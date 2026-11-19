Domingo Cavallo respondió a las críticas de Javier Milei con un video de una entrevista que ambos compartieron en 2020 y cuestionó el cambio de posición del Presidente sobre su trayectoria. La respuesta llegó después de que el mandatario lo acusara de haber impulsado medidas confiscatorias durante sus pasos por la función pública.

En una publicación en su blog, el exministro de Economía sostuvo que Milei ahora interpreta aquellos episodios como los sectores que históricamente cuestionaron su gestión. Para marcar esa diferencia, lo acusó de pensar como los “populistas de izquierda” y acompañó el planteo con el registro del ciclo Demoliendo Mitos.

El archivo con el que Cavallo cuestionó a Milei

“¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?”, preguntó Cavallo. Su publicación puso el foco en la distancia entre las posiciones que Milei expresaba durante aquella conversación y las acusaciones que formuló ahora como presidente.

El economista manifestó que su preocupación no se limita a la valoración de su propia trayectoria. Según planteó, el giro del mandatario puede profundizar la confusión sobre los problemas actuales del país. Por eso, lo invitó a volver a mirar la entrevista que compartieron.

Milei había lanzado sus cuestionamientos durante las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central. Allí atribuyó a Cavallo responsabilidades por el corralito, el Plan Bonex y la estatización de deuda privada de 1982, y sostuvo que tenía un “prontuario de expropiaciones”. También rechazó las comparaciones entre la convertibilidad y su propio programa económico.

Las diferencias por el dólar y las reservas

El enfrentamiento también tiene un eje actual. En un seminario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Cavallo advirtió que el programa económico podría enfrentar dificultades antes de las elecciones de 2027 si el Gobierno no introduce cambios monetarios, cambiarios y financieros.

La lectura errática de los datos de la realidad que hace Milei, me asusta https://t.co/IvJjmQJuqw https://t.co/RCfgFYAb8l — Domingo F. Cavallo (@domingocavallo) November 19, 2026

Entre sus planteos, reclamó el levantamiento completo de los controles cambiarios y una mayor compra de divisas por parte del Banco Central. A su juicio, la cotización del dólar no representa un equilibrio compatible con el crecimiento, mientras que la acumulación de reservas debería tener prioridad.

Cavallo también vinculó la discusión con la situación productiva. Sostuvo que la apertura comercial requiere condiciones que permitan competir a las empresas argentinas y advirtió que las distorsiones y los costos internos pueden expulsarlas del mercado. Las diferencias sobre ese rumbo profundizaron su distanciamiento del Presidente.