Boca, Central y Argentinos van por el título: las claves de una fecha decisiva

El Clausura 2026 cerrará su fase regular entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre con dos definiciones centrales: el campeón de la tabla anual y los últimos cinco clasificados a los playoffs. Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors, los tres aspirantes al título de Liga, jugarán el sábado desde las 17:30, en simultáneo.

Boca recibirá a Defensa y Justicia en la Bombonera, Central enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito y Argentinos será local ante Huracán. La coincidencia de horarios busca evitar ventajas deportivas entre los equipos que disputan la cima de la clasificación acumulada.

El conjunto de La Paternal llega después de vencer 2-1 a Atlético Tucumán e igualar a Boca en puntos en la tabla anual. El Xeneize, que viene de ganar el Superclásico por 1-0, conserva el primer puesto por su mejor diferencia de gol. Rosario Central también mantiene posibilidades de quedarse con el título.

Cinco boletos pendientes para los octavos

Mientras se resuelve la tabla anual, la última fecha completará los dieciséis participantes de la fase eliminatoria del Clausura. Once equipos ya tienen asegurada su clasificación y quedan tres lugares disponibles en la Zona A y dos en la Zona B.

En el primer grupo avanzaron Instituto, Boca, Vélez, Defensa y Justicia y Lanús. De acuerdo con las posiciones consignadas en el material, Newell’s, Gimnasia de Mendoza e Independiente ocupan los tres puestos restantes de acceso a octavos.

En la Zona B ya se clasificaron Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, River, Belgrano y Barracas Central. Independiente Rivadavia y Sarmiento aparecen en los otros dos lugares de clasificación.

Parte de esa pelea tendrá un horario compartido el viernes: San Lorenzo-Platense, Independiente-Deportivo Riestra y Unión-Vélez se disputarán desde las 19. Unión necesita vencer al conjunto de Liniers para sostener sus posibilidades de avanzar.

Cómo influye la visita del Papa en la programación

Los operativos por la visita del Papa León XIV a la Argentina incidieron en la distribución de los encuentros. Aldosivi-River y Gimnasia de La Plata-Belgrano se jugarán el jueves por pedido de los organismos de seguridad bonaerenses, mientras que Barracas Central-Racing fue ubicado el viernes a las 15 por una solicitud de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

También hubo un criterio deportivo para establecer los horarios del sábado. Gimnasia de Mendoza-Independiente Rivadavia y Talleres-Estudiantes comenzarán a las 15, ya que el conjunto mendocino y el Pincha disputarán la final de la Supercopa Argentina el jueves 12 de noviembre.

El cronograma completo de la fecha 16

Día Hora Partido Jueves 5 de noviembre 15:00 Aldosivi – River Jueves 5 de noviembre 19:15 Gimnasia de La Plata – Belgrano Viernes 6 de noviembre 15:00 Barracas Central – Racing Viernes 6 de noviembre 19:00 San Lorenzo – Platense Viernes 6 de noviembre 19:00 Independiente – Deportivo Riestra Viernes 6 de noviembre 19:00 Unión – Vélez Viernes 6 de noviembre 22:00 Tigre – Sarmiento Viernes 6 de noviembre 22:00 Banfield – Atlético Tucumán Sábado 7 de noviembre 15:00 Gimnasia de Mendoza – Independiente Rivadavia Sábado 7 de noviembre 15:00 Talleres – Estudiantes Sábado 7 de noviembre 17:30 Argentinos Juniors – Huracán Sábado 7 de noviembre 17:30 Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto Sábado 7 de noviembre 17:30 Boca – Defensa y Justicia Domingo 8 de noviembre 17:00 Central Córdoba – Lanús Domingo 8 de noviembre 19:30 Instituto – Newell’s

Los cruces provisorios de octavos

El cuadro presentado en el material de base proyecta los siguientes enfrentamientos. No son cruces confirmados: las posiciones y los emparejamientos pueden cambiar con los resultados pendientes.

Equipo Rival Instituto Sarmiento River Lanús Argentinos Juniors Gimnasia de Mendoza Boca Independiente Rivadavia Rosario Central Independiente Defensa y Justicia Belgrano Vélez Barracas Central Gimnasia de La Plata Newell’s

Una vez completada la fase regular, la definición del Clausura continuará con los playoffs. La final está programada para el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.