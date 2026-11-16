El Ejecutivo busca acuerdos con los gobernadores para modificar las reglas de 2027. El borrador también incorpora Ficha Limpia y cambios en las candidaturas.

El Gobierno de Javier Milei acelera las negociaciones para avanzar con una reforma electoral que incluye la suspensión de las PASO en 2027, la habilitación de listas colectoras y una nueva versión de Ficha Limpia. La iniciativa forma parte de las prioridades legislativas del oficialismo, pero ya provocó cuestionamientos de sectores opositores y diferencias entre sus propios aliados.

La principal novedad es la incorporación de un mecanismo que permitiría a una misma fórmula presidencial presentarse acompañada por dos listas legislativas diferentes en cada distrito. Se trata de una herramienta solicitada por gobernadores que mantienen vínculos políticos con la Casa Rosada y buscan conservar sus propias candidaturas al Congreso sin romper un eventual acuerdo nacional con La Libertad Avanza.

El borrador, compuesto por 20 artículos, también contempla modificaciones en las reglas de afiliación partidaria, los requisitos para presentar candidatos, la publicidad electoral y los debates presidenciales.

La negociación está encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en diálogo con los mandatarios provinciales, mientras Patricia Bullrich trabaja para conseguir los votos necesarios en el Senado.

Sin embargo, las objeciones al sistema de colectoras abrieron un nuevo frente de conflicto. Legisladores de distintos espacios advirtieron sobre posibles contradicciones con la Constitución y cuestionaron la intención de modificar las reglas electorales a pocos meses del inicio del calendario de 2027.

El Gobierno cede con las PASO para conseguir apoyo provincial

El objetivo inicial del Ejecutivo era avanzar con la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, la resistencia de algunos aliados llevó al oficialismo a modificar su propuesta.

El nuevo texto establece la suspensión de las primarias en 2027. Durante ese período, los partidos políticos definirían sus candidaturas mediante los mecanismos establecidos en sus cartas orgánicas, mientras que las alianzas deberían aplicar sus propios reglamentos electorales.

El cambio representa una concesión del Gobierno para acercar posiciones con los gobernadores, que consideran necesario mantener abierta la posibilidad de recuperar las primarias en el futuro. Entre los mandatarios que participaron de las conversaciones aparecen Alfredo Cornejo, de Mendoza; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Carlos Sadir, de Jujuy; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Leandro Zdero, de Chaco.

La Casa Rosada necesita su acompañamiento para reunir las mayorías parlamentarias y avanzar con una reforma que requiere acuerdos más allá de los votos propios del oficialismo.

La negociación está encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli , en diálogo con los mandatarios provinciales.

Cómo funcionarían las colectoras que impulsa Milei

Uno de los puntos más controvertidos del borrador es la posibilidad de habilitar dos listas legislativas que acompañen una misma candidatura presidencial. El mecanismo permitiría, por ejemplo, que una fuerza provincial apoye la eventual reelección de Javier Milei, pero presente sus propios candidatos a diputados o senadores nacionales.

Según la propuesta, la Boleta Única de Papel (BUP) incluiría dos columnas contiguas con la misma fórmula presidencial. Cada una tendría una lista legislativa diferente y los votos de esas agrupaciones se contabilizarían por separado.

La incorporación de una colectora no sería automática: la fuerza nacional debería autorizarla expresamente y presentar el acuerdo ante la Justicia Electoral. Además, el mecanismo tendría carácter excepcional y estaría limitado a los comicios de 2027.

La herramienta responde a un reclamo de los gobernadores aliados, que buscan preservar su representación parlamentaria sin quedar obligados a integrar una única lista con La Libertad Avanza. Sin embargo, la distribución de las bancas legislativas aparece como uno de los aspectos más cuestionados.

El artículo 54 de la Constitución Nacional establece que, en las elecciones al Senado, dos bancas corresponden al partido o alianza que obtiene la mayoría de los votos y la restante a la fuerza que le sigue. La posibilidad de que dos agrupaciones compartan una candidatura presidencial, pero compitan con listas legislativas distintas, abrió interrogantes sobre cómo se aplicaría ese sistema.

