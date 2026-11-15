Más carne para exportar, menos para los argentinos: los números que retratan el consumo bajo Milei

Se desploma el consumo de carne.

La carne vacuna pierde cada vez más espacio en la mesa argentina mientras gana protagonismo en los mercados internacionales. El consumo aparente por habitante cayó a 44,5 kilos anuales en octubre de 2026, un 11,2% menos que un año atrás, y alcanzó el registro más bajo de la serie de las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, las exportaciones absorbieron el 31,1% de la producción nacional, una proporción inédita en los registros sectoriales desde 1996.

Los datos surgen del último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), que expone un contraste en el mercado durante el gobierno de Javier Milei: mientras crecen las ventas al exterior y la facturación en dólares, disminuye la cantidad de carne disponible para los consumidores argentinos y los precios de los cortes tradicionales avanzan por encima de la inflación.

El deterioro también aparece en la comparación con el período previo al cambio de gobierno. En octubre de 2023, el consumo anual por habitante se ubicaba en 54 kilos; tres años después, la diferencia alcanza los 9,5 kilos por persona, equivalente a una reducción aproximada del 17,6%.

El consumo de carne vacuna por habitante cayó a 44,5 kilos anuales en octubre de 2026, el menor registro de los últimos veinte años. Fuente: CICCRA.

La caída profundiza una tendencia de largo plazo, marcada por las dificultades de la producción ganadera para crecer, los cambios en los hábitos alimentarios y el avance de alternativas como el pollo y el cerdo. Sin embargo, los últimos registros muestran un nuevo retroceso del consumo interno en un escenario de menores volúmenes de producción y mayores exportaciones.

El mercado interno perdió más de 221.000 toneladas de carne

Entre enero y octubre de 2026, el consumo aparente de carne vacuna en la Argentina totalizó 1,698 millones de toneladas de res con hueso, frente a los 1,919 millones registrados durante el mismo período del año anterior.

La diferencia representa 221.100 toneladas menos destinadas al mercado interno, una contracción interanual del 11,5%.

La reducción se produjo mientras la producción nacional también retrocedía. Durante los primeros diez meses del año se obtuvieron 2,47 millones de toneladas, un volumen 6,5% inferior al de 2025.

Pero las exportaciones siguieron una dirección diferente: crecieron 6,9% y alcanzaron aproximadamente 767.000 toneladas de res con hueso, casi 50.000 toneladas más que en el mismo período del año pasado.

La combinación modificó la distribución de la producción. En 2025, el mercado interno absorbía el 72,8% de la carne vacuna producida. En 2026, esa participación cayó al 68,9%, mientras las exportaciones pasaron del 27,2% al 31,1%.

Las exportaciones alcanzaron una participación récord del 31,1% de la producción de carne vacuna, mientras el mercado interno redujo su participación al 68,9%. Fuente: CICCRA.

La comparación con 2023 muestra una transformación todavía mayor. Hace tres años, el 25,4% de la producción de los primeros diez meses se destinaba al exterior. Ahora, esa proporción creció 5,7 puntos porcentuales.

La Argentina exporta una porción cada vez mayor de una producción que, en términos absolutos, se redujo, y el ajuste de la disponibilidad de carne recayó principalmente sobre el mercado doméstico.

Carne picada, asado y cuadril: los aumentos que superaron a la inflación

La menor disponibilidad de carne vacuna también tuvo consecuencias sobre los precios. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) utilizados por CICCRA, los cortes vacunos aumentaron un 44,5% interanual en el Gran Buenos Aires hasta octubre, frente a una inflación general regional del 33%.

La diferencia supera los once puntos porcentuales y muestra cómo los productos tradicionales de las carnicerías se encarecieron más rápido que el promedio de bienes y servicios.

Uno de los aumentos más significativos correspondió a la carne picada común, que subió 47,2% en un año y alcanzó un precio promedio de $10.779 por kilo.

El cuadril acumuló un incremento del 45%, con un valor promedio de $21.298, mientras que el asado aumentó 44% y llegó a $16.958 por kilo.

La nalga registró una suba interanual del 43,7%, hasta $21.832, y la paleta avanzó 42,8%, con un precio promedio de $17.157.

La carne picada común aumentó 47,2% en un año y el asado subió 44%, mientras la inflación general del Gran Buenos Aires fue del 33%. Fuente: CICCRA, sobre datos del INDEC.

Aunque durante octubre el precio promedio de los cortes vacunos prácticamente no varió respecto de septiembre, la comparación anual refleja un encarecimiento que superó ampliamente al índice general.

La diferencia resulta todavía más visible frente a otras proteínas animales. El pollo entero aumentó 28,6% interanual y se comercializó a un promedio de $4.734 por kilo, menos de un tercio del precio del asado.

De acuerdo con CICCRA, la carne vacuna se encareció 12,4% en relación con el pollo durante los últimos doce meses. Esa brecha de precios refuerza el atractivo de otras opciones para los hogares que necesitan ajustar el gasto alimentario.

