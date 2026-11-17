Una nueva encuesta nacional volvió a mostrar un deterioro en la imagen del presidente Javier Milei, que registró un 34,9% de valoraciones positivas y un 56,8% de negativas. El resultado lo ubica cerca de su registro más bajo dentro de la serie histórica de la consultora Giacobbe & Asociados, en un escenario de creciente rechazo hacia la figura presidencial.

El relevamiento se realizó entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, sobre una muestra de 2.500 casos efectivos recolectados mediante dispositivos móviles. La ficha técnica difundida informa un margen de error de ±2 puntos porcentuales.

Los resultados muestran que la imagen favorable del mandatario retrocedió 1,1 puntos respecto de la medición anterior, mientras que la negativa aumentó 0,8 puntos.

Milei perdió cerca de 25 puntos de imagen positiva desde 2024

Uno de los datos centrales de la encuesta surge de la comparación con los registros anteriores de la consultora.

En mayo de 2024, Milei había alcanzado una imagen positiva cercana al 60%, uno de sus niveles más elevados dentro de esta serie de mediciones.

Dos años y medio después, la valoración favorable se ubicó en 34,9%, aproximadamente 25 puntos por debajo de aquel registro.

El resultado también se aproxima al 34% que el Presidente había obtenido en junio de 2026, cuando alcanzó su mínimo de imagen positiva dentro del relevamiento.

Por su parte, la imagen negativa llegó al 56,8%, igualando el máximo que la consultora había registrado en julio.

La diferencia entre las valoraciones favorables y desfavorables alcanza ahora los 21,9 puntos porcentuales negativos.

La evolución refleja una reducción del respaldo a la figura presidencial respecto de sus mejores registros, aunque la medición de noviembre muestra variaciones más moderadas frente al relevamiento inmediatamente anterior.

Bullrich y Kicillof registraron porcentajes similares

La encuesta también analizó la imagen de otros referentes políticos nacionales. Patricia Bullrich y Axel Kicillof obtuvieron un 35,1% de imagen positiva cada uno, con pequeñas disminuciones frente a la medición anterior.

En el caso de Bullrich, la valoración favorable retrocedió 0,7 puntos, mientras que su imagen negativa aumentó 2,2 puntos y alcanzó el 51,1%.

El gobernador bonaerense, por su parte, registró una caída de 0,5 puntos en imagen positiva y un incremento de 0,6 puntos en la negativa, que llegó al 53,5%.

De esta manera, ambos dirigentes presentan niveles prácticamente idénticos de valoración favorable, aunque con diferencias en los porcentajes de rechazo.

Los resultados permiten observar que la imagen negativa supera a la positiva en los tres dirigentes, una característica que también aparece en otras figuras evaluadas.

Cómo les fue a Cristina Kirchner, Massa y Macri

El estudio incluyó además a Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Mauricio Macri, Victoria Villarruel y Máximo Kirchner.

Cristina Kirchner registró un 26,6% de imagen positiva, con una disminución de 0,6 puntos respecto de la medición anterior. Su imagen negativa también aumentó, en este caso cerca de cuatro puntos porcentuales.

Entre los dirigentes que mejoraron sus registros de valoración favorable aparece Sergio Massa, que alcanzó el 21,8%, con un incremento de 4,1 puntos.

Mauricio Macri obtuvo un 18,3% de imagen positiva, tras una suba de 3,3 puntos.

Victoria Villarruel llegó al 16,3%, con un crecimiento de 4,6 puntos, mientras que Máximo Kirchner registró un 12,4%, con una mejora de 0,9 puntos.

Estas variaciones muestran movimientos diferentes entre los referentes del oficialismo y la oposición, sin que ninguno de esos incrementos implique necesariamente una modificación equivalente en sus niveles de intención de voto.

Qué muestra la encuesta sobre la imagen presidencial

El relevamiento de Giacobbe presenta dos datos destacados sobre Milei: su imagen positiva permanece cerca del mínimo registrado en junio y su valoración negativa volvió al máximo de la serie, alcanzado previamente en julio.

La comparación con mayo de 2024 permite dimensionar la evolución de su imagen durante el mandato presidencial.

Mientras entonces la valoración favorable se aproximaba al 60%, en la última medición quedó por debajo del 35%.

La encuesta muestra así una diferencia considerable entre el nivel de aceptación que Milei registraba en sus primeros meses de gobierno y el observado actualmente, con una mayoría de opiniones negativas entre las personas consultadas.

Los resultados corresponden a la imagen de los dirigentes y no constituyen una medición directa de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027.