volvieron a mejorar su previsión para el resultado comercial. El superávit esperado para 2026 alcanzaría los US$25.701 millones.

La nueva edición del REM deja así una combinación de señales diferentes para los próximos meses: una actividad que habría vuelto a contraerse durante el tercer trimestre, un recorte significativo en la previsión de crecimiento anual y, al mismo tiempo, una expectativa de recuperación para el cierre de 2026.