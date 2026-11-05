Presupuesto 2027: Kicillof pide USD 1.000 millones de deuda, promete fondos a intendentes y abre una dura negociación legislativa

El gobierno de Axel Kicillof presentó el Presupuesto 2027 con gastos por $58,6 billones, un pedido de endeudamiento de USD 1.000 millones y la creación de un fondo de seguridad para los municipios. El paquete, que también incluye la Ley Impositiva y una iniciativa de Financiamiento, abrió una nueva negociación en la Legislatura bonaerense, donde el oficialismo deberá conseguir acuerdos para garantizar los recursos de su último año de gestión.

La presentación se realizó este jueves en el Anexo de la Cámara de Diputados y estuvo encabezada por el ministro de Economía, Pablo López, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y autoridades legislativas. El funcionario defendió la continuidad de la inversión pública y las políticas sociales, pero advirtió sobre las dificultades económicas que enfrenta la Provincia. “El Proyecto 2027 se elaboró en un contexto nacional aún más adverso, con una economía nacional transitando una nueva recesión”, sostuvo.

Endeudamiento por USD 1.000 millones y nuevos fondos para municipios

Uno de los puntos centrales del paquete es la Ley de Financiamiento, mediante la cual el Ejecutivo solicita autorización para contraer deuda por el equivalente a USD 1.000 millones. Según explicó el Ministerio de Economía, los recursos permitirían afrontar compromisos financieros, administrar vencimientos y sostener inversiones estratégicas.

La propuesta también contempla financiamiento de organismos multilaterales y bilaterales, la ampliación del Programa de Letras del Tesoro y la posibilidad de emitir títulos de mediano plazo en pesos. La autorización para endeudarse requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, por lo que Fuerza Patria deberá negociar con bloques opositores.

El proyecto incorpora además un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad destinado a los municipios, aunque durante la presentación no se precisaron su monto total ni los criterios de distribución. Ese punto será uno de los ejes de las conversaciones con los intendentes, que vienen reclamando mayores recursos para afrontar gastos operativos, equipamiento e infraestructura.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la distribución del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) ya había generado negociaciones entre el Ejecutivo y los jefes comunales, en un contexto de caída real de las transferencias provinciales.

Participamos de la presentación de la Ley de Presupuesto, Impositiva y de Financiamiento en @diputadosba El deterioro de la actividad económica, el consumo, la inversión y el empleo por las políticas que implementa Milei tiene un especial impacto en nuestra provincia. A la destrucción de nuestras capacidades productivas y la caída de la inversión hace cinco trimestres, se le suma la pérdida de recursos tributarios y la deuda que Nación acumula con la Provincia, por la que tenemos un reclamo vigente. — Verónica Magario (@magariovero) November 5, 2026