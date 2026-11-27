La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, participó de la 16ª Jornada Anual del Equipo de Salud, un encuentro de balance y reconocimiento a los trabajadores del distrito. La actividad contó con la presencia del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y del secretario de Salud municipal, Juan Varani.

Bajo el lema “Amar es cuidar: construir salud desde la justicia social”, la jornada reunió a integrantes del equipo sanitario local. Fernández destacó el compromiso cotidiano de quienes trabajan en el área y el lugar que ocupa la salud dentro de su gestión.

La jefa comunal sostuvo que se trata de un eje transversal del gobierno municipal. Explicó que el abordaje incluye tanto la atención como la prevención, con propuestas que abarcan espacios deportivos, recreativos, de salud mental y programas de acompañamiento a la comunidad.

De ese modo, vinculó el cuidado de la población con distintas acciones municipales que complementan la atención sanitaria. En su mensaje, incluyó al deporte, la recreación y el acompañamiento entre las herramientas con las que el distrito trabaja en materia de prevención.

Fernández también valoró la articulación con el gobierno bonaerense para sostener esa tarea. “Celebramos la cooperación del municipio y de la provincia porque es fundamental en este momento de tantas dificultades económicas”, expresó.

La participación de Kreplak y Varani acompañó una jornada destinada a realizar un balance y reconocer la labor de los equipos de salud de Moreno.

“Siempre la centralidad es el cuidado de nuestro pueblo”, afirmó la intendenta, quien cerró su mensaje con un agradecimiento a cada trabajadora y trabajador por “el compromiso de todos los días”.