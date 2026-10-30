“Para toda la vida”: el recuerdo de los clubes a Maradona a 66 años de su nacimiento

Boca, Racing, Gimnasia, Newell’s, Sevilla y Napoli recordaron al Diez con publicaciones cargadas de afecto. Los saludos renovaron el vínculo con una figura que dejó su huella en el fútbol argentino y mundial.
Deportes30 de octubre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

Diego Armando Maradona habría cumplido 66 años este 30 de octubre y distintos clubes de la Argentina y Europa lo homenajearon en sus redes sociales. Boca, Racing, Gimnasia y Esgrima La Plata, Newell’s, Sevilla y Napoli compartieron mensajes que evocaron su trayectoria y el cariño que conserva entre sus hinchas.

El aniversario de su nacimiento volvió a reunir a instituciones que formaron parte de distintas etapas de su vida. Entre recuerdos, agradecimientos y dedicatorias, las publicaciones tuvieron un punto en común: la permanencia de ese vínculo más allá de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Diego Maradona.

Los mensajes de los clubes para Diego

Boca eligió una frase que puso el foco en su relación con los hinchas: “Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida”. Maradona fue campeón del Metropolitano de 1981 con la camiseta xeneize y regresó al club en 1995, para disputar el último tramo de su carrera como futbolista.

Racing lo recordó con un texto que mencionó la mirada de Daniela D’Adamo y cerró con una dedicatoria al hombre que “nos hizo el pueblo más feliz del universo”.

Desde Gimnasia y Esgrima La Plata, el último club que dirigió, publicaron: “Con admiración, respeto y amor eterno. Feliz cumpleaños, Diego”. El mensaje recuperó el afecto por quien estuvo al frente del equipo en la etapa final de su vida.

Newell’s también se sumó con una dedicatoria: “Donde estés, siempre con nosotros. En esta vida y en las otras, siempre con vos. Feliz cumple, Pelu”.

Los homenajes se extendieron a Europa. Sevilla recordó que Maradona habría cumplido 66 años y expresó: “Mandamos desde Sevilla un abrazo al cielo para el Diego”. Napoli, por su parte, eligió un saludo breve: “Feliz cumpleaños, Pelusa”.

De sus primeros sueños a la consagración mundial

Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el Policlínico Evita de Lanús y creció en Villa Fiorito. En una recordada entrevista de su infancia, ya hablaba de los objetivos que lo acompañaban mientras empezaba a destacarse con la pelota.

“Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y lo que siga en el campeonato este”, decía aquel chico que después se convertiría en capitán de la Selección argentina.

Su debut en la Primera División de Argentinos Juniors fue el 20 de octubre de 1976, cuando tenía 15 años. Luego llegó el paso por Boca, el título de 1981 y la experiencia en Barcelona, donde obtuvo tres conquistas locales.

En 1984 comenzó su etapa en Napoli. Allí encabezó un período histórico para el club, con dos Scudettos, la Copa Italia y la Copa de la UEFA entre sus principales logros.

Con la Selección argentina, el punto más alto llegó en México 1986. Como capitán del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo, levantó la Copa del Mundo y convirtió ante Inglaterra, en los cuartos de final, los goles conocidos como la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

El regreso a Boca y su etapa como entrenador

Maradona volvió a disputar una final mundialista en Italia 1990 y tuvo su última participación en un Mundial como jugador en Estados Unidos 1994. Su recorrido también incluyó pasos por Sevilla y Newell’s.

En 1995 regresó a Boca y, en octubre de 1997, jugó su último encuentro profesional en un Superclásico frente a River.

Más adelante dirigió a la Selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. Su camino como entrenador continuó en distintos clubes y tuvo su última etapa en Gimnasia y Esgrima La Plata.

A 66 años de su nacimiento, los mensajes de las instituciones volvieron a expresar un afecto que atravesó camisetas y fronteras: desde los clubes argentinos hasta Sevilla y Napoli, el recuerdo del Diez reunió distintas partes de su historia.

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