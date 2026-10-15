Luján instala cámaras en el Paseo Ribereño y mejora infraestructura escolar

El Municipio de Luján avanza en dos frentes vinculados con la seguridad y la infraestructura educativa. Por un lado, comenzó la instalación de cámaras de vigilancia en el nuevo Paseo Ribereño que bordea el río Luján. Por otro, concretó trabajos de reacondicionamiento en la Escuela Primaria N° 23 “Esteban Echeverría”, ubicada en Olivera.

Las acciones buscan mejorar las condiciones de uso de espacios públicos y educativos, con intervenciones orientadas a la prevención, el monitoreo y la funcionalidad de la infraestructura.

60 cámaras para el Paseo Ribereño

El nuevo sistema de vigilancia contempla la instalación de un total de 60 cámaras a lo largo del Paseo Ribereño.

Hasta el momento, ya fueron colocados 17 dispositivos.

La intención es que, una vez completado el proyecto, pueda monitorearse todo el sendero que acompaña al río Luján de norte a sur.

Más prevención en el nuevo paseo

Las cámaras permitirán observar distintos sectores del recorrido y reforzar la prevención en un espacio que comienza a incorporarse a la vida cotidiana de vecinos y visitantes.

El objetivo es brindar mayor protección a quienes caminan, realizan actividades recreativas o transitan por la zona.

El sistema apunta además a generar una cobertura continua de todo el corredor.

Tótems de seguridad

La instalación de cámaras se complementará con los tótems de seguridad que también están siendo incorporados en el sector.

Estos dispositivos forman parte de la estrategia destinada a reforzar la capacidad de respuesta y monitoreo dentro del paseo y sus alrededores.

La combinación de ambas herramientas busca consolidar un esquema preventivo para acompañar el crecimiento del nuevo espacio público.

Obras en la Escuela Primaria N° 23

En otro orden, el Municipio ejecutó trabajos de reacondicionamiento en la Escuela Primaria N° 23 “Esteban Echeverría”, de Olivera.

La intervención estuvo centrada principalmente en la refacción integral de la cocina.

El objetivo fue mejorar las condiciones de funcionamiento y garantizar un espacio más seguro y adecuado para la comunidad educativa.

Refacción integral de la cocina

Los trabajos incluyeron la adecuación del espacio existente, con demoliciones y retiros de sectores que requerían renovación.

Posteriormente se realizaron tareas de albañilería, preparación de superficies, colocación de revestimientos y pintura general.

La intervención permitió reorganizar y recuperar un área de uso cotidiano dentro de la institución.

Nuevos pisos, mesadas y mobiliario

La obra contempló también la provisión y colocación de nuevos pisos y mesadas.

Además, se fabricó e instaló mobiliario fijo para completar la renovación de la cocina.

Estas mejoras apuntan a generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades que se realizan diariamente en el establecimiento.

Mejoras en instalaciones esenciales

El proyecto incluyó además la adecuación de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.

La renovación de estos sistemas busca garantizar mayor seguridad y funcionalidad.

De esta manera, la intervención no se limitó a una mejora estética, sino que abarcó distintos componentes estructurales del espacio.