“Están llevando a la Argentina a un abismo”: la CGT cruzó a Milei y advirtió que crecerá la conflictividad social

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo , cuestionó con dureza el programa económico del Ejecutivo y sostuvo que sus consecuencias ya se reflejan en el empleo, la producción y los ingresos familiares.

La Confederación General del Trabajo (CGT) endureció sus críticas contra el gobierno de Javier Milei y advirtió que la conflictividad social podría profundizarse durante los próximos meses, en medio de la pérdida de puestos de trabajo, las dificultades para llegar a fin de mes y el deterioro de la actividad económica. La central sindical también anticipó que analiza nuevas medidas de fuerza antes de que termine 2026.

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó con dureza el programa económico del Ejecutivo y sostuvo que sus consecuencias ya se reflejan en el empleo, la producción y los ingresos familiares: “Cada vez Milei lleva más argentinos a la pobreza, este gobierno nos está llevando a un abismo".

La advertencia fue acompañada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), cuyo titular, Alejandro Gramajo, pronosticó un incremento de las movilizaciones si no aparecen respuestas a las demandas de los sectores más afectados.

Los planteos se conocen después de la visita del papa León XIV a la Argentina, durante la cual el pontífice llamó a fortalecer el diálogo entre trabajadores, empresarios y autoridades políticas.

La CGT advierte por una escalada de protestas en 2027

Jerónimo, quien comparte la conducción de la central obrera con Jorge Sola y Octavio Argüello, sostuvo que la situación económica puede derivar en un escenario de mayor tensión durante el próximo año electoral. “Seguramente se va a profundizar la conflictividad y va a escalar la conflictividad en Argentina”, afirmó.

El sindicalista aclaró que no se trata de un escenario deseado por las organizaciones gremiales, sino de una advertencia sobre las consecuencias que, a su entender, podrían generar los reclamos sociales que no encuentran respuesta. Entre las principales preocupaciones mencionó el desempleo, el endeudamiento familiar, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades de financiamiento del sistema universitario.

También cuestionó las previsiones económicas del oficialismo y recordó las expectativas que se habían generado sobre una reducción más acelerada de la inflación. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba mensual del 2,2%, frente al 1,9% de septiembre.

La preocupación por el escenario social también abrió una discusión dentro de la CGT sobre la posibilidad de avanzar con nuevas protestas. En la conducción sindical todavía no existe consenso para convocar a un paro general de 24 horas, que sería el quinto durante la gestión de Milei.

Jerónimo confirmó que la central obrera evalúa una protesta de mayor alcance antes de que termine el año. “Hacia fin de año iremos hacia una medida de fuerza más contundente”, anticipó.

La discusión se desarrolla en un contexto de retroceso del empleo registrado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) difundidos esta semana, agosto cerró con 13.640 trabajadores formales menos que en julio, mientras que la serie acumula quince meses consecutivos de caída.

Otro de los ejes del pronunciamiento de la CGT estuvo relacionado con el llamado al diálogo social realizado por León XIV durante su visita al país. El pontífice había reclamado que el sindicalismo prestara especial atención a los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema laboral.

Jerónimo consideró que ese mensaje representa una oportunidad para construir un espacio de negociación entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Sin embargo, cuestionó la disposición del Ejecutivo para avanzar en esa dirección. “El problema es que este Gobierno no cree en el diálogo”, sostuvo.

El dirigente aseguró que la central está dispuesta a participar de una mesa de trabajo, pero aclaró que cualquier acercamiento debe permitir discutir soluciones concretas. “Dialogar no significa ceder, significa ir a negociar y resolver los problemas estructurales”, afirmó.

La presión también alcanza a los empresarios

El reclamo sindical no quedó limitado al Gobierno nacional. Durante la visita de León XIV, distintas entidades empresarias, entre ellas el Grupo de los Seis (G6), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), expresaron públicamente su disposición a fortalecer el diálogo.

El G6 incluso propuso avanzar hacia una mesa amplia con participación del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. Sin embargo, desde la CGT reclamaron que esas manifestaciones se traduzcan en acciones concretas. “Creemos en el diálogo, no creemos en la especulación ni en el oportunismo”, señaló Jerónimo, quien pidió que las propias cámaras empresarias impulsen una convocatoria institucional.

El sindicalista cuestionó que algunos sectores empresarios manifiesten públicamente su voluntad de negociar, pero mantengan su respaldo a decisiones oficiales que la central obrera rechaza. También expresó sus reparos respecto del funcionamiento del Consejo de Mayo, al considerar que ese ámbito no permitió desarrollar una negociación efectiva sobre los problemas laborales y productivos.

Empleo en retroceso y un cierre de año marcado por la tensión

Las advertencias de la CGT coinciden con otros indicadores que reflejan dificultades para recuperar la actividad económica. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Estado nacional registra una reducción superior a 75.000 puestos de trabajo desde diciembre de 2023, de acuerdo con los últimos datos oficiales sobre dotación de personal.

En paralelo, la industria utilizó durante septiembre el 60,1% de su capacidad instalada, por debajo del 61,4% registrado en el mismo mes de 2025. La combinación de menores niveles de empleo, dificultades productivas y aumentos de precios forma parte del escenario que preocupa a las organizaciones sindicales.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el equilibrio fiscal y las reformas estructurales son necesarios para estabilizar la economía y generar condiciones de crecimiento. La CGT cuestiona esa estrategia y reclama medidas que permitan recuperar el salario real, impulsar la producción y fortalecer el empleo registrado.

La principal incógnita es si el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos conseguirán abrir una instancia de negociación antes de fin de año o si las diferencias derivarán en nuevas protestas. Por ahora, la central obrera mantiene abierta la posibilidad del diálogo, pero también analiza medidas de fuerza, mientras los movimientos sociales anticipan que las dificultades económicas podrían incrementar las movilizaciones durante 2027.