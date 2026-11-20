El riesgo país argentino volvió a superar los 1.000 puntos básicos este viernes 20 de noviembre y profundizó la tensión financiera que enfrenta el gobierno de Javier Milei. El indicador elaborado por JP Morgan registró una suba cercana al 15% y alcanzó los 1.071 puntos, impulsado por una nueva caída de los bonos soberanos en dólares.

La escalada representa un nuevo obstáculo para el ministro de Economía, Luis Caputo, que busca recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito y garantizar el financiamiento de los compromisos de deuda previstos para los próximos meses.

El deterioro de los activos argentinos se produjo en una jornada marcada por la volatilidad internacional, las pérdidas en Wall Street y la incertidumbre de los inversores sobre la evolución del programa económico.

Los bonos se desploman y el riesgo país alcanza un nuevo máximo

Los títulos públicos argentinos en dólares registraron retrocesos cercanos al 3% durante la jornada, profundizando las pérdidas acumuladas desde comienzos de año.

De acuerdo con las cotizaciones difundidas durante la rueda, los bonos soberanos acumulan una caída promedio del 17% en lo que va de 2026.

La baja de los precios eleva el rendimiento que exigen los inversores para mantener esos activos y, como consecuencia, impulsa el riesgo país.

El indicador volvió así a niveles que no se observaban desde octubre de 2025, cuando las tensiones cambiarias previas a las elecciones legislativas habían incrementado la incertidumbre financiera.

En paralelo, las acciones de empresas argentinas también sufrieron pérdidas. El índice Merval acumuló un retroceso cercano al 36% en dólares durante 2026, mientras las compañías nacionales que cotizan en Nueva York acompañaron la tendencia negativa.

Como informó Grupo La Provincia, Milei había vinculado días atrás la suba del riesgo país con la incertidumbre política y defendido la continuidad del ajuste fiscal. Sin embargo, la nueva caída de los bonos profundizó la presión sobre el financiamiento del Estado.

Qué significa superar los 1.000 puntos de riesgo país

El riesgo país mide la diferencia entre la tasa de rendimiento de los bonos de un Estado y la de los títulos del Tesoro estadounidense, utilizados como referencia internacional.

Un indicador superior a los 1.000 puntos básicos implica un diferencial de más de diez puntos porcentuales respecto del rendimiento de los bonos estadounidenses.

En términos prácticos, esto significa que la Argentina debería ofrecer tasas considerablemente más elevadas para conseguir financiamiento internacional.

El problema no afecta únicamente al Gobierno nacional. También puede encarecer el crédito de las provincias y las empresas que necesitan obtener fondos en el exterior.

La permanencia del indicador en niveles elevados dificulta la refinanciación de vencimientos y reduce las posibilidades de conseguir nuevos recursos sin comprometer reservas o recurrir a mecanismos alternativos de financiamiento.

La deuda de enero y las reservas suman presión sobre Caputo

Uno de los principales desafíos del equipo económico aparece en el calendario de pagos previsto para comienzos de 2027.

En enero, la Argentina deberá afrontar vencimientos de deuda cercanos a los US$4.500 millones, una obligación que adquiere mayor relevancia frente a las dificultades para acceder al mercado internacional.

Si el Tesoro no consigue refinanciar esos compromisos, deberá recurrir a otras fuentes de dólares para cumplir con los pagos.

Entre las alternativas analizadas por los especialistas aparecen la utilización de reservas internacionales, operaciones financieras con bancos y eventuales mecanismos de asistencia externa.

Sin embargo, recurrir a esos instrumentos también presenta costos y restricciones.

La caída de los bonos argentinos agrega otra dificultad: al disminuir su valor, las entidades financieras pueden exigir garantías adicionales para respaldar determinadas operaciones crediticias.

Esta situación incrementa la presión sobre el Ministerio de Economía y el Banco Central, que necesitan administrar los vencimientos sin deteriorar la capacidad de respuesta frente a eventuales movimientos cambiarios.

Cómo puede afectar al dólar, la inflación y la actividad económica

La suba del riesgo país también puede tener consecuencias fuera del mercado de bonos.

Cuando aumenta la percepción de riesgo financiero, los inversores tienden a reducir su exposición a los activos argentinos y buscar cobertura en dólares.

Ese movimiento puede trasladarse a las cotizaciones cambiarias y generar presiones adicionales sobre las reservas del Banco Central.

A su vez, un aumento sostenido del dólar podría encarecer productos importados, insumos industriales y bienes cuyos precios están vinculados con la moneda estadounidense.

El impacto sobre la inflación no es automático, pero constituye uno de los riesgos asociados a un escenario de mayor inestabilidad cambiaria.

También puede afectar la actividad económica. Tasas de interés más elevadas encarecen el crédito para las empresas y los consumidores, lo que dificulta las inversiones, el financiamiento productivo y la recuperación del consumo.

Los analistas consultados en las coberturas financieras advierten que la combinación de deuda, reservas limitadas y mayores costos de financiamiento puede prolongar las dificultades económicas.

Con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos, el Gobierno enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los inversores y sostener su estrategia financiera antes de los próximos vencimientos.

La evolución de los bonos, las reservas y el mercado cambiario será determinante para evaluar si la escalada registrada durante noviembre se revierte o continúa condicionando el programa económico.