Casa de Gobierno.

La recaudación tributaria propia de la provincia de Buenos Aires acumuló una caída real del 3,5% entre enero y septiembre de 2026, pese a que los ingresos nominales aumentaron por efecto de los precios. El dato surge de un informe elaborado por el exsenador bonaerense y actual director del Banco Provincia, Marcelo Daletto, a partir de estadísticas del Ministerio de Economía provincial y el INDEC. El retroceso coincide con señales de debilitamiento del comercio, la industria y la actividad financiera, y suma presión sobre las cuentas que el gobierno de Axel Kicillof deberá administrar en 2027.

En los primeros nueve meses del año, la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) obtuvo $12,94 billones, frente a $10,09 billones en igual período de 2025. La suba nominal fue del 28,2%, pero quedó por debajo de la inflación. Después de los aumentos reales de enero y febrero, la recaudación mostró seis meses con variaciones interanuales negativas. En julio cayó 8,5%; en agosto, 4,8%; y en septiembre, 8,4%, siempre frente al mismo mes del año anterior.

Daletto en X.

Ingresos Brutos y Sellos reflejan el freno de la actividad

El principal componente es Ingresos Brutos, responsable del 76,4% de la recaudación propia. Hasta septiembre aportó $9,89 billones, aunque registró una contracción real del 3%. Su comportamiento es especialmente sensible a la facturación de empresas y comercios: cuando las operaciones pierden dinamismo, el efecto se traslada a uno de los principales ingresos disponibles para financiar al Estado provincial.

La segunda fuente fue Sellos, con $1,26 billones y una participación del 9,7%. Este impuesto cayó 10,6% real en el acumulado y encadenó ocho meses de variaciones interanuales negativas. Daletto vinculó ese resultado con la menor actividad en las operaciones inmobiliarias y consignó una reducción del 7,9% en la cantidad de compraventas frente al mismo período de 2025.

Informe de Marcelo Daletto.

La mayor baja entre los impuestos principales correspondió a Automotor, que recaudó $574.988 millones y retrocedió 23,4% real. Sin embargo, la evolución de este tributo estuvo influida por el cambio en el calendario de vencimientos: en septiembre de 2026 se pagaba la séptima cuota de un esquema de diez, mientras que un año antes correspondía la cuarta de cinco. Ese cambio contribuye a explicar la marcada disminución interanual del 54,3% registrada en el mes.

El contraste llegó por Inmobiliario, que alcanzó $819.628 millones y creció 14,6% real. El informe atribuye el aumento a la actualización de bases imponibles prevista por la Ley Impositiva 2026, particularmente en terrenos urbanos baldíos, cuya recaudación avanzó 33,1% real interanual. Así, el aumento de un impuesto patrimonial amortiguó parte de las pérdidas de los tributos más ligados a la actividad.

Industria y comercio: los números detrás de la recaudación

Los indicadores de producción y consumo ayudan a dimensionar el escenario. El Banco Provincia, mediante su índice PulsoPBA publicado el 9 de octubre, estimó que la actividad económica bonaerense se contrajo 0,9% interanual y 1,2% mensual en septiembre. Para el tercer trimestre calculó una caída del 1,6% frente al anterior, después de una contracción del 0,4% en el segundo trimestre: dos períodos consecutivos de retroceso en sus estimaciones.

Dentro de ese panorama, la industria manufacturera cayó 2,1% interanual, el comercio retrocedió 3,5% y la intermediación financiera, 8,3%. En contraste, el sector agropecuario creció 3,5%. La disparidad muestra que no todas las actividades atravesaron la misma situación, aunque los sectores de fuerte peso tributario fueron parte de los que registraron caídas.

La relación también apareció en la exposición del director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, ante legisladores el 18 de noviembre. El funcionario advirtió que industria, comercio y construcción explican cerca del 70% de la recaudación bonaerense y que la debilidad económica configura un escenario complejo para sostener los ingresos del próximo año.

Los municipios también dependen de esa recaudación

El impacto de los impuestos no termina en la Tesorería provincial. La Ley 10.559 de coparticipación municipal dispone que los 135 municipios bonaerenses reciban el 16,14% de una masa de recursos que comprende, entre otros conceptos, Ingresos Brutos, Sellos, Automotor, Inmobiliario Urbano y coparticipación federal. Por eso, el comportamiento de los tributos propios es también relevante para las transferencias con las que los intendentes financian servicios, salarios e infraestructura.

Fondos municipales.

La distribución depende del conjunto de recursos coparticipables y de los coeficientes establecidos para cada distrito. En un contexto de menor actividad, el deterioro de impuestos ligados a la facturación y a las transacciones agrega incertidumbre a los presupuestos municipales, aun cuando otros componentes puedan compensar parcialmente la caída.

Los fondos nacionales y las distintas cuentas de la disputa

El estudio de Daletto también compara las fuentes de financiamiento. Entre enero y septiembre, la Provincia recibió $13,27 billones en transferencias automáticas nacionales, equivalentes al 50,6% del conjunto formado por esos giros y la recaudación propia, sin considerar recursos previsionales. Los tributos provinciales representaron el 49,4% restante. Mientras las transferencias automáticas bajaron apenas 0,4% real, la recaudación administrada por ARBA retrocedió 3,5%.

El contraste suma información al debate por los fondos entre la administración de Kicillof y el gobierno de Javier Milei. Al presentar el Presupuesto 2027, el ministro provincial de Economía, Pablo López, sostuvo que la Nación adeuda o recortó recursos por $20 billones hasta octubre, según los cálculos de la Provincia. Ese reclamo incluye partidas, obras, programas y otras obligaciones que no integran necesariamente los envíos automáticos examinados por Daletto.

Un Presupuesto 2027 bajo presión

El Ejecutivo bonaerense envió a la Legislatura un proyecto de Presupuesto de $58,6 billones, junto con la Ley Impositiva y una solicitud de autorización de endeudamiento por el equivalente a USD 1.000 millones. El paquete busca sostener prestaciones públicas, obras e instrumentos de financiamiento en una economía que el Gobierno provincial describe como recesiva.

La propuesta tributaria mantiene las alícuotas de Ingresos Brutos, pero actualiza un 31% los tramos de facturación para acceder a tasas reducidas. ARBA calcula que el cambio permitiría a unas 38.000 pymes tributar en una escala menor. Para Automotor, el Gobierno anunció reducciones nominales para una amplia mayoría de vehículos, mientras Inmobiliario tendrá ajustes diferenciados.

El cuadro combina dos desafíos: evitar que las obligaciones fiscales agraven las dificultades de empresas y hogares y, al mismo tiempo, disponer de recursos suficientes para financiar salud, educación, seguridad e infraestructura. Con Ingresos Brutos concentrando más de tres cuartas partes de los tributos propios, la evolución de la actividad será decisiva para las cuentas provinciales y para los fondos que lleguen a los municipios durante 2027.