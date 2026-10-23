Luján avanza con mejoras viales y elimina cableado aéreo en el casco histórico

El Municipio de Luján continúa desarrollando obras de infraestructura en distintos sectores del distrito. Por un lado, avanzó con trabajos de mejoramiento vial en el barrio San Cayetano, donde se intervinieron casi dos kilómetros de calles. Por otro, completó el retiro del cableado aéreo en el Puente Mitre y en el entorno de la Plaza de los Tres Templos, mediante obras de soterramiento.

Las intervenciones apuntan a mejorar la circulación, reforzar la seguridad y modernizar la infraestructura urbana, con especial atención tanto a los barrios como al casco histórico de la ciudad.

Casi dos kilómetros de mejoras viales

En el barrio San Cayetano, las tareas alcanzaron un total de 1.965 metros lineales.

Los trabajos incluyeron limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada, además de la incorporación de piedra partida como capa de rodamiento.

El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y favorecer un mejor escurrimiento del agua en distintos sectores.

Las calles intervenidas

Las mejoras alcanzaron a calle 16 bis entre Vélez Sarsfield y 37 bis 1; Alem entre Ex Combatientes de Malvinas y Juan Manuel de Rosas; Rawson entre Vélez Sarsfield y Alberti; y Juan Manuel de Rosas entre Alem y General Paz.

También se trabajó sobre Alberti entre Alsina y Humberto; 39 bis entre 16 bis y Sor Josefina; Saavedra y Urquiza entre Italia y Colón; y Alberti entre Rivadavia e Italia.

A esto se sumaron intervenciones en Francia entre Vélez Sarsfield y Alberti, y entre Pascual Simone y Maestro Argentino; Marcenaro entre Pascual Simone y Liniers; Padre Salvaire entre Maestro Argentino y su final; y Liniers entre 9 de Julio y su final.

Mejor circulación en los barrios

La intervención busca mejorar el estado de las calles y brindar mejores condiciones de tránsito para quienes se movilizan diariamente por la zona.

Las tareas de abovedado y limpieza de cunetas también permiten ordenar el escurrimiento superficial y reducir complicaciones después de episodios de lluvia.

Desde el Municipio señalaron que los trabajos forman parte de un esquema de mantenimiento y mejoramiento vial que se desarrolla en distintos barrios y localidades.

Adiós al “techo de cables” en el casco histórico

En otro orden, se completaron los trabajos de retiro del cableado aéreo en el Puente Mitre y en el entorno de la Plaza de los Tres Templos.

La intervención permitió eliminar el denominado “techo de cables” que atravesaba uno de los sectores más representativos del casco histórico.

La obra se concretó a partir del soterramiento de las redes y busca mejorar tanto la seguridad como la imagen urbana.

Trabajo coordinado con empresas de servicios

Las tareas se realizaron de manera articulada entre el Municipio de Luján, la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos y distintas empresas prestadoras.

El trabajo contempló el retiro de tendidos obsoletos y en desuso y la migración de redes aéreas hacia cañeros subterráneos.

También se retiraron columnas de retención del antiguo cableado y estructuras vinculadas a servicios de telecomunicaciones.

Fibra óptica bajo tierra en el Puente Mitre

En el sector del Puente Mitre se construyeron cañeros subterráneos destinados al tendido de fibra óptica.

Esto permitió trasladar hacia el subsuelo parte del cableado que anteriormente permanecía suspendido.

La intervención busca ordenar la infraestructura y reducir el impacto visual de las redes.

Nuevas columnas de alumbrado

El proyecto incluyó además cañeros para alimentar nuevas columnas de alumbrado público.

Las luminarias fueron reposicionadas sobre uno de los márgenes del puente.

La modificación busca mejorar la iluminación y reforzar las condiciones de seguridad en un punto de tránsito y circulación peatonal.

La Plaza de los Tres Templos, libre de cables

La obra también tuvo impacto directo sobre la renovada Plaza de los Tres Templos.

Todo el contorno quedó libre de tendidos eléctricos aéreos, lo que permitió una mayor integración visual con el paisaje urbano.

La intervención apunta a jerarquizar uno de los espacios emblemáticos del centro de Luján.

Preservación del patrimonio

El soterramiento de redes forma parte de una estrategia de recuperación y modernización del casco histórico.

Además de ordenar servicios, el objetivo es preservar la imagen arquitectónica de una zona con fuerte valor turístico y recreativo.

La eliminación de cables y columnas en desuso contribuye a reducir la contaminación visual y mejorar la lectura del entorno urbano.