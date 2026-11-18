Un total de 18.454 micropymes registró deudas en mora por $9.384 millones en septiembre, según el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, elaborado con estadísticas oficiales del Banco Central. La tasa de morosidad del segmento alcanzó el 17,60%, frente al 4,27% del conjunto del sector empresario privado, una diferencia que refleja la mayor presión financiera sobre las firmas más pequeñas.

La distancia entre ambos indicadores fue de 13,33 puntos porcentuales. Entre los deudores que presentaban incumplimientos, el monto promedio en mora se ubicó en $508.512, poco más de medio millón de pesos por empresa. El relevamiento también muestra que las dificultades tienen una intensidad desigual: mientras algunas actividades quedan por debajo del promedio nacional, otras presentan tasas cercanas al 30%.

Para las micropymes, el acceso al financiamiento está ligado al funcionamiento cotidiano. El crédito permite sostener el capital de trabajo, cumplir con proveedores y atravesar períodos de menor actividad. Con menos respaldo que las compañías grandes, el encarecimiento de los préstamos limita ese margen y vuelve más difícil afrontar los compromisos.

Gastronomía y construcción, las actividades con mayores tasas de mora

La gastronomía encabeza el ranking sectorial de morosidad, con un 29,20%, seguida por la construcción, con el 27,50%, y la minería, con el 23,90%. Son las tres ramas con los indicadores más elevados entre las micropymes, en un escenario en el que ninguna de las restantes actividades alcanza el 21%.

El orden cambia cuando se compara el dinero adeudado. Los servicios profesionales y públicos concentran $2.900 millones en mora, el mayor monto del relevamiento, aunque su tasa de morosidad es del 17%, por debajo del promedio del segmento. La construcción combina un indicador alto con un volumen significativo de compromisos impagos: acumula $1.200 millones.

El comercio de bienes de lujo reúne otros $841,4 millones, con una tasa del 16,70%, mientras que la gastronomía registra $809,7 millones. La minería, en cambio, presenta una de las tasas más elevadas, pero su deuda en mora suma $29,1 millones. La comparación permite distinguir dos dimensiones diferentes: el nivel de morosidad de cada actividad y el monto que concentra.

En la industria de bienes de consumo, la tasa llega al 20,70%, con $525,3 millones en mora. El comercio de necesidades básicas registra un 18,70% y $464,9 millones, mientras que transporte y comunicaciones se ubican en el 17,90%, con $486,9 millones. En el extremo de menor morosidad aparecen el turismo, con el 11,80%, y el conjunto de agro, forestal y pesca, con el 9,60% y una deuda en mora de $311,5 millones.

Cinco provincias superan el 30% y Buenos Aires queda cerca del promedio

Las diferencias territoriales son todavía más amplias. Formosa registra la mayor tasa de mora entre las micropymes, con el 40,21%, seguida por Catamarca, con el 37,42%. Ambas son las únicas jurisdicciones que superan el 35%, aunque otras tres también se encuentran por encima del 30%: La Rioja, con el 30,82%; Santa Cruz, con el 30,62%; y San Luis, con el 30,07%.

Detrás se ubican Jujuy, con el 27,59%; San Juan, con el 26,79%; Misiones, con el 26,41%; y Santiago del Estero, con el 26,23%. También exceden el promedio nacional Tucumán, con el 25,45%; Salta, con el 23,70%; Corrientes, con el 23,32%; Tierra del Fuego, con el 22,95%; y Mendoza, con el 22,32%.

La provincia de Buenos Aires presenta una tasa del 17,34%, apenas por debajo del 17,60% nacional. Córdoba muestra una situación similar, con el 17,45%. Los registros más bajos corresponden a Santa Fe, con el 13,08%; La Pampa, con el 14,59%; y la Ciudad de Buenos Aires, con el 15,02%.

El mapa distribuye los niveles más altos entre provincias del norte, Cuyo y la Patagonia. Los indicadores menores, por su parte, aparecen en distritos del centro del país, aunque las diferencias dentro de cada región impiden hablar de una situación uniforme.

El costo del crédito limita el margen de las empresas

Un informe de la consultora Fidelitas, referido al conjunto del universo empresarial y no exclusivamente a las micropymes, identifica a las tasas de interés como uno de los factores que condicionan la capacidad de pago. El documento señala que las tasas reales positivas incentivan la tenencia de activos en pesos y moderan la demanda de dólares, pero también encarecen los préstamos, restringen el consumo y postergan decisiones de inversión.

Félix El Idd, CEO de Fidelitas, advirtió sobre esa tensión entre la estrategia de estabilización y las dificultades financieras de empresas y familias. Para el directivo, recuperar el crédito constituye “una condición central para reactivar la actividad”.

Los datos de septiembre muestran la magnitud de esa presión sobre las firmas de menor tamaño: la tasa de mora de las micropymes supera en más de cuatro veces la del conjunto empresario privado, con diferencias marcadas según la actividad y la provincia.