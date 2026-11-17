La Universidad Católica Argentina (UCA) puso en discusión la reducción de la pobreza durante el gobierno de Javier Milei al presentar un informe que revisa la metodología utilizada por el INDEC. Según el estudio, al actualizar las canastas básicas y ajustar la forma de registrar los ingresos familiares, la pobreza podría alcanzar el 42,4%, una cifra superior a las estimaciones oficiales.

El trabajo fue elaborado por Agustín Salvia y Alejo Giannecchini, investigadores del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), y advierte que los cambios metodológicos pueden distorsionar las comparaciones entre 2023 y 2026.

La principal conclusión es que, con criterios de medición alternativos, la mejora de los indicadores sociales resulta considerablemente menor e incluso podría transformarse en un aumento respecto de tres años atrás.

La pobreza podría superar el 42% con otra medición

El informe compara la evolución de la pobreza entre los segundos trimestres de 2023 y 2026.

Con la metodología oficial, el indicador pasó del 41,3% al 34,4%, una reducción de 6,9 puntos porcentuales.

Sin embargo, al incorporar correcciones en los ingresos registrados y actualizar la composición de la Canasta Básica Total (CBT), los resultados cambian.

En el escenario alternativo más moderado, la pobreza pasó del 37,7% al 37,5%, prácticamente sin modificaciones. En la variante más exigente, aumentó del 40,8% al 42,4%.

De esta manera, el estudio plantea que la reducción de la pobreza que reflejan las estadísticas oficiales podría estar sobreestimada, aunque reconoce una mejora respecto del momento más crítico de 2024.

Los investigadores aclaran que sus cálculos son ejercicios metodológicos y no buscan reemplazar las estadísticas oficiales ni establecer una nueva tasa definitiva.

Por qué la UCA cuestiona los cálculos del INDEC

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la composición de la Canasta Básica Total, utilizada para establecer la línea de pobreza.

La metodología vigente se apoya en una estructura de consumo que no refleja plenamente el peso actual de determinados servicios y gastos familiares.

El encarecimiento de las tarifas de electricidad, gas, transporte y otros servicios modificó la distribución del gasto de los hogares, pero esos cambios no quedaron completamente incorporados en la canasta utilizada para medir la pobreza.

El segundo problema señalado por los investigadores corresponde a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Según el análisis, durante 2024 y 2025 se produjo una mejora en la captación estadística de los ingresos familiares, que podría explicar parte de la reducción de los indicadores sin representar necesariamente una recuperación equivalente del poder adquisitivo.

Por esa razón, los especialistas consideran necesario utilizar criterios homogéneos para comparar los distintos períodos.

Los ingresos y las canastas vuelven a quedar bajo la lupa

La discusión metodológica coincide con nuevas señales sobre el encarecimiento de los gastos esenciales.

Como informó Grupo La Provincia, una familia de cuatro integrantes necesitó casi $1,7 millones en octubre para superar la línea de pobreza en el Gran Buenos Aires.

Ese valor registró un aumento mensual del 3,5%, por encima de la inflación general del 2,2%, lo que refleja la presión que continúa ejerciendo el costo de vida sobre los presupuestos familiares.

El informe de la UCA también muestra que, entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, la pobreza aumentó tanto en la serie oficial como en las dos alternativas desarrolladas por los investigadores.

Aunque las distintas metodologías muestran una reducción desde el pico de 2024, la magnitud de esa mejora y su comparación con 2023 son los principales puntos de discusión.

La advertencia de la UCA reabre así el debate sobre la medición de la pobreza, el peso de los servicios en las canastas básicas y la capacidad de los ingresos familiares para cubrir las necesidades esenciales.