Las críticas al nuevo sistema no tardaron en llegar desde distintos sectores del Congreso. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que las colectoras son inconstitucionales y cuestionó la intención de modificar el régimen electoral en función de los acuerdos políticos que el Gobierno busca construir.

El legislador calificó la maniobra como una “especulación electoral pornográfica”, en una dura crítica a las negociaciones entre el oficialismo y sus aliados.

Desde el peronismo también surgieron cuestionamientos. El senador Daniel Bensusán opinó que "más allá de a quien le conviene o no, es una barbaridad, una locura que salga esto" y rechazó que avance un cambio electoral "amañado a las pretensiones del Gobierno nacional".

Pero el rechazo no se limita a la oposición. Martín Goerling, presidente del bloque del PRO en el Senado, anticipó que su espacio no acompañará los cambios sin una discusión más amplia y manifestó reparos sobre la incorporación de las colectoras. También Gerardo Milman, dirigente cercano a Patricia Bullrich, cuestionó la constitucionalidad del mecanismo para la elección de senadores nacionales. “No puede haber tres senadores de un mismo partido político o alianza transitoria”, advirtió al referirse al sistema previsto en el borrador.

Republicanos de pacotilla. Negocian una reforma electoral que incluye la eliminación o suspensión de las PASO y el regreso de las inconstitucionales listas colectoras. Entregaron Ficha Limpia. Todo a cambio de oportunismo y especulación electoral pornográfica. Los problemas de millones de argentinos: ludopatía, discapacidad, salarios que no alcanzan, endeudamiento de familias y jóvenes. De eso, bien, gracias. — maxi ferraro (@maxiferraro) November 16, 2026

Ficha Limpia, afiliaciones digitales y cambios en los debates

La reforma electoral no se limita a las PASO y las colectoras. El borrador incorpora una nueva versión de Ficha Limpia, que impediría presentarse como candidatos a cargos nacionales a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

La propuesta establece que, para aplicar la restricción en una elección, la confirmación judicial deberá haberse producido antes del 31 de diciembre del año anterior. También prevé la creación de un registro público administrado por la Cámara Nacional Electoral y extiende determinadas restricciones a designaciones en organismos y dependencias del Estado.

Otro de los cambios apunta a modernizar los procedimientos de afiliación partidaria mediante herramientas digitales y sistemas de identificación. La iniciativa también incorpora requisitos de avales ciudadanos para la presentación de candidaturas nacionales y modifica las condiciones para difundir publicidad política.

En relación con los debates presidenciales, el texto propone eliminar su obligatoriedad. La Cámara Nacional Electoral podría organizar un debate entre los candidatos que accedan a una segunda vuelta, pero su realización dejaría de ser una exigencia legal.

Finalmente, incluye modificaciones en la forma de designar a los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur, hasta que se establezca una fecha común para su elección directa.

Patricia Bullrich trabaja para conseguir los votos necesarios en el Senado.

El Senado, escenario de una negociación decisiva

El oficialismo pretende acelerar el tratamiento de la iniciativa para conseguir una primera aprobación antes de que termine noviembre. La discusión comenzará este martes 17 de noviembre, a las 15, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el legislador fueguino Agustín Coto.

La Libertad Avanza cuenta con seis integrantes propios sobre un total de 19 y necesita reunir al menos nueve firmas para obtener dictamen de mayoría. En el recinto, el oficialismo deberá conseguir 37 votos, una cifra que obliga a negociar con representantes de otros bloques.

La fecha tentativa para la votación es el jueves 26 de noviembre, aunque el cronograma dependerá de los acuerdos políticos que consiga el Gobierno. La discusión sobre las PASO forma parte de una agenda legislativa más amplia, que también incluye las negociaciones por el Presupuesto 2027 y otros proyectos impulsados por la administración nacional.