La economía argentina acumuló dos trimestres consecutivos de retroceso y los últimos datos oficiales anticipan el ingreso del país en una recesión técnica, pese a la recuperación mensual registrada en septiembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció un 1,1% respecto de agosto, mientras que registró una caída interanual del 1,2%.

La mejora mensual no alcanzó para compensar las pérdidas acumuladas durante el tercer trimestre, luego de que el Producto Bruto Interno (PBI) retrocediera un 0,6% entre abril y junio.

Diez de los quince sectores económicos registraron caídas

La actividad económica acumuló tres meses consecutivos de retroceso interanual, mientras que el crecimiento durante los primeros nueve meses de 2026 se redujo al 1%.

El deterioro alcanzó a diez de los quince sectores relevados por el INDEC. Entre las actividades más afectadas se ubicó la intermediación financiera, que registró una contracción interanual del 11,5%.

Además, el indicador tendencia-ciclo, que permite observar la evolución de la economía sin las fluctuaciones de corto plazo, acumuló ocho meses sin variaciones significativas.

El Gobierno había relativizado la posibilidad de una recesión

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, había defendido el programa económico y relativizado una eventual recesión técnica.

El funcionario atribuyó la contracción de julio a factores transitorios y anticipó una recuperación durante septiembre. Si bien el repunte mensual finalmente se produjo, resultó insuficiente para revertir el desempeño negativo del trimestre.

Se redujeron las expectativas de crecimiento para 2026

El deterioro de la actividad también se reflejó en las proyecciones del mercado. A comienzos de año, los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimaban un crecimiento anual del 3,5%.

Sin embargo, en el último relevamiento de octubre, la previsión se redujo al 0,7%. Los analistas proyectan una recuperación del 2% durante el último trimestre del año.

La confirmación definitiva del escenario recesivo llegará el próximo 16 de diciembre, cuando el INDEC publique los datos del PBI correspondientes al tercer trimestre.