El INDEC registró una suba del 2,2% en octubre y un acumulado interanual del 33,1%.

La Argentina volvió a ubicarse entre los países con mayor inflación de América Latina y terminó octubre en el segundo puesto del ranking regional, únicamente por detrás de Venezuela. El resultado refleja las dificultades que todavía enfrenta el programa económico de Javier Milei para sostener una desaceleración de los precios, en un escenario de aumentos de tarifas y nuevos cuestionamientos a las metas oficiales.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,2% durante octubre, frente al 1,9% registrado en septiembre. De esta manera, la inflación mensual volvió a acelerarse y superó las previsiones del mercado.

La comparación con otros países de la región dejó a Argentina en una posición desfavorable. De acuerdo con un relevamiento de Infobae basado en estadísticas oficiales, el país registró una variación del 2,17% sin redondear, mientras que Venezuela encabezó la clasificación con 6,2% y Bolivia completó el podio con 2,07%.

Cómo quedó el ranking de inflación en América Latina

El relevamiento regional muestra una diferencia importante entre la evolución de los precios argentinos y la registrada en buena parte de los países vecinos.

Venezuela lideró el ranking mensual con 6,2%, seguida por Argentina y Bolivia. Más atrás apareció Honduras, con 0,91%, mientras que las restantes economías se ubicaron por debajo del 0,7%. Entre los principales socios comerciales de Argentina, Brasil registró apenas 0,14%, mientras que Uruguay alcanzó el 0,59% y Chile, el 0,5%.

México tuvo una inflación del 0,65%, Perú del 0,56% y Colombia del 0,2%. Otros dos países mostraron directamente una reducción de los precios durante octubre: Paraguay registró una variación del -0,1% y Guatemala del -0,18%.

La diferencia regional resulta todavía más marcada al considerar la evolución de los precios durante los últimos doce meses. Según el INDEC, la inflación interanual argentina alcanzó el 33,1% en octubre, mientras que el acumulado de los primeros diez meses de 2026 llegó al 26,3%.

En la comparación latinoamericana, Venezuela encabezó la clasificación interanual con 376,9%, seguida por Argentina. El tercer puesto correspondió a Bolivia, con 7,08%. Más atrás quedaron Honduras, con 6,98%, Colombia, con 6,3%, y República Dominicana, con 5,14%. Entre los países vecinos, Uruguay registró una inflación interanual del 4,87%, Brasil del 4,63%, Chile del 4,5% y Paraguay del 1,7%.

#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,2% en octubre de 2026 con respecto a septiembre y 33,1% interanual. Acumularon un alza de 26,3% en los primeros diez meses del año. https://t.co/SALEJKnDUT https://t.co/h5bgP6LNGt — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 12, 2026

Tarifas y servicios públicos: los aumentos que impulsaron el índice

Uno de los factores que explicaron el resultado de octubre fue el incremento de los precios regulados, especialmente los vinculados con los servicios esenciales. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas del mes, con un aumento del 4,2%, prácticamente el doble del índice general.

El comportamiento estuvo relacionado, entre otros factores, con modificaciones en el sistema de subsidios energéticos y actualizaciones tarifarias. Los precios estacionales también registraron aumentos importantes y contribuyeron a la aceleración del indicador.

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa oficial y atribuyó parte del incremento a los cambios en el régimen de Zona Fría. “El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría”, sostuvo el funcionario en su cuenta de X.

Caputo destacó además que la inflación núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, fue del 1,5%, uno de los registros más bajos de los últimos meses.

Sin embargo, el resultado general muestra que los aumentos de servicios y otros componentes continúan condicionando la evolución del costo de vida. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la actualización de las tarifas de luz y gas y los cambios en el esquema de subsidios forman parte de las medidas que impactan sobre el presupuesto de numerosos hogares.

Luis Caputo, ministro de Economía.

El dato reabre la discusión sobre las metas de Milei y Caputo

La permanencia de Argentina entre los países con mayor inflación de la región vuelve a colocar bajo discusión los objetivos del programa económico del Gobierno. Milei y Caputo sostienen que el equilibrio fiscal, el control de la emisión monetaria y la estabilidad macroeconómica constituyen las condiciones necesarias para reducir de manera sostenida los aumentos de precios.

Desde el Ministerio de Economía destacan especialmente la evolución de la inflación núcleo y la reducción de la tasa interanual. Sin embargo, el IPC de octubre quedó por encima del 1,8% que esperaba el mercado, según la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

El resultado también reavivó las críticas de dirigentes opositores por las previsiones oficiales sobre una reducción más rápida de la inflación. El gobernador riojano Ricardo Quintela cuestionó las metas anunciadas por el equipo económico y recordó las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar registros mensuales inferiores al 1%.

La discusión también fue retomada por legisladores que apuntaron contra el impacto de los servicios públicos y las decisiones tarifarias del Ejecutivo. En paralelo, el economista Carlos Melconian puso en duda que la gestión libertaria consiga llevar la inflación anual a un dígito antes del final de su mandato.

La comparación regional se suma a otro relevamiento internacional que ubicó a Argentina entre las economías con mayores aumentos interanuales de precios. Un estudio que combina datos de Living Inflation Data, estadísticas oficiales y estimaciones de organismos internacionales identificó siete países con tasas anuales superiores al 20%.

En ese grupo aparecen Venezuela, Irán, Sudán del Sur, Sudán, Argentina, Turquía y Cuba. Con su registro del 33,1%, Argentina se ubicó por debajo de los cuatro primeros y por encima de Turquía, que presentó una inflación del 29,8%.