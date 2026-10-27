Riquelme, antes de enfrentar a River: “No solamente hay que culpar al árbitro”

Juan Román Riquelme defendió la tarea de los árbitros y puso el foco en la responsabilidad de los equipos, en la previa del Superclásico entre Boca y River. El presidente del club respaldó al entrenador Rodolfo Arruabarrena y al plantel, habló de la gestión y compartió recuerdos personales vinculados con su carrera.

“Los árbitros en nuestro país son muy cuestionados, es difícil ser árbitro en nuestro país”, afirmó. Para explicar su postura, comparó la continuidad del juego en Europa con las interrupciones que observa en el fútbol argentino: sostuvo que aquí, ante un penal, el partido puede permanecer detenido durante diez minutos.

Riquelme planteó que los errores arbitrales no deben desplazar el análisis del rendimiento propio. “A nosotros nos tocó jugar con Estudiantes una semifinal, para muchos ese día el árbitro se equivocó y nosotros no dijimos nada”, señaló.

Juan Román Riquelme.

La autocrítica por la Libertadores y el respaldo a Arruabarrena

El dirigente aplicó ese criterio al repasar la eliminación de Boca en la Copa Libertadores. Aunque cuestionó la segunda amarilla que recibió Bareiro frente a Cruzeiro, también recordó las oportunidades que el equipo dejó pasar como local.

“Coincido que la segunda amarilla de Bareiro no fue ni falta contra Cruzeiro. En casa ese día, tuvimos 30 minutos con uno más y contra la Católica jugamos de local y tampoco pudimos ganar”, expresó.

“El equipo miró para adentro, hizo autocrítica, ha dolido mucho pero los chicos aprendieron. No solamente hay que culpar al árbitro”, agregó.

Sobre la actualidad, valoró que Boca conserve posibilidades en las competencias que disputa, aunque evitó presentar ese escenario como un objetivo cumplido. “Todavía no ganamos, para nosotros es importante estar en este momento. El fútbol es competir y competir”, sostuvo.

También destacó el trabajo de Arruabarrena y su vínculo con los jugadores. “A Arruabarrena se lo ve contento, volvió a su casa. Es una persona muy alegre, que tiene las cosas claras y siente mucho los colores”, afirmó sobre el entrenador, con quien compartió etapas en Boca y Villarreal.

La defensa de Villa y el lugar de Paredes en el equipo

Uno de los respaldos más explícitos fue para Sebastián Villa. Riquelme recordó los cuestionamientos que recibió el delantero cuando Boca decidió comprar nuevamente su pase a Independiente Rivadavia.

“Cuando lo volvimos a traer al club lo han criticado mucho y le han pegado bastante, estamos contentos de tenerlo en el club, creemos que nos puede ayudar mucho”, manifestó.

El presidente también elogió a Leandro Paredes y destacó su ascendencia dentro del vestuario: “Es nuestro capitán, tiene la voz de mando ahí adentro y estamos muy felices de tenerlo en nuestra casa”.

En cuanto a los juveniles, remarcó que Tomás Aranda y Leonel Flores atraviesan un proceso de adaptación que excede lo futbolístico. Señaló que el salto desde la Reserva modifica su exposición pública y exige nuevos cuidados. Además, valoró el crecimiento de Milton Delgado y Facundo Herrera.

Consultado por Thiago Almada, aseguró que mantiene una relación con el futbolista de River, pero negó haberle propuesto jugar en Boca. “Le deseo lo mejor, que esté bien y disfrute”, expresó.

Qué dijo sobre la ampliación de la Bombonera

Riquelme defendió la administración de los recursos del club y vinculó ese criterio con la planificación del plantel. “Es lo que tenemos que hacer, cuidar la plata en Boca”, sostuvo.

Respecto del estadio, aseguró que continúan trabajando en el proyecto de ampliación, aunque no anunció una fecha ni dio por confirmada la construcción de una nueva bandeja.

“Nuestro estadio está cada día mejor y si tenemos la posibilidad de hacer una bandeja más lo vamos a hacer, pero no le vamos a mentir”, afirmó.

También se refirió a su relación con la AFA. Explicó que, cuando necesita conversar con su presidente, elige hacerlo personalmente, y destacó que el club recibe con satisfacción las visitas de la Selección a su cancha.

El recuerdo del secuestro de su hermano y la despedida de Tevez

La entrevista tuvo un tramo personal cuando Riquelme recordó el secuestro que sufrió su hermano en abril de 2002, mientras él jugaba en Boca.

“En abril de 2002 me lo secuestraron, me lo devolvieron a los tres o cuatro días, y me dijo si podía jugar el fin de semana”, relató. Según contó, disputó el encuentro ante Huracán a pedido de su hermano y, meses después, ambos viajaron a España.

Por otra parte, habló de su vínculo con Carlos Tevez y del partido de despedida previsto para el 20 de diciembre. Aseguró que Boca pondrá sus instalaciones a disposición y que conversó con el exdelantero para alentarlo a disfrutar del homenaje.

“El club pone todo a su disposición. Abrirá el club como un día de partido oficial”, explicó. Sobre su eventual participación dentro de la cancha, fue prudente: “No creo que juegue, hace mucho que no juego. Ojalá que él y su familia pasen un día inolvidable”.