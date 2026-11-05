Presupuesto 2027: Kicillof pide USD 1.000 millones de deuda, promete fondos a intendentes y abre una dura negociación legislativa

La Provincia proyecta gastos por $58,6 billones y busca sostener obras y programas sociales sin subir la presión tributaria. Los municipios esperan precisiones sobre el reparto de recursos.
Política05 de noviembre de 2026Mariana PortillaMariana Portilla
Pablo López, Verónica Magario y Alexis Guerrera
Pablo López, Verónica Magario y Alexis Guerrera durante la presentación del Presupuesto 2027.

El gobierno de Axel Kicillof presentó el Presupuesto 2027 con gastos por $58,6 billones, un pedido de endeudamiento de USD 1.000 millones y la creación de un fondo de seguridad para los municipios. El paquete, que también incluye la Ley Impositiva y una iniciativa de Financiamiento, abrió una nueva negociación en la Legislatura bonaerense, donde el oficialismo deberá conseguir acuerdos para garantizar los recursos de su último año de gestión.

La presentación se realizó este jueves en el Anexo de la Cámara de Diputados y estuvo encabezada por el ministro de Economía, Pablo López, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y autoridades legislativas. El funcionario defendió la continuidad de la inversión pública y las políticas sociales, pero advirtió sobre las dificultades económicas que enfrenta la Provincia. “El Proyecto 2027 se elaboró en un contexto nacional aún más adverso, con una economía nacional transitando una nueva recesión”, sostuvo.

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Endeudamiento por USD 1.000 millones y nuevos fondos para municipios

Uno de los puntos centrales del paquete es la Ley de Financiamiento, mediante la cual el Ejecutivo solicita autorización para contraer deuda por el equivalente a USD 1.000 millones. Según explicó el Ministerio de Economía, los recursos permitirían afrontar compromisos financieros, administrar vencimientos y sostener inversiones estratégicas.

La propuesta también contempla financiamiento de organismos multilaterales y bilaterales, la ampliación del Programa de Letras del Tesoro y la posibilidad de emitir títulos de mediano plazo en pesos. La autorización para endeudarse requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, por lo que Fuerza Patria deberá negociar con bloques opositores.

El proyecto incorpora además un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad destinado a los municipios, aunque durante la presentación no se precisaron su monto total ni los criterios de distribución. Ese punto será uno de los ejes de las conversaciones con los intendentes, que vienen reclamando mayores recursos para afrontar gastos operativos, equipamiento e infraestructura.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la distribución del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) ya había generado negociaciones entre el Ejecutivo y los jefes comunales, en un contexto de caída real de las transferencias provinciales.

Cómo se distribuirán los recursos en 2027

El Presupuesto contempla $4,05 billones para inversión de capital y obras, con intervenciones hidráulicas, infraestructura vial, hospitales y viviendas. En materia social, se proyectan $2,32 billones, destinados principalmente al Servicio Alimentario Escolar, programas alimentarios y políticas de asistencia.

Para salud se prevén $2,26 billones, con iniciativas vinculadas con medicamentos, atención sanitaria y salud mental; mientras que seguridad y el Servicio Penitenciario recibirán $1,98 billones para equipamiento, infraestructura y capacitación. En tanto, educación contará con $1,93 billones para las partidas específicas anunciadas, entre ellas la ampliación de la jornada escolar y el programa universitario PUENTES.

El Ejecutivo también prevé sostener programas productivos, mejorar caminos rurales y acompañar a pequeñas y medianas empresas mediante herramientas de financiamiento del Banco Provincia. Las partidas detalladas corresponden a las principales asignaciones anunciadas y no representan la totalidad del gasto de cada área.

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Ley Impositiva: qué pasará con los impuestos

La Ley Impositiva 2027 mantiene la estructura tributaria vigente y, según el Gobierno, no contempla aumentos de la presión fiscal en términos reales. En Ingresos Brutos se conservarán las alícuotas y se actualizarán los límites de facturación para que las pymes puedan acceder a tasas reducidas. Los impuestos Inmobiliario y Automotor tendrán ajustes vinculados con la evolución de los precios, mientras que Sellos mantendrá su estructura.

La administración provincial sostiene que el esquema busca dar previsibilidad a los contribuyentes en un escenario de retracción económica. Sin embargo, la ausencia de incrementos reales no implica que los importes nominales permanezcan congelados.

Durante su exposición, Pablo López volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei por los fondos que, según la administración bonaerense, fueron recortados o retenidos. “El Gobierno nacional recortó de manera ilegal fondos que a octubre alcanzan $20 billones”, afirmó el ministro, al sostener que esa situación limita la capacidad provincial para financiar servicios y obras públicas.

La Provincia ya había calculado en septiembre un reclamo por $19,1 billones a valores de julio, correspondiente a transferencias, programas e inversiones pendientes. Los montos responden a diferentes períodos y componentes del reclamo. El conflicto también alcanza al cálculo presupuestario, ya que el Ejecutivo incorpora previsiones vinculadas con recursos cuya recuperación depende de gestiones y controversias todavía no resueltas.

Magario, López y GuerreraLa Ley Impositiva 2027 mantiene la estructura tributaria vigente y, según el Gobierno, no contempla aumentos de la presión fiscal en términos reales.

Una negociación atravesada por los reclamos municipales

El paquete económico inicia su recorrido parlamentario con tres asuntos que concentrarán las conversaciones: el volumen de deuda solicitado, la distribución de los fondos para los municipios y las condiciones que exigirán los bloques para acompañar las iniciativas.

El antecedente inmediato es la discusión presupuestaria anterior, cuando la asistencia a las comunas formó parte de los acuerdos que permitieron destrabar el financiamiento provincial.

Para Kicillof, conseguir la aprobación de las leyes será determinante para organizar las cuentas de 2027 y sostener las principales políticas de gestión. Para los intendentes, la negociación representa una oportunidad de reclamar recursos frente a mayores demandas locales.

Con un gasto previsto de $58,6 billones y una nueva autorización para tomar deuda, el Presupuesto bonaerense vuelve a poner en discusión cómo se financiarán las prioridades provinciales y cuánto recibirán los municipios. El resultado dependerá de los acuerdos que el oficialismo consiga construir en la Legislatura.

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