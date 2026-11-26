Industria, comercio y construcción perdieron en conjunto 15.000 empresas y 181.000 puestos registrados desde el inicio de la gestión libertaria. La caída de la economía volvió a enfrentar al Gobierno bonaerense con la administración de Javier Milei. El ministro de Economía provincial, Pablo López, cuestionó las explicaciones nacionales sobre la recesión y planteó que el deterioro se extiende incluso a actividades que habían funcionado como motores del programa económico. “El problema no es semántico, es la realidad: la economía está viviendo una crisis extendida”, sostuvo en sus redes sociales. El funcionario puso el foco en el retroceso del agro y las finanzas, junto con la pérdida acumulada de empresas y empleo en industria, comercio y construcción. Su planteo se conoció después de que el ministro nacional Luis Caputo relativizara el concepto de recesión técnica y defendiera la recuperación mensual de agosto y septiembre. Una encuesta reveló cómo cambió la disputa entre Milei y Kicillof El rebote de septiembre no alcanza para describir el panorama El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registró en septiembre una caída interanual del 1,2%, aunque mejoró 1,1% respecto de agosto en la serie desestacionalizada. El componente tendencia-ciclo no mostró variaciones mensuales. El informe sobre la nueva contracción económica detalló que el repunte de septiembre resultó insuficiente para compensar el deterioro del tercer trimestre. El comportamiento del EMAE anticipa una nueva baja, después de que el PBI retrocediera 0,6% entre abril y junio. La publicación del producto correspondiente a julio-septiembre está prevista para el 16 de diciembre. Caputo cuestionó que dos trimestres negativos basten para describir la profundidad de una recesión y propuso considerar también su duración y alcance. López respondió sobre ese último punto: según su análisis, la contracción ya atraviesa a buena parte del entramado económico.

“Desde que asumió Milei, solamente tres sectores mantuvieron a flote el esquema económico: agro, minería y finanzas”, afirmó el ministro bonaerense. Su advertencia es que dos de esos motores comenzaron a mostrar resultados negativos, sin que las actividades más golpeadas hayan recuperado lo perdido. El informe del INDEC confirma que en septiembre la intermediación financiera cayó 11,5% interanual y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura retrocedió 2%. La minería, en cambio, creció 11,1%. La extensión del retroceso requiere una precisión: el organismo contabilizó 10 de las 15 ramas de actividad en baja. Si se incorpora el componente de impuestos netos de subsidios, también negativo, son 11 de los 16 componentes publicados, el universo utilizado por López en su mensaje. Para el funcionario, ese resultado debilita la explicación de una dificultad concentrada en unos pocos rubros. También sostuvo que el agro y las finanzas participan de la pérdida de empresas y empleo, aunque sus trayectorias productivas hayan sido diferentes de las industriales. Santilli agita su candidatura a gobernador: los ejes de una ofensiva centrada en el Conurbano Industria, comercio y construcción: la pérdida acumulada El núcleo del cuestionamiento provincial está en las actividades que generan producción, ventas y trabajo en buena parte del territorio bonaerense. Según el balance difundido por López, industria, comercio y construcción perdieron en conjunto 15.000 empresas y 181.000 puestos registrados desde el inicio de la gestión de Milei. Esas cifras corresponden al conjunto nacional de las tres actividades. En septiembre, la industria manufacturera cayó 1,8% interanual y el comercio retrocedió 2,2%. La construcción mostró una mejora del 3,5%, pero López advirtió que continúa siendo la actividad más rezagada frente a 2023 entre las que incluyó en su comparación. Los antecedentes provinciales permiten dimensionar ese deterioro. Los registros del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) ubicaron el empleo bonaerense en 96.417 puestos durante agosto de 2026, frente a 125.921 en agosto de 2023: una diferencia de 29.504 empleos. El presidente de FEBACON, Guillermo Anso, describió la situación como “una agonía, la verdad, bastante insoportable”. Su diagnóstico vinculó la menor inversión pública con la falta de crédito y las dificultades familiares para financiar ampliaciones, refacciones o viviendas. La debilidad también llegó a los proveedores: en octubre, el Índice Construya registró una caída interanual del 9,1% en las cantidades vendidas al sector privado y acumuló cinco retrocesos mensuales consecutivos.

El problema no es semántico, es la realidad: la economía está viviendo una crisis extendida. En septiembre, 11 de los 16 sectores económicos registraron retrocesos interanuales. Algunos de los pocos ganadores del modelo, como agro y finanzas, también se tiñen de rojo. https://t.co/gqqigUvKt2 — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) November 25, 2026

El impacto sobre el empleo y el consumo provincial

La pérdida de trabajo excede a las constructoras. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, Buenos Aires registró 113.167 puestos menos en unidades productivas y una disminución neta de 9.151 empleadores asegurados, según el relevamiento de CEPA sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Son registros del sistema de riesgos laborales, un universo diferente del empleo asalariado privado medido por otras estadísticas. La evolución del trabajo y el consumo bonaerense mostró, además, que las ventas reales en supermercados durante enero-agosto fueron 18,3% inferiores a las del mismo período de 2023. En el Gran Buenos Aires, la baja llegó al 21,2%.

Ese contexto ayuda a entender las dificultades de empresas que dependen del mercado interno. El caso de Arluchi, fabricante de suelas en Chivilcoy, expuso cómo la reducción de pedidos de otras fábricas se transmite a sus proveedores: según el gremio, pasó de aproximadamente 200 clientes a 15, antes de anunciar el cese de la producción local.

El seguimiento de los cierres industriales también recogió una advertencia financiera de López: en septiembre, la morosidad bancaria empresarial acumuló 22 meses consecutivos de aumento y superó el 3,8% de las financiaciones. A los menores pedidos se agregan dificultades para cobrar ventas y cumplir obligaciones.

Una discusión que supera la definición de recesión

López cerró su análisis con una respuesta directa al debate abierto por el equipo económico nacional: “La recesión no es una ‘definición casi arbitraria’ ni un accidente estadístico: es la cruda realidad de la economía argentina”.

El ministro reclamó que la Casa Rosada asuma las consecuencias del deterioro productivo. “El Gobierno nacional debe hacerse cargo y solucionar los problemas”, expresó.

La controversia queda planteada sobre indicadores concretos: el repunte mensual que destaca Nación, las bajas interanuales que alcanzan a la mayoría de las actividades y la pérdida acumulada de empleadores y puestos registrados. El cuestionamiento bonaerense apunta a esa distancia: una mejora puntual todavía convive con fábricas que reducen pedidos, comercios que venden menos y trabajadores que no recuperaron su empleo.