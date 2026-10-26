Nuevo paro docente, malestar gremial y una disputa que sigue abierta en la Provincia

Paro docente.

El conflicto docente bonaerense tendrá un nuevo capítulo esta semana. Las seccionales de SUTEBA Multicolor, opositoras a la conducción provincial del sindicato, anunciaron 48 horas de lucha para el martes 27 y miércoles 28 de octubre, con paros y jornadas de protesta en distintos distritos, en rechazo al acuerdo salarial del 6% que el gobierno de Axel Kicillof alcanzó con la mayoría de las organizaciones gremiales.

La convocatoria contempla dos días de paro en La Matanza y Tigre, mientras que en Bahía Blanca habrá jornadas de protesta durante ambas fechas. En Marcos Paz, la medida combinará una huelga el martes 27 con actividades de protesta el miércoles 28. El cronograma se suma a las medidas de fuerza de la semana pasada y prolonga las diferencias dentro del sindicalismo docente.

La principal exigencia es establecer un salario de $1.700.000 para el cargo testigo de preceptor, con equiparación de módulos y horas cátedra. Bajo la consigna de que ningún docente quede por debajo de las necesidades básicas de su hogar, la Multicolor reclama una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

El nuevo plan de lucha también incorpora demandas por situaciones de violencia en las escuelas, cumplimiento de acuerdos paritarios y rechazo a los descuentos salariales por huelgas. Para el martes están previstas, además, dos concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires, una de ellas vinculada con la desaparición de una docente en Corrientes.

Dónde habrá paros y cuáles son los reclamos

Las medidas fueron anunciadas por las seccionales de conducción Multicolor de La Matanza, Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz, que mantienen una posición crítica frente al acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo provincial y los gremios mayoritarios.

La organización considera insuficiente la actualización salarial y cuestiona el procedimiento mediante el cual la conducción provincial de SUTEBA avaló la propuesta oficial. Sus representantes vienen reclamando que las decisiones sobre paritarias y medidas de fuerza sean discutidas mediante asambleas y consultas en las escuelas.

El cronograma incluye actividades fuera de Buenos Aires. El martes 27, a las 11, los docentes se concentrarán frente a la ART, en Mitre y Pellegrini, en CABA. A las 13.30 está prevista otra movilización frente a la Casa de Corrientes, en Maipú 271, junto con la organización docente Ademys.

Esta última protesta reclamará la aparición con vida de Nanci Godoy, docente rural de 52 años desaparecida desde el 7 de octubre en la localidad correntina de Esquina. La maestra trabajaba en la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, donde se desempeñaba como directora suplente.

La investigación judicial avanzó con detenciones, imputaciones y peritajes sobre elementos encontrados durante los procedimientos. Su familia continúa reclamando respuestas y el esclarecimiento de lo ocurrido, mientras prosiguen los rastrillajes en la zona rural.

El reclamo por la seguridad laboral también tiene un capítulo bonaerense. La Multicolor exige el pleno cumplimiento de los compromisos paritarios relacionados con la prevención y el abordaje de hechos de violencia en establecimientos educativos, una problemática que motivó huelgas y manifestaciones durante octubre.

Un acuerdo mayoritario que no cerró la paritaria

Las protestas se desarrollan después de que cuatro de los cinco sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaran el aumento ofrecido por la Provincia. La propuesta contempla un 3% en octubre y otro 3% en noviembre, ambos calculados sobre los salarios de septiembre, con una nueva instancia de negociación prevista para diciembre.

El acuerdo fue respaldado por SUTEBA, SADOP, AMET y UDOCBA, mientras que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió rechazarlo después de consultar a sus afiliados y realizar un Congreso Extraordinario.

La FEB aprobó 48 horas de paro, de las cuales cumplió la primera jornada el jueves 22 de octubre. La segunda quedó pendiente de definición por parte de su Consejo Directivo. Su presidenta, Liliana Olivera, sostuvo que la oferta no alcanza para recuperar el poder adquisitivo y resumió el planteo sindical con una definición: «Empatarle a la inflación es perder».

El rechazo de la FEB introdujo una diferencia dentro del frente que participa de las negociaciones con el Ejecutivo. A diferencia de las agrupaciones disidentes, la Federación integra formalmente la mesa paritaria, por lo que su negativa dejó al Gobierno con un entendimiento mayoritario, pero sin unanimidad gremial.

La semana pasada también se realizaron medidas de fuerza impulsadas por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), que conduce Claudio Vigne, y por las seccionales Multicolor. Entre los cuestionamientos compartidos aparecen la pérdida salarial, la sobrecarga laboral y los descuentos aplicados o anunciados frente a determinadas huelgas.

El Ejecutivo bonaerense defendió el acuerdo alcanzado en un escenario de restricciones presupuestarias. El ministro de Economía, Pablo López, destacó el esfuerzo financiero provincial y la búsqueda de consensos para mejorar los ingresos de docentes y trabajadores estatales, mientras los sectores que rechazaron la oferta exigen una recomposición mayor.

La próxima instancia paritaria está prevista para diciembre. Sin embargo, las organizaciones que mantienen el conflicto pretenden que el Gobierno reabra antes la discusión salarial y avance con respuestas sobre las condiciones de trabajo.

Paritaria docente de junio 2026.

De las protestas en Gobernación a otra semana de conflicto

El nuevo cronograma se anunció después de las movilizaciones realizadas el jueves 22 en La Plata, cuando docentes de SUTEBA Multicolor, integrantes de AMPBA, residentes y becarios de la salud confluyeron frente a la Gobernación para reclamar mejores salarios, mayor presupuesto y estabilidad laboral.

La protesta reunió demandas de distintos sectores estatales y contó con el acompañamiento de los legisladores del Frente de Izquierda Christian Castillo y Mónica Schlotthauer. Los trabajadores de la salud reclamaron una recomposición de ingresos y el pase a planta permanente del personal precarizado, mientras los docentes reiteraron su rechazo a la última oferta salarial.

Los residentes plantearon la necesidad de alcanzar un ingreso básico vinculado con la canasta familiar, mientras los becarios denunciaron situaciones prolongadas de precarización. La coincidencia de los reclamos permitió reunir en una misma movilización demandas educativas, sanitarias y laborales dirigidas al Ejecutivo bonaerense.

Docentes de SUTEBA Multicolor, integrantes de AMPBA, residentes y becarios de la salud confluyeron frente a Gobernación.

El conflicto por la violencia en las escuelas también coincide con una nueva respuesta legislativa. La Provincia puso en vigencia la Ley 15.647, que modificó el Código de Faltas para sancionar agresiones, hostigamiento y maltrato contra docentes, personal de salud y trabajadores de servicios públicos esenciales.

La reforma contempla entre cinco y treinta días de arresto o multas económicas, con sanciones que se duplican cuando los hechos ocurren frente a alumnos, pacientes o menores de edad. Los sectores docentes, por su parte, mantienen el reclamo de medidas preventivas, acompañamiento institucional y cumplimiento de los compromisos asumidos en paritarias.

Con las acciones del 27 y 28 de octubre, SUTEBA Multicolor prolongará el plan de lucha pese al acuerdo salarial firmado por la mayoría del frente gremial. La continuidad del conflicto tendrá dos fechas concretas: las nuevas medidas anunciadas para esta semana y la negociación prevista para diciembre, mientras la FEB conserva pendiente otra jornada de huelga.