“Me acuerdo de Caputo prometiendo”: duro reproche al Gobierno por la inflación y las metas incumplidas

Luis Caputo, ministro de Economía.

La inflación volvió a acelerarse en octubre y abrió un nuevo frente de críticas contra el gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró un aumento mensual del 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre y de las proyecciones de las consultoras privadas.

El dato, difundido el jueves 12 de noviembre, mostró que los precios acumularon una suba del 26,3% en los primeros diez meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%.

Aunque el indicador de los últimos doce meses continuó desacelerándose, el resultado mensual fue el más elevado desde abril y volvió a superar la barrera del 2%, que el Gobierno busca perforar de manera sostenida.

La publicación provocó cuestionamientos de dirigentes opositores, quienes recordaron los pronósticos oficiales sobre la desaceleración inflacionaria y apuntaron especialmente contra los aumentos de servicios públicos. En respuesta, Caputo defendió los resultados del programa económico, destacó que la inflación núcleo se ubicó en su menor nivel en quince meses y explicó que los cambios en los subsidios al gas tuvieron una incidencia importante sobre el índice general.

La inflación se aceleró y la oposición cuestionó la promesa del “cero”

La difusión del nuevo IPC reactivó la discusión sobre los plazos que el oficialismo había planteado para reducir la inflación. Durante los últimos años, Milei y Caputo realizaron distintos pronósticos sobre la posibilidad de alcanzar registros mensuales cercanos a cero, como resultado de la política fiscal y monetaria.

Sin embargo, octubre cerró con una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de septiembre, en un contexto de aumentos de tarifas y productos estacionales.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cuestionó las previsiones oficiales y recordó que desde el Gobierno se había anticipado una inflación inferior al 1% para mediados de año.

“Las consultoras esperaban 1,8% y en el Gobierno ya hablaban de perforar el 2% como si fuera un trámite”, sostuvo el mandatario provincial. Al evaluar el resultado, resumió su crítica con una frase: “Me acuerdo de Caputo prometiendo que para mitad de este año íbamos a estar por debajo del 1% mensual. Es noviembre”.

Los cuestionamientos también llegaron desde la Cámara de Diputados, donde legisladores de distintos sectores plantearon que la desaceleración de algunos componentes del índice no refleja necesariamente el aumento de los gastos que deben afrontar las familias.

Según el informe oficial, la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un incremento del 4,2% en octubre, prácticamente el doble del índice general. Fue el rubro que más aumentó durante el mes, por delante de Recreación y cultura, que avanzó un 3,3%.

Los precios estacionales subieron 5,5%, impulsados especialmente por las verduras, mientras que los regulados aumentaron 2,9%. Ese último dato fue uno de los principales puntos señalados por la oposición.

El diputado nacional Pablo Juliano cuestionó que Caputo destacara la evolución de la inflación núcleo sin otorgar el mismo protagonismo a los aumentos regulados. “Regulados son la luz, el gas, el boleto, la prepaga. Lo que no remarca ningún almacenero”, afirmó el legislador.

Por su parte, la diputada Jimena López también respondió a la publicación del ministro. “La inflación núcleo es un dato. Lo que pagan las familias también”, expresó.

Desde la Izquierda, Gabriel Solano atribuyó al Gobierno la responsabilidad política por buena parte de la aceleración, al señalar que los servicios con mayores incrementos están sujetos a regulaciones estatales.

La inflación de octubre pegó un saltó llegando al 2.2%. La responsabilidad de este crecimiento recae enteramente en el gobierno, como lo prueba que el índice que más subió es de los servicios de electricidad, agua y combustibles que son regulados por el estado. https://t.co/2Tv20FrOsa — Gabriel Solano (@Solanopo) November 12, 2026

Caputo defendió el plan económico y apuntó al recorte de Zona Fría

Después de conocerse el informe del INDEC, Luis Caputo publicó un mensaje en su cuenta de X para explicar los principales componentes del resultado. El ministro destacó que la inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, registró una variación del 1,5%, su menor nivel desde julio de 2025.

“La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025”, señaló el funcionario. Además, sostuvo que el promedio móvil de tres meses de ese indicador se ubicó en su nivel más bajo desde enero de 2018.

Sin embargo, también reconoció que las modificaciones en el Régimen de Zona Fría incidieron sobre los precios de octubre. “El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría”, explicó Caputo, al referirse al comportamiento del rubro vivienda y servicios públicos.

El cambio en las bonificaciones al gas afectó a usuarios que anteriormente recibían descuentos automáticos por su ubicación geográfica. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, las modificaciones del régimen alcanzan a millones de hogares y tienen especial incidencia en distintos municipios bonaerenses.

LA INFLACIÓN LA SUBEN LOS QUE ESTÁN CAZANDO EN EL ZOOLÓGICO Está en el tuit de Caputo, bien abajo. Los precios regulados subieron 43,7% en un año. Más de diez puntos por encima de la inflación. Regulados son la luz, el gas, el boleto, la prepaga. Lo que no remarca ningún almacenero. La inflación que no baja es la que firman ellos y cobran los nuevos dueños de la energía, que casualmente son amigos de la casa. — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) November 12, 2026

Los precios acumulan un 26,3% de aumento y persisten las dificultades del consumo

El nuevo dato llega en un escenario en el que numerosos hogares enfrentan dificultades para recuperar su poder adquisitivo. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, relevamientos recientes registraron caídas del consumo y un deterioro de los ingresos reales en determinados segmentos de trabajadores. A esto se suma la actualización de servicios esenciales, que puede absorber una proporción creciente del presupuesto familiar.

El informe del INDEC mostró que los precios acumulan un incremento del 26,3% desde enero, mientras que la inflación interanual del 33,1% se mantuvo ligeramente por debajo del 33,4% observado en septiembre.

Esta diferencia es relevante: la inflación mensual se aceleró, pero la tasa interanual continuó desacelerándose. Ambos movimientos pueden ocurrir simultáneamente porque se calculan sobre períodos distintos.

En adelante, el desafío del equipo económico será conseguir que la desaceleración se sostenga también en las mediciones mensuales, especialmente ante la continuidad de las actualizaciones tarifarias.

Por el momento, el dato de octubre volvió a colocar la política de precios en el centro de la discusión. Con una inflación que superó las previsiones del mercado y un nuevo aumento de los servicios públicos, la oposición volvió a reclamar explicaciones a Milei y Caputo por las metas anunciadas y su distancia respecto de los resultados actuales.

El Gobierno insiste en que la reducción de la inflación núcleo refleja avances del programa económico. Sin embargo, el resultado general del INDEC muestra que las subas de tarifas, combustibles y productos estacionales siguen condicionando la evolución de los precios y el gasto cotidiano de las familias.