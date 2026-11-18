El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este miércoles a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos, el único acusado por el triple lesbicidio ocurrido en mayo de 2024 en una pensión del barrio porteño de Barracas.

Los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander lo declararon culpable por los asesinatos de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, además del intento de homicidio de Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del ataque.

El tribunal aplicó los agravantes de ensañamiento, alevosía, odio hacia la orientación sexual de las víctimas y utilización de un medio apto para crear un peligro común.

La resolución reconoce judicialmente el componente de odio que atravesó el ataque y que había sido señalado durante el proceso por la fiscalía y las querellas.

Cómo fue el ataque que terminó con tres mujeres asesinadas

El hecho ocurrió entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2024, en un hotel familiar ubicado sobre la calle Olavarría al 1600, en Barracas.

Según la reconstrucción judicial, Barrientos, que residía en el mismo establecimiento, arrojó un artefacto incendiario dentro de la habitación donde descansaban las cuatro mujeres.

Casa quemada

Las víctimas sufrieron quemaduras de extrema gravedad y el atacante intentó impedir que escaparan mientras avanzaba el fuego.

Pamela Cobbas falleció pocas horas después del ataque, mientras que Mercedes Roxana Figueroa murió dos días más tarde. Andrea Amarante permaneció internada hasta el 12 de mayo, cuando también falleció como consecuencia de las lesiones.

Sofía Castro Riglos sobrevivió después de varias semanas de internación y tratamientos médicos.

Durante el juicio, distintos testimonios describieron episodios previos de hostigamiento y expresiones discriminatorias del acusado contra las mujeres por su orientación sexual.

La Justicia reconoció el odio hacia la orientación sexual

Uno de los aspectos centrales del juicio fue determinar si los asesinatos habían estado motivados por la orientación sexual de las víctimas.

El fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi sostuvo durante su alegato que el ataque respondió al odio que Barrientos manifestaba hacia las cuatro mujeres.

La acusación solicitó prisión perpetua por los homicidios agravados y la tentativa de homicidio, con especial énfasis en el componente discriminatorio.

Las querellas también reclamaron la pena máxima y acompañaron el planteo para que el tribunal reconociera el crimen como un ataque motivado por odio.

Finalmente, los magistrados incorporaron ese agravante en la condena, junto con la alevosía, el ensañamiento y la utilización de un medio capaz de generar peligro común.

La decisión representa un reconocimiento judicial del componente discriminatorio del triple lesbicidio de Barracas.

Qué dijo Barrientos antes de conocer la condena

Antes de que los jueces se retiraran a deliberar, Barrientos tuvo la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. "Me siento inocente", manifestó ante el tribunal.

Durante el debate, su defensa había solicitado la absolución por el beneficio de la duda, al cuestionar que estuviera suficientemente acreditada su responsabilidad en el ataque.

De manera subsidiaria, los abogados habían planteado una condena por homicidio simple, sin los agravantes reclamados por la fiscalía.

Sin embargo, el tribunal rechazó esa posición y resolvió imponer la pena de prisión perpetua.

La sentencia fue acompañada por organizaciones de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual que siguieron el proceso judicial y reclamaron justicia por las víctimas.

Cuándo se conocerán los fundamentos de la sentencia

La resolución conocida este miércoles establece la responsabilidad penal de Barrientos y la pena máxima prevista para los delitos por los que fue condenado.

El tribunal también dispuso la obtención de su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado con la investigación criminal.

Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el 19 de febrero de 2027, cuando se conocerán los argumentos jurídicos utilizados por los magistrados para sostener la condena.

La sentencia cierra la etapa del juicio oral con una pena de prisión perpetua y el reconocimiento del odio hacia la orientación sexual de las víctimas como uno de los elementos agravantes de los crímenes.