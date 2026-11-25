El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó este miércoles el escenario de recesión técnica que anticipan los últimos indicadores de actividad económica difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El funcionario cuestionó la definición utilizada para identificar estos períodos de contracción y ratificó el rumbo del programa económico de Javier Milei.

En declaraciones en una entrevista, el titular del Palacio de Hacienda consideró que el criterio de dos trimestres consecutivos de caída es insuficiente para determinar la magnitud de una recesión.

“La definición de recesión técnica es casi arbitraria”, sostuvo el ministro, quien propuso considerar también la duración, la intensidad y el alcance sectorial del deterioro económico.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la recuperación de septiembre resultó insuficiente para revertir la caída acumulada durante el tercer trimestre.

Caputo atribuyó la caída económica al clima, el gas y el Mundial

El Producto Bruto Interno (PBI) retrocedió un 0,6% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que los registros del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) anticipan una contracción cercana al 1,8% entre julio y septiembre.

Caputo centró su explicación en el desempeño de julio, cuando la actividad económica registró una caída mensual del 2,5%. El funcionario vinculó ese resultado con el incremento del precio del gas, las condiciones climáticas y la realización del Mundial de fútbol.

Según el ministro, se trató de un registro excepcional que no refleja necesariamente la trayectoria posterior de la economía.

Para respaldar su posición, destacó que la actividad recuperó un 1,5% entre agosto y septiembre.

Sin embargo, el último informe del INDEC mostró que, pese al repunte mensual del 1,1% en septiembre, la actividad registró una caída interanual del 1,2%.

La confirmación del desempeño del PBI durante el tercer trimestre llegará el próximo 16 de diciembre.

Consumo y actividad: Caputo reconoció diferencias entre los sectores

El ministro también respondió a los planteos sobre las dificultades que atraviesan distintos rubros comerciales y productivos.

Caputo defendió la estrategia oficial de estimular las actividades en las que la Argentina cuenta con ventajas comparativas, bajo el argumento de que su expansión contribuye a mejorar la disponibilidad de divisas y las condiciones macroeconómicas.

Al mismo tiempo, reconoció que la situación no es homogénea y sostuvo que su evaluación debe realizarse sobre el conjunto de la economía.

En materia de consumo, aseguró que el indicador agregado creció un 7,6% entre el último trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026.

La comparación utilizada por el funcionario no incluye los registros del tercer trimestre de este año, período en el que los indicadores de actividad volvieron a mostrar una contracción.

Caputo también admitió que la expansión económica fue menor a la que esperaba el Gobierno y planteó la necesidad de que las empresas adapten sus estrategias comerciales a un escenario de menor inflación.

Qué dijo Caputo sobre la suba del dólar y su impacto en los precios

En medio de las tensiones cambiarias, el ministro consideró razonable la evolución del dólar oficial, que durante esta semana superó los $1.600.

El funcionario atribuyó la depreciación del peso principalmente a las turbulencias financieras internacionales y sostuvo que el comportamiento de la moneda argentina fue similar al de otras economías emergentes.

Respecto de las consecuencias que podría tener el movimiento cambiario sobre la inflación, Caputo descartó un traslado significativo a los precios y aseguró que el equilibrio fiscal y la política monetaria permitirán contener ese impacto.

El titular de Economía ratificó que no habrá modificaciones en el programa económico y mencionó entre los objetivos del Gobierno la reducción de impuestos, la desregulación y la disminución de los costos financieros.

Mientras el equipo económico sostiene que los últimos registros mensuales anticipan una recuperación, la publicación de los datos trimestrales del PBI permitirá determinar el alcance de la contracción registrada durante 2026.