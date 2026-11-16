Pablo López.

El Presupuesto 2027 de la provincia de Buenos Aires ingresó en una etapa decisiva: se discute cómo financiar las prioridades del gobierno de Axel Kicillof ante la caída de ingresos y qué compromisos asumirá para conseguir respaldo legislativo. La obra pública, el pedido de deuda y las exigencias opositoras concentran la pulseada.

Este lunes 16 de noviembre, el ministro de Economía, Pablo López, volvió sobre el diagnóstico que sustenta el paquete presentado a comienzos de mes. Responsabilizó a las políticas del presidente Javier Milei por el deterioro de la actividad y la recaudación, y defendió la continuidad de la emergencia económica. El PRO, encabezado por el senador Pablo Petrecca, cuestiona el gasto y el endeudamiento.

La recesión como punto de partida de las cuentas provinciales

Según los datos expuestos por López, desde noviembre de 2023 el país perdió 32.429 unidades productivas, de las cuales 9.151 correspondieron a territorio bonaerense. El ministro también habló de una reducción cercana a 400.000 empleos registrados entre los sectores público y privado y sostuvo que, sin contar el agro —beneficiado en la comparación por la sequía de 2023—, la actividad provincial está aproximadamente 7% por debajo de aquel año.

También señaló que las proyecciones de crecimiento para 2026 bajaron del 5% previsto por Nación a menos del 1%. Para el Ejecutivo, ese deterioro repercute sobre el consumo, las empresas y los impuestos que financian los servicios provinciales.

En su exposición, López estimó en más de $10 billones la pérdida de recaudación tributaria nacional y provincial asociada a la crisis, y en más de $1,7 billones el impacto acumulado sobre los municipios por menores recursos compartidos. A ese escenario añadió reclamos por alrededor de $20 billones en fondos, programas y obras nacionales que, según la Provincia, fueron recortados o interrumpidos. Son conceptos distintos y no corresponde sumarlos automáticamente como si representaran una única deuda exigible.

Según el Gobierno bonaerense, la Provincia y sus 135 municipios acumularon una pérdida de $10,4 billones de recursos tributarios entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, en comparación con los 35 meses anteriores y a valores de octubre de 2026.

Obras y servicios: qué intenta preservar Kicillof

Sobre ese escenario, el Ejecutivo proyecta para 2027 un gasto total de $58,65 billones y propone mantener la emergencia económica provincial. El mensaje oficial es que la menor disponibilidad de fondos no debería traducirse en la paralización de obras estratégicas ni en una reducción de las políticas de asistencia.

La inversión de capital prevista asciende a $4,05 billones e incluye infraestructura vial, hospitales, viviendas y trabajos hidráulicos. Entre las intervenciones señaladas figuran el Plan Hídrico del Gran La Plata y obras en Bahía Blanca y Coronel Rosales, además de mejoras en establecimientos de salud y en caminos del interior.

El paquete identifica $2,32 billones para promoción y asistencia social, con políticas alimentarias como el Servicio Alimentario Escolar; $2,26 billones para salud, $1,98 billones para seguridad y servicio penitenciario y $1,93 billones para iniciativas educativas. Estas cifras corresponden a asignaciones prioritarias difundidas por Economía, no necesariamente al gasto completo de cada función, que también comprende otros conceptos, incluidos salarios.

El Ministerio de Economía proyecta que las funciones esenciales representarán el 44,2% del gasto no salarial de la administración pública no financiera bonaerense en 2027, frente al 26,4% registrado en 2019.

El Gobierno también busca sostener programas de apoyo productivo como Arriba Parques, Mercados Bonaerenses, los frigoríficos municipales y las líneas de crédito del Banco Provincia. La apuesta oficial combina infraestructura, protección social y herramientas para empresas que atraviesan dificultades de actividad.

La deuda: dos formas de leer el mismo presupuesto

El punto más sensible de la negociación es la Ley de Financiamiento, que pide autorización para endeudarse por el equivalente a USD 1.000 millones, junto con la ampliación del Programa de Letras del Tesoro y otras herramientas de administración de vencimientos. El Ejecutivo presenta el esquema como un instrumento para preservar inversiones y ordenar obligaciones ya existentes.

Para responder a los cuestionamientos, López sostuvo que el peso de la deuda provincial cayó del 9% al 5% del Producto Bruto Geográfico durante la gestión de Kicillof. También proyectó que los intereses representarán el 3% de los recursos provinciales en 2027, frente al 8% de 2019. Son indicadores de sostenibilidad defendidos por el Ministerio, aunque no eliminan la discusión sobre las nuevas autorizaciones solicitadas.

Petrecca ofrece otra lectura. Según su análisis del proyecto, alrededor de seis de cada diez pesos de nuevo endeudamiento estarían destinados a cancelar vencimientos anteriores. No rechaza el crédito como herramienta, pero reclama objetivos verificables, mecanismos de control y explicaciones sobre el destino de los fondos. La diferencia enfrenta la necesidad de refinanciar compromisos con la preocupación por la evolución de las obligaciones futuras.

El PRO pone la lupa sobre las prioridades del gasto

El presidente del bloque PRO en el Senado cuestionó que el proyecto contemple un déficit financiero de $2,15 billones, calculado a partir de gastos por $58,65 billones y recursos por aproximadamente $56,5 billones. También comparó las previsiones con el presupuesto anterior: según Petrecca, el gasto total crecería 36%, los intereses de deuda 80% y Comunicación Pública 62%, mientras que la inversión real directa subiría 28%, Vialidad 5% y el Instituto de la Vivienda 3%.

Senador Pablo Petrecca (PRO).

Esas variaciones presupuestarias, formuladas en términos nominales, requieren considerar la inflación y la composición de cada partida para establecer su evolución real. Aun así, expresan la pregunta política que pretende instalar la oposición: qué resultados concretos producirán los recursos presupuestados en escuelas, hospitales, rutas y seguridad.

Los cuestionamientos no se agotan en el PRO. Tras la presentación inicial, legisladores de la Coalición Cívica y La Libertad Avanza habían discutido la situación salarial de los estatales, los criterios de distribución y la continuidad de la emergencia económica. El Gobierno, en cambio, sostiene que los recortes nacionales condicionan su capacidad de respuesta.

Impuestos y municipios, dos condiciones de la negociación

En materia tributaria, la Ley Impositiva 2027 propone mantener las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos, actualizar los límites de facturación para que las pymes conserven tratamientos reducidos y evitar aumentos reales en los impuestos Inmobiliario y Automotor. Eso no significa congelar los importes nominales, una distinción importante para los contribuyentes.

Petrecca cuestionó que sostener alícuotas no siempre garantice una presión tributaria estable y pidió revisar los parámetros y exenciones. También advirtió que incorporar recursos reclamados a Nación no equivale a contar con fondos efectivamente disponibles.

Otro eje es el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para municipios, cuyos desembolsos quedarían vinculados con la utilización del financiamiento provincial. La oposición pide que los intendentes cuenten con previsibilidad y no dependan de cuándo se concreten las operaciones de deuda. El Ejecutivo lo presenta como una vía para sostener equipamiento y tareas de seguridad local.

La autorización para endeudarse requiere dos tercios de los votos en ambas cámaras, lo que obliga al oficialismo a negociar fuera de sus propias bancadas. Así, el debate sobre los $58,65 billones termina concentrado en una pregunta más amplia: qué puede sostener la Provincia con los recursos que prevé recaudar y bajo qué condiciones conseguirá financiar lo que falta.