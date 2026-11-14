La Selección se prepara para su último amistoso del año ante Costa Rica: fecha, horario y precios de las entradas

El equipo dirigido por Lionel Scaloni viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica , en el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de noviembre.

La Selección argentina ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso internacional. Después de caer 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica, en el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de noviembre.

El encuentro se disputará el martes 17 de noviembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes, donde se espera una importante convocatoria de hinchas para acompañar a la Albiceleste en el cierre del año. Será una nueva oportunidad para que el entrenador evalúe alternativas dentro del plantel, en el comienzo de una etapa marcada por la ausencia de Lionel Messi y la incorporación de nuevas figuras.

Con la expectativa puesta en el regreso del seleccionado a Córdoba, la AFA confirmó los precios de las localidades, que varían según la ubicación. Las entradas van desde los $25.000 para menores en sectores populares hasta los $145.000 para las plateas más caras, con diferentes opciones para quienes quieran presenciar el último compromiso del equipo en 2026.

Ubicación Precio Popular $80.000 Popular para menores de 3 a 10 años $25.000 Platea Gasparini $125.000 Platea Ardiles $145.000

La comercialización comenzó el viernes 6 de noviembre a las 16, exclusivamente a través de la plataforma Deportick.com. Quienes hayan adquirido sus localidades deberán realizar el canje correspondiente en el estadio Kempes. La organización dispuso tres jornadas para efectuar ese trámite: sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre, de 9 a 15.

En cuanto a los menores, la AFA aclaró que a partir de los tres años deberán abonar la tarifa completa para ingresar a las plateas. Las personas con discapacidad deberán gestionar previamente sus ingresos mediante la misma plataforma.

Julián Álvarez y el desafío de continuar el legado de Messi

La derrota ante Uruguay dejó una de las primeras imágenes de la nueva etapa del seleccionado: Julián Álvarez convirtió el único gol argentino. El delantero del Atlético de Madrid anotó a los 28 minutos del segundo tiempo, luego de una jugada iniciada por Gianluca Prestianni, y alcanzó los 17 goles con la camiseta albiceleste.

Después del encuentro, reconoció la frustración del plantel por no haber conseguido un resultado positivo. “Tenemos bronca, era un partido importante que queríamos ganarlo. Más allá del resultado, hicimos buenas cosas, siempre hay cosas por mejorar”, expresó.

Sin embargo, sus declaraciones también estuvieron atravesadas por el nuevo escenario que enfrenta Argentina después de la despedida de Messi y la salida de otros referentes, entre ellos Nicolás Otamendi. “Es una nueva era, muchos chicos jóvenes. Tenemos que seguir trabajando para seguir el legado que nos dejaron los otros”, afirmó.

Álvarez remarcó que los futbolistas que permanecen en el plantel tienen la responsabilidad de transmitir las enseñanzas del ciclo anterior a quienes comienzan a sumar sus primeras experiencias internacionales.

“Nosotros aprendimos y crecimos durante estos años con gente que le dio todo a la Selección: tratamos de copiar eso y predicar con el ejemplo”, sostuvo.

Scaloni busca respuestas después de la derrota ante Uruguay

El amistoso frente a Costa Rica llegará apenas cuatro días después del encuentro disputado en Buenos Aires, donde Argentina sufrió su primera derrota en esta ventana internacional. El equipo uruguayo consiguió una ventaja de dos goles durante el segundo tiempo y, aunque Álvarez descontó, la Albiceleste no logró alcanzar el empate.

Después del partido, Scaloni reconoció que existen aspectos por mejorar, aunque también valoró algunas respuestas de sus dirigidos. El entrenador considera que la incorporación de futbolistas jóvenes requiere tiempo de adaptación y que los amistosos representan una oportunidad para analizar variantes sin la presión inmediata de una competencia oficial.

En ese contexto, el partido en Córdoba permitirá evaluar nuevamente el funcionamiento colectivo, las alternativas ofensivas y la integración de jugadores que buscan consolidarse en el seleccionado.

El estadio Kempes, que recibió por primera vez al seleccionado el 16 de diciembre de 1980, volverá así a ser escenario de una presentación nacional.

Un cierre de año que marca el comienzo de una nueva etapa

El partido frente a Costa Rica representará mucho más que el último compromiso de noviembre para la Selección. Scaloni tendrá una nueva oportunidad de observar el rendimiento del equipo y avanzar en la renovación del plantel, mientras busca mantener la competitividad construida durante su ciclo.

La actuación de Julián Álvarez, las oportunidades para los jóvenes y la ausencia de referentes históricos forman parte de los principales temas que atraviesan este proceso.

Con el amistoso confirmado para el martes 17 a las 20, Argentina buscará cerrar la fecha FIFA con una mejor actuación y empezar a consolidar su identidad futbolística después de la despedida de Messi.