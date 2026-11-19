El costo de llenar el changuito del supermercado volvió a mostrar fuertes diferencias entre las provincias argentinas. Según el último relevamiento de la consultora Analytica, correspondiente a octubre de 2026, una misma canasta mensual de alimentos y bebidas puede superar el millón de pesos y registrar una brecha de más de $130.000 dependiendo de dónde se realice la compra.

El informe Changuito Federal compara productos de idénticas marcas, presentaciones y cantidades para una familia integrada por dos adultos y dos menores. Los resultados ubican a Santa Cruz como la provincia más cara, con $1.079.160, mientras que San Luis presenta el menor costo, con $948.707.

La diferencia entre ambos extremos alcanza los $130.453, equivalente al 13,7% del valor de la canasta más económica. Sin embargo, el estudio también advierte que los precios más elevados no necesariamente coinciden con las provincias donde los hogares deben destinar una mayor parte de sus ingresos a comprar alimentos.

Cuánto cuesta llenar el changuito en Buenos Aires

En territorio bonaerense, los valores se mantienen por debajo del millón de pesos, aunque con diferencias entre el conurbano y el interior provincial.

Según el relevamiento, una compra familiar cuesta $978.182 en el conurbano bonaerense, mientras que en el interior de la provincia de Buenos Aires asciende a $982.864.

La diferencia entre ambas zonas es de $4.682, con un costo ligeramente superior fuera del Gran Buenos Aires.

Los valores muestran que una familia bonaerense necesita cerca de un millón de pesos para completar la canasta mensual de productos seleccionados por la consultora.

En otras grandes jurisdicciones, como Córdoba y Santa Fe, el costo de esa misma compra también permanece por debajo del millón.

Las provincias más caras y dónde alcanza menos el sueldo

La Patagonia concentra los precios más elevados del país. Las cinco provincias con las canastas más costosas pertenecen a esa región, una diferencia asociada, entre otros factores, a las distancias respecto de los centros de distribución y los mayores costos de transporte.

En el extremo contrario aparecen provincias de Cuyo, como San Luis, Mendoza y San Juan, entre las jurisdicciones donde resulta más económico completar la compra familiar.

Pero el panorama cambia cuando se compara el costo del supermercado con los ingresos.

En Neuquén, el changuito representa el 13,6% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado, mientras que en Santa Cruz alcanza el 15,5% y en Chubut, el 18,2%.

La situación resulta más exigente en el norte argentino. En Santiago del Estero, la canasta equivale al 39,4% de dos salarios promedio; en Tucumán, al 39,1%; y en Misiones, al 37,7%.

Al considerar los salarios del comercio minorista, el impacto es todavía mayor: llega al 44,2% en Santiago del Estero, al 42,7% en La Rioja y al 42,5% en Catamarca.

De esta manera, aunque la Patagonia registra los precios más altos, el peso relativo de la compra familiar sobre los ingresos es considerablemente mayor en distintas provincias del norte.

Qué alimentos aumentaron más en octubre

El relevamiento también identificó diferencias importantes en la evolución de los precios.

En la comparación interanual, las mayores subas de la canasta se registraron en Misiones, con un 32,4%; Formosa, con un 32,1%; y Chaco, con un 31,5%.

En cambio, los incrementos más moderados correspondieron a San Luis (23%), Mendoza (24,7%) y Córdoba (25,4%).

Durante octubre, las mayores variaciones mensuales se observaron en Jujuy (3,7%), Entre Ríos (3,5%) y Catamarca (3,3%). Algunas jurisdicciones incluso registraron bajas, como Santa Cruz (-0,9%), Córdoba (-0,4%) y Chubut (-0,3%).

Entre los alimentos, la cebolla fue uno de los productos que más aumentó, con incrementos de entre el 20% y el 50% en la mayoría de las provincias.

La papa también registró fuertes variaciones, desde el 2,2% en Formosa hasta el 38,6% en Corrientes.

Entre los productos envasados, el caldo aumentó entre un 2% y un 5% en buena parte del país. La gelatina en polvo presentó subas destacadas en Salta (12,6%), San Juan (11,9%) y Catamarca (10,9%).

Las hamburguesas, por su parte, registraron incrementos de entre el 1% y el 6% en casi todas las jurisdicciones.

El informe confirma que el costo de la alimentación presenta importantes desigualdades territoriales, tanto por las diferencias de precios como por el peso de la compra mensual sobre los ingresos de los trabajadores.