China y Estados Unidos impulsan un negocio exportador en expansión

Mientras el mercado interno pierde participación, las ventas al exterior mantienen un desempeño favorable, tanto por los volúmenes comercializados como por los precios internacionales.

En los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones de carne vacuna generaron US$3.655,1 millones, lo que representó un incremento interanual del 37,9%.

La facturación creció más que las cantidades enviadas porque el valor promedio de la tonelada exportada aumentó 28,2%, hasta alcanzar los US$7.834.

Entre los principales destinos aparece China, que durante septiembre recibió 37.736 toneladas de carne vacuna, equivalentes al 62,1% de las exportaciones de ese mes.

Estados Unidos también adquirió mayor protagonismo durante 2026, después de la ampliación del cupo de acceso preferencial para la carne argentina. En septiembre compró 5.330 toneladas, un volumen 33,8% superior al del mismo mes de 2025.

China, Estados Unidos e Israel concentraron conjuntamente el 78,9% de los embarques registrados en septiembre.

El contraste entre ambos mercados es uno de los aspectos centrales del informe: la industria frigorífica obtiene mayores ingresos por exportaciones mientras el consumo local se encuentra en mínimos de dos décadas.

Carne de exportación.

La evolución también refleja que el crecimiento del negocio exportador no necesariamente implica una expansión equivalente de la producción total. Durante este año, los envíos al exterior aumentaron incluso cuando se redujo la disponibilidad de hacienda para faena.

Menos animales para faenar y una recuperación ganadera que llevará tiempo

El retroceso de la producción constituye otro factor relevante para entender la reducción de la oferta.

Durante octubre de 2026 se faenaron 1,064 millones de cabezas de ganado, un 11,6% menos que en octubre de 2025. Se trató del registro más bajo para ese mes desde 2016.

En los primeros diez meses del año, la faena acumulada llegó a 10,24 millones de animales, con una caída del 10,2% interanual. En términos absolutos, representa aproximadamente 1,16 millones de cabezas menos.

CICCRA vincula esa disminución con la escasez de hacienda disponible, consecuencia de las pérdidas de stock provocadas por las condiciones climáticas adversas de los últimos años.

A ese fenómeno se suma una modificación en las decisiones de los productores ganaderos. Las hembras representaron el 43,6% de la faena de octubre, una participación inferior a la del año pasado y compatible con el comienzo de una etapa de retención de vientres.

El proceso consiste en conservar una mayor cantidad de vacas y vaquillonas para reproducción, con el objetivo de recuperar el rodeo y aumentar la disponibilidad futura de animales.

Sin embargo, la recomposición del stock requiere varios ciclos productivos, por lo que una recuperación de la oferta no se traduce inmediatamente en más carne disponible para el consumo.

El mayor peso promedio de los animales enviados a faena permitió compensar parcialmente la reducción de cabezas, pero no evitó la caída de la producción total.

Una transformación de largo plazo que se profundiza en los hogares

La reducción del consumo de carne vacuna no comenzó durante la actual gestión nacional. La Argentina atraviesa desde hace décadas una transformación de su producción ganadera y de las preferencias alimentarias.

Producción ganadera.

El consumo por habitante llegó a superar los 68 kilos anuales en algunos períodos de la década de 2000. La comparación histórica muestra que el descenso posterior estuvo atravesado por sequías, cambios en la disponibilidad de animales y una creciente competencia de las carnes aviar y porcina.

La producción de pollo y cerdo se expandió durante las últimas décadas, favorecida por mejoras tecnológicas y costos relativos más bajos.

Pero la tendencia adquirió una nueva dimensión durante los últimos años. En octubre de 2023 el consumo vacuno por habitante alcanzaba los 54 kilos anuales; en 2024 descendió a 48,4; en 2025 se recuperó a 50,1 y en 2026 cayó a 44,5 kilos.

El retroceso coincide con otras señales de debilidad del consumo de los hogares. Durante septiembre, el indicador de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios registró una caída interanual del 0,8%, en un escenario de dificultades para recuperar el poder de compra.

A su vez, el encarecimiento de los alimentos y de otros gastos esenciales condiciona las decisiones de consumo. Durante octubre, la canasta básica alimentaria del Gran Buenos Aires aumentó 3,1% mensual y acumuló una suba interanual del 39,9%, por encima de la inflación general.

La evolución del sector cárnico combina así factores productivos de largo plazo con un presente en el que la carne vacuna resulta cada vez más costosa frente a otros alimentos.

El dato que resume esa transformación es contundente: los argentinos disponen de 221.100 toneladas menos de carne vacuna que un año atrás, mientras las exportaciones se llevan la mayor proporción de la producción registrada desde 1996.

En un país históricamente identificado con el consumo de carne, los números de CICCRA muestran una distancia creciente entre el desempeño internacional del negocio frigorífico y la cantidad de carne que queda para el mercado argentino.