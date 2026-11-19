La Justicia Federal de la Seguridad Social dictó una nueva resolución favorable a Cristina Fernández de Kirchner y ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suspender el descuento del 20% que aplicaba sobre la pensión por viudez que percibe la expresidenta tras el fallecimiento de Néstor Kirchner.

La decisión fue adoptada por la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, quien intimó al organismo previsional a interrumpir la retención dentro de un plazo de diez días y acreditar el cumplimiento de la medida.

El fallo representa una diferencia de aproximadamente $3,2 millones mensuales en el haber de la exmandataria y suma un nuevo capítulo al conflicto judicial iniciado tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de quitarle sus asignaciones vitalicias.

Cuánto cobra Cristina Kirchner y qué descuento aplicaba ANSES

La controversia se originó cuando ANSES comenzó a retener el 20% de la pensión restituida judicialmente a la expresidenta.

En agosto, cuando volvió a percibir el beneficio, el haber bruto ascendía a aproximadamente $16,1 millones mensuales, sobre los cuales se aplicaba una deducción cercana a los $3,2 millones.

El organismo justificaba la retención como un mecanismo para recuperar fondos que consideraba percibidos indebidamente por Kirchner. El reclamo administrativo alcanzaba una suma superior a $660 millones.

Sin embargo, la magistrada entendió que la medida cautelar que había dispuesto la restitución de la pensión no autorizaba ese descuento automático.

La jueza también señaló que la resolución administrativa utilizada por ANSES contemplaba la posibilidad de iniciar acciones para recuperar los fondos reclamados, pero no habilitaba a efectuar retenciones directas sobre la prestación.

El conflicto judicial por las jubilaciones de privilegio

La disputa comenzó cuando el Gobierno nacional resolvió retirar las dos asignaciones vitalicias que percibía Cristina Kirchner: una por haber ejercido la Presidencia y otra por su condición de viuda del expresidente Néstor Kirchner.

La decisión administrativa estuvo vinculada con la condena contra la exmandataria en la causa Vialidad.

Posteriormente, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restablecer de manera provisoria la pensión por viudez, aunque la asignación correspondiente a su mandato presidencial permaneció suspendida.

La restitución cautelar permitió que Cristina Kirchner volviera a cobrar la primera prestación, pero ANSES mantuvo una deducción mensual del 20%, lo que motivó una nueva presentación judicial.

Qué deberá hacer ahora ANSES

Con la nueva resolución, el organismo deberá dejar de aplicar el descuento y acreditar ante el juzgado que cumplió la orden.

La decisión no resuelve definitivamente la controversia sobre la titularidad de las asignaciones vitalicias ni implica la restitución de la jubilación correspondiente a su período presidencial.

Además, la discusión sobre los pagos retroactivos constituye una cuestión diferente de la suspensión de las retenciones futuras.

La disputa previsional continúa abierta y podría tener nuevas instancias judiciales, mientras ANSES y el Ministerio Público Fiscal mantienen cuestionamientos contra la restitución cautelar de la pensión.