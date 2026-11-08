Argentina-Uruguay: el primer clásico sin Messi y el desafío de Scaloni ante el equipo de Forlán

Lionel Scaloni.

La Selección argentina volverá a jugar ante su público el próximo viernes 13 de noviembre, cuando reciba a Uruguay desde las 20 horas en La Bombonera, en un amistoso internacional que marcará el comienzo de una etapa distinta para el equipo de Lionel Scaloni. Será el primer compromiso después de la despedida de Lionel Messi y tendrá enfrente a un adversario que también atraviesa un proceso de renovación, ahora conducido por el exdelantero Diego Forlán.

El encuentro abrirá la última doble fecha FIFA del año, que se completará el martes 17 frente a Costa Rica, en Córdoba. Las dos selecciones ya confirmaron sus convocatorias y avanzan con la organización de una semana que tendrá al clásico rioplatense como principal atractivo. La Argentina buscará consolidar nuevas alternativas después del subcampeonato mundial de 2026, mientras Uruguay continúa su reconstrucción tras la salida de Marcelo Bielsa.

El primer partido después de la despedida de Messi

El amistoso tendrá un significado especial para la Albiceleste. El 6 de octubre, Messi disputó su último encuentro con la camiseta nacional frente a Benín, en el Monumental. Aquella noche, Argentina ganó 3-0 con goles de Nicolás Otamendi, Nicolás Paz y el propio capitán, quien cerró su trayectoria internacional ante una multitud.

La despedida puso fin a un ciclo de más de dos décadas, marcado por la conquista del Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024. Después de alcanzar la final del Mundial 2026, que perdió ante España, el seleccionado afronta ahora el desafío de sostener su funcionamiento sin el futbolista que fue el principal referente de la etapa más exitosa del equipo.

Para Scaloni, la ausencia definitiva del número 10 abre interrogantes sobre el armado ofensivo, la distribución de responsabilidades y la incorporación de nuevos protagonistas. El entrenador mantiene una base experimentada, pero la convocatoria de noviembre muestra movimientos importantes en distintas líneas.

Los regresos, las ausencias y las nuevas apuestas de Scaloni

La lista de 28 convocados tiene como una de sus principales novedades el regreso de Gonzalo Montiel, defensor de River Plate que no había sido citado desde la final mundialista frente a España. También aparecen Aarón Anselmino, futbolista del Chelsea surgido de Boca, y Mariano Troilo, marcador central del Parma que todavía no debutó con la selección mayor.

Gonzalo Montiel.

En contrapartida, el entrenador dejó afuera a nombres habituales. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no integran la nómina, mientras que Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González quedaron al margen por problemas físicos. El delantero del Inter arrastra una lesión muscular, una baja que también reduce las opciones ofensivas disponibles.

Entre los convocados figuran Emiliano Martínez, citado pese a su reciente lesión de mandíbula, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, futbolistas con experiencia en grandes competencias internacionales. A ellos se suman alternativas más jóvenes, como Franco Mastantuono, Matías Soulé y Paz, cuya presencia amplía las posibilidades de renovación en la creación y el ataque.

Thiago Almada aparece como otro nombre relevante. El mediocampista de River convirtió el gol del triunfo argentino ante Uruguay en marzo de 2025 y forma parte de los jugadores que Scaloni podrá evaluar durante esta ventana. La convocatoria no determina quiénes serán titulares: esa decisión dependerá de los entrenamientos y de la disponibilidad física del plantel.

Uruguay llega con Forlán y una lista de 28 jugadores

Del otro lado, Uruguay también atraviesa una transición. Forlán reemplazó a Bielsa y afrontará su segunda ventana internacional al frente de la Celeste, luego de una gira por Asia en la que su equipo perdió 3-1 ante Japón y consiguió victorias por 4-1 frente a Corea del Sur y 6-1 contra India.

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó el viernes 6 de noviembre una convocatoria definitiva de 28 futbolistas, seleccionados de una nómina preliminar de 42. Entre las principales figuras están Federico Valverde, del Real Madrid; Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Ronald Araujo, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz.

Valverde regresa después de haberse perdido la gira asiática por una lesión. La lista también incluye al arquero Santiago Mele, de Independiente, mientras que Miguel Merentiel, delantero de Boca, quedó fuera de la convocatoria definitiva. Entre los convocados, el único representante del campeonato uruguayo es Sebastián Jaume, de Albion.

Diego Forlán.

La Celeste comenzó su preparación anticipadamente con la incorporación de De Arrascaeta, De la Cruz y Guillermo Varela, liberados por Flamengo. Según la planificación oficial, el resto del plantel se incorporará durante los primeros días de la semana y el equipo viajará a Buenos Aires el jueves 12, después de completar sus trabajos en el Complejo Celeste.

La Bombonera y un antecedente que sigue presente

El estadio de Boca Juniors volverá a recibir un Argentina-Uruguay casi tres años después de un resultado que quedó marcado en el ciclo de Scaloni. El 16 de noviembre de 2023, la Celeste venció 2-0 a la Albiceleste en La Bombonera, con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez, por las Eliminatorias sudamericanas.

Aquella victoria llegó durante la conducción de Bielsa y expuso las dificultades del seleccionado argentino frente a la presión y la intensidad del conjunto uruguayo.

El antecedente más reciente, sin embargo, fue favorable para Argentina: el 21 de marzo de 2025 ganó 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo, gracias al tanto de Almada. Ese resultado permitió al equipo de Scaloni sumar tres puntos importantes en su camino hacia el Mundial.

El nuevo enfrentamiento será amistoso, pero volverá a reunir a dos selecciones de larga rivalidad y con planteles de jerarquía internacional. Además, ofrecerá un escenario concreto para observar las primeras respuestas de ambos entrenadores en sus respectivos procesos de renovación.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habilitó la venta general de entradas el miércoles 4 de noviembre, exclusivamente a través de la plataforma Deportick. Los precios oficiales van desde $95.000 para las populares hasta $290.000 para las ubicaciones preferenciales.

Las plateas altas cuestan $140.000; las medias, entre $180.000 y $220.000; y la platea baja del sector L, $220.000. El sector visitante tiene un valor de $160.000, mientras que los menores de hasta diez años pueden acceder a una popular por $19.000.

Argentina recibirá a Uruguay este viernes a las 20 horas en La Bombonera.

El canje de entradas está programado del martes 10 al jueves 12 de noviembre, de 9 a 15 horas, en las boleterías del estadio de Huracán. Los menores abonan platea completa desde los tres años y las personas con discapacidad deben gestionar previamente su ingreso en la plataforma oficial.

La última doble fecha del año y los desafíos de 2027

Después del clásico, Argentina recibirá a Costa Rica el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último compromiso internacional de 2026. Uruguay cerrará su calendario ese mismo día ante República Dominicana, en Maldonado.

La doble fecha dejará las primeras referencias sobre los cambios que preparan Scaloni y Forlán. Para Argentina, el foco estará en cómo reorganizar el equipo sin Messi y qué lugar pueden ganar los nuevos convocados. El clásico del viernes ofrecerá la primera prueba ante un rival histórico que también busca definir su nueva identidad.