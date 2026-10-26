Necochea subastó el Auditórium del Casino y abre una nueva etapa para el histórico edificio

La Municipalidad de Necochea concretó la subasta pública del Teatro Auditórium del Complejo Casino, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, que quedó adjudicado a la firma “A Toda Vela Mar” S.A. por un valor de $383.819.190.

La empresa, representada por Oscar Merlo, fue la única oferente del acto realizado en el Salón “Domingo J. Taraborelli”, bajo las condiciones establecidas por la Ordenanza N.º 12.009/25.

“Se cierra un ciclo pero comienza otro”

Tras la subasta, el intendente Arturo Rojas calificó la jornada como un momento de fuerte significado para Necochea.

“Es un día absolutamente significativo por poder realizar la subasta del Auditórium, que se suma a la subasta de todo el Complejo Casino meses anteriores”, expresó.

El jefe comunal remarcó además el valor simbólico, cultural y turístico del inmueble para la ciudad.

Una apuesta por inversión y empleo

Rojas sostuvo que la adjudicación abre una nueva etapa.

“Se cierra un ciclo pero comenzará otro que tendrá que ver con la búsqueda de inversión privada y de generar oportunidades y puestos de trabajo, potenciar el sector turístico”, afirmó.

El intendente planteó que el desafío pasa ahora por transformar la adquisición en un proyecto que permita recuperar y volver a poner en funcionamiento el espacio.

Una única oferta

La subasta estuvo a cargo del martillero público Sergio Gertie, quien había sido sorteado para llevar adelante el procedimiento.

La firma “A Toda Vela Mar” S.A. fue la única interesada que presentó oferta y terminó adjudicándose el inmueble por el precio base fijado.

La operación comprendió una parcela de aproximadamente 2.910 metros cuadrados.

Merlo: “Seguimos apostando a Necochea”

Oscar Merlo destacó el desafío que representa la recuperación del Auditórium.

“Para nosotros es otro día muy importante, seguimos con este objetivo de seguir apostando a Necochea porque creemos en el potencial que tiene”, sostuvo.

El empresario señaló que la adquisición forma parte de una estrategia más amplia de la firma para desarrollar proyectos en la ciudad.

Primero, evaluar el estado del edificio

Merlo adelantó que el primer paso será realizar un relevamiento sobre las condiciones actuales del inmueble.

A partir de ese diagnóstico se definirán las intervenciones prioritarias.

La idea, según explicó, es avanzar de manera progresiva y comenzar por los trabajos más urgentes.

El objetivo de recuperar su perfil cultural

El representante de la firma también se refirió al futuro uso del Auditórium.

“La idea es que todo lo que se puede revalorizar y tener en pie para que la parte cultural de Necochea esté vigente y que sea un referente como lo fue trataremos de trabajar en pos de eso”, afirmó.

La recuperación será planteada por etapas, con la intención de volver a darle protagonismo dentro de la oferta cultural de la ciudad.

El destino seguirá siendo teatro

La subasta no modifica el uso urbanístico del inmueble.

De acuerdo con la Ordenanza N.º 2005/81, la parcela mantiene su destino como “Teatro”.

Esto significa que no cambian ni los usos habilitados ni los indicadores urbanísticos definidos para el lugar.

Un edificio con valor histórico

El Auditórium forma parte de la historia del Complejo Casino y ocupa un lugar destacado dentro del patrimonio cultural de Necochea.

Su recuperación aparece ahora como uno de los principales desafíos para la nueva etapa.

La continuidad del uso cultural busca preservar ese vínculo con la historia local.

Rojas espera nuevas inversiones

El intendente también planteó que la operación podría tener impacto más allá del propio edificio.

“Esto es absolutamente positivo porque permite que inversores, como en este caso, vengan a apostar por Necochea”, sostuvo.

Y agregó que espera que esta experiencia pueda generar un “efecto contagio” y estimular nuevas inversiones.

Turismo y actividad económica

Rojas vinculó la recuperación del Auditórium con la posibilidad de ampliar la oferta turística.

También destacó el potencial que puede tener una inversión de estas características para la generación de puestos de trabajo.

El planteo municipal apunta a que el rescate del edificio tenga impacto tanto cultural como económico.