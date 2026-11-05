Presupuesto 2027: Kicillof pide USD 1.000 millones de deuda, promete fondos a intendentes y abre una dura negociación legislativa
Política05 de noviembre de 2026Mariana Portilla
La Provincia proyecta gastos por $58,6 billones y busca sostener obras y programas sociales sin subir la presión tributaria. Los municipios esperan precisiones sobre el reparto de recursos.
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