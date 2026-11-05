Larroque mueve fichas en el armado nacional de Kicillof: una nueva usina de ideas con la mira puesta en 2027

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, sumó una nueva herramienta política al armado nacional de Axel Kicillof con el lanzamiento de Argentina Renace.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, sumó una nueva herramienta política al armado nacional de Axel Kicillof con el lanzamiento de Argentina Renace, un espacio de pensamiento que reúne a dirigentes, especialistas y referentes de distintas provincias para elaborar propuestas de políticas públicas.

La iniciativa se inscribe en la estructura del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y apunta a fortalecer la construcción del gobernador de cara a 2027, en momentos en que el peronismo discute su reorganización y las alternativas para enfrentar al gobierno de Javier Milei.

El proyecto funciona como una usina de ideas vinculada al Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) y cuenta con una estructura de conducción, equipos técnicos y cuatro áreas de trabajo: Comunidad y Derechos, Seguridad Democrática, Territorio y Hábitat, y Soberanía y Federalismo. Su lanzamiento representa un nuevo movimiento de Larroque, quien viene participando de la coordinación nacional del MDF y de las conversaciones para ampliar su presencia fuera de Buenos Aires.

La organización se presenta en su sitio oficial como un “espacio de pensamiento para la acción política”, orientado al análisis y diseño de medidas relacionadas con el desarrollo productivo, la inclusión social y el fortalecimiento de las capacidades estatales. A diferencia de otras actividades del movimiento, centradas en plenarios y recorridas territoriales, esta iniciativa busca aportar contenido programático a la construcción política.

Larroque al frente: los nombres detrás de Argentina Renace

La conducción de la nueva organización está encabezada por Andrés Larroque, quien ocupa la dirección general, mientras que la coordinación quedó a cargo de Berenice Iañez, legisladora porteña y dirigente vinculada al espacio de Kicillof.

El equipo directivo también incluye a Lauro Grande, director provincial de Planificación Estratégica; Victoria Montenegro, exlegisladora de la Ciudad de Buenos Aires; Florencia Villar, directora provincial de Economía Social; y Juan Ignacio Aguilar, politólogo y concejal de Trelew, Chubut.

Según la nómina publicada por Argentina Renace, Nayla Siancha ocupa la dirección ejecutiva e Iván Stoikoff está a cargo de las relaciones institucionales y la comunicación. La estructura se completa con responsables específicos para las cuatro áreas. Gladys Kochen y Analía Corbalán integran la conducción de Comunidad y Derechos; Claudio Marcial Suárez y Leandro Gamallo, la de Seguridad Democrática; Rubén Pascolini y Florencia Liporaci, Territorio y Hábitat; y Pablo Rodríguez Masena y Paola Franchini, Soberanía y Federalismo.

También participan especialistas en niñez, educación, alimentación, cuidados, economía social y derechos humanos, junto con un equipo ampliado de colaboradores. La organización destaca que sus integrantes cuentan con experiencia en gestión pública, universidades, organismos internacionales, sindicatos y organizaciones sociales, y plantea que esa diversidad permitirá elaborar propuestas con alcance nacional.

La conducción de la nueva organización está encabezada por Andrés Larroque , quien ocupa la dirección general.

Qué propone el nuevo espacio

Argentina Renace ya publicó una serie de lineamientos que permiten identificar las prioridades de sus equipos técnicos. En materia de Comunidad y Derechos, propone fortalecer los sistemas de protección de la niñez, desarrollar políticas de salud mental comunitaria y ampliar las herramientas de asistencia alimentaria. Entre sus iniciativas aparece el análisis de un ingreso universal para las infancias, junto con programas de apoyo escolar, financiamiento para cooperativas y medidas destinadas a mejorar el acceso a alimentos saludables.

En el área de Seguridad Democrática, plantea un esquema federal de coordinación entre Nación, provincias y municipios. La propuesta incluye profesionalización de las fuerzas policiales, sistemas de información sobre el delito, encuestas periódicas de victimización y unidades especializadas en ciberdelincuencia. También establece una diferenciación entre la persecución penal del narcotráfico y el abordaje sanitario de los consumos problemáticos, con intervenciones específicas sobre el crimen organizado y las situaciones de vulnerabilidad social.

En Territorio y Hábitat, los equipos trabajan sobre acceso a la vivienda, regularización de tierras, urbanización de barrios populares y desarrollo de infraestructura. Entre las medidas analizadas figuran una Ley Nacional de Desarrollo Territorial, la generación de lotes con servicios y la posibilidad de crear una empresa pública desarrolladora.

Por último, Soberanía y Federalismo incorpora propuestas de reorganización estatal, fortalecimiento de capacidades técnicas y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial de origen nacional y público, con especial atención a la protección de datos.

Del trabajo territorial a las propuestas para un proyecto nacional

El lanzamiento se produce mientras Kicillof busca ampliar la estructura del MDF más allá de Buenos Aires, mediante encuentros con dirigentes provinciales, organizaciones sindicales, universidades e intendentes. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Larroque recibió un papel central en la coordinación nacional del movimiento.

En septiembre, el MDF profundizó su despliegue fuera del territorio bonaerense, con conversaciones en Córdoba y Santa Fe, vínculos con gobernadores y la organización de un plenario nacional en Avellaneda. La construcción combina acuerdos institucionales, conversaciones políticas y organización territorial, aunque no todos esos contactos implicaron alineamientos formales con el gobernador.

En ese escenario, Argentina Renace incorpora la elaboración de propuestas para un eventual programa de gobierno nacional. La propia organización señala que pretende aportar a la gestión de un “futuro gobierno de unidad nacional, eficiente y transformador”, con capacidad para planificar y evaluar respuestas a las necesidades sociales.

El planteo acompaña las actividades que desarrolla el CEDAF, presentado en marzo en La Plata con la participación de intendentes, funcionarios, académicos y dirigentes sindicales. El centro de estudios también impulsó encuentros con universidades, sindicatos, cooperativas y cámaras empresariales para elaborar una agenda de desarrollo. La nueva organización se incorpora a esa estructura, pero con una conducción propia encabezada por Larroque y una agenda concentrada en políticas sociales, seguridad, desarrollo territorial y reformas estatales.

El lanzamiento se produce mientras Kicillof busca ampliar la estructura del MDF más allá de Buenos Aires.

La autocrítica al peronismo y la construcción de una alternativa

Uno de los aspectos destacados de la presentación oficial es que Argentina Renace no limita su diagnóstico a los cuestionamientos contra Milei, sino que también plantea revisar las experiencias de gobiernos anteriores. En su documento institucional, la organización sostiene que la elaboración de nuevas propuestas debe partir de “la crítica y la autocrítica” sobre el diseño y la implementación de políticas públicas en gestiones pasadas.

A partir de ese planteo, propone incorporar las experiencias de organizaciones sociales, especialistas e instituciones para construir acuerdos sobre objetivos concretos. El espacio también cuestiona la reducción de las capacidades estatales y plantea recuperar herramientas de intervención pública para promover el desarrollo productivo y garantizar derechos.

La definición resulta significativa dentro del debate del peronismo, donde distintos sectores discuten cómo reorganizarse, ampliar su representación y formular una propuesta política que no se limite a cuestionar las medidas del Gobierno nacional.