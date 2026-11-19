El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó el dictamen de reforma política que obtuvo respaldo en el Senado y advirtió que las modificaciones impulsadas por el oficialismo podrían desvirtuar el funcionamiento de la Boleta Única de Papel (BUP). El dirigente apuntó especialmente contra dos cambios que, a su entender, permitirían recuperar mecanismos propios de la antigua lista sábana.

A través de sus redes sociales, Ferraro aseguró haber analizado el texto acordado en la Cámara alta y lanzó una advertencia: “Van a destrozar el espíritu de la Boleta Única”.

Sus declaraciones se conocieron después de que el Gobierno de Javier Milei consiguiera las firmas necesarias para avanzar con una reforma electoral que incluye la suspensión de las PASO en 2027 y modificaciones en las reglas de votación.

Los dos cambios que cuestiona Ferraro

El dirigente opositor centró sus críticas en la incorporación de un casillero que permitiría votar la lista completa de una agrupación política mediante una única marca.

Actualmente, la Boleta Única de Papel establece la selección individual de candidatos por categoría, sin una opción para elegir automáticamente todas las postulaciones de un mismo espacio.

Para Ferraro, la modificación recupera parte de la lógica de la lista sábana y reduce uno de los incentivos para que los ciudadanos evalúen cada categoría electoral por separado.

El segundo punto cuestionado es la posibilidad de incorporar candidatos provinciales y municipales en la misma boleta utilizada para elegir cargos nacionales cuando las elecciones se desarrollen de manera simultánea.

La legislación vigente establece la utilización de boletas y urnas separadas para cada jurisdicción. El nuevo dictamen, en cambio, permitiría reunir distintas categorías en una misma papeleta.

“Con este cambio vuelve la lista sábana, convertida en una herramienta para condicionar y acarrear el voto, desde abajo o desde arriba”, sostuvo Ferraro.

La reforma electoral avanza sin colectoras, pero suma críticas

Las objeciones del titular de la Coalición Cívica se producen después de que el oficialismo desistiera de incorporar las listas colectoras, uno de los puntos que había provocado diferencias con sectores aliados.

Sin embargo, Ferraro considera que la nueva redacción podría generar efectos similares al permitir que distintas categorías electorales queden vinculadas dentro de una misma boleta.

Como informó Grupo La Provincia, las negociaciones por las colectoras habían generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema electoral, antes de que el oficialismo retirara esa propuesta del dictamen.

La reforma también contempla la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027, la incorporación de Ficha Limpia, cambios en los mecanismos de afiliación partidaria y modificaciones al régimen de campañas electorales.

El Gobierno y los sectores que acompañaron el dictamen presentan los cambios como una actualización de las reglas electorales, aunque las diferencias sobre el alcance de la Boleta Única comienzan a sumar nuevos cuestionamientos.

Ferraro insistió en que la iniciativa pone en discusión uno de los objetivos centrales del sistema: permitir que cada ciudadano elija con autonomía entre candidatos de distintas fuerzas políticas.

“No se van a poder robar las boletas, pero todo lo demás vuelve”, afirmó el dirigente, antes de cerrar su publicación con otra crítica: “Más casta, echale agua”.

El proyecto consiguió once firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y todavía deberá superar el debate parlamentario para convertirse en ley.