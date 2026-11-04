Ranking de intendentes del GBA: los mejores y peores de noviembre

Mosaico de retratos en diamantes negros

El ranking de intendentes del Gran Buenos Aires de noviembre de 2026 dejó nuevos datos sobre la valoración de los jefes comunales en sus respectivos distritos. El relevamiento de CB Global Data mostró diferencias significativas entre los dirigentes mejor posicionados y aquellos que registran los mayores niveles de rechazo, además de movimientos importantes respecto de octubre.

La medición se organiza a partir del diferencial de imagen, calculado mediante la resta entre las valoraciones positivas y negativas. Este criterio permite comparar el saldo de imagen de cada intendente y cobra especial relevancia en un escenario con numerosos jefes comunales interinos que presentan altos niveles de desconocimiento.

Los resultados de noviembre muestran un liderazgo ajustado en los primeros puestos, mientras que en el extremo inferior aparecen saldos negativos superiores a los 20 puntos porcentuales. También se registraron variaciones mensuales de magnitud similar, pero en direcciones opuestas.

Quiénes son los intendentes con mejor imagen del GBA

El primer puesto del ranking quedó en manos de Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, quien alcanzó un diferencial positivo de +24,8 puntos porcentuales y se convirtió en el dirigente mejor posicionado de noviembre.

Muy cerca aparece Ariel Sujarchuk, de Escobar, con un saldo favorable de +24,5 puntos. La diferencia entre ambos es de apenas 0,3 puntos porcentuales, lo que muestra la paridad registrada en la parte más alta de la clasificación.

El podio lo completa Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, con un diferencial positivo de +22,8 puntos porcentuales.

De esta manera, Malvinas Argentinas, Escobar y Lomas de Zamora concentran los tres mejores resultados del mes. Los dirigentes que encabezan la tabla mantienen saldos favorables superiores a los 22 puntos, aunque las distancias entre ellos son reducidas.

Los intendentes que quedaron en el extremo inferior del ranking

En la parte baja de la clasificación, el escenario es diferente. Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, registró el peor diferencial de imagen del relevamiento, con −22,6 puntos porcentuales.

El resultado representa un saldo negativo considerable, con una diferencia de más de 22 puntos entre las opiniones desfavorables y las favorables.

Otro de los dirigentes que aparece entre los peor posicionados es Lucas Ghi, intendente de Morón, quien obtuvo un diferencial de −20,4 puntos porcentuales.

Estos registros contrastan con los resultados de los primeros puestos y muestran las diferencias que existen en la percepción de los gobiernos municipales dentro del mismo territorio metropolitano.

La distancia entre el diferencial del intendente mejor ubicado y el del último de la tabla alcanza los 47,4 puntos porcentuales, una brecha que sintetiza la amplitud de los resultados de noviembre.

PHOTO-2026-11-04-10-14-49

Quién fue el intendente que más creció

Además de las posiciones generales, el informe de CB Global Data permite observar cómo evolucionó la imagen de los intendentes respecto del mes anterior.

El mayor crecimiento correspondió a Ramón Lanús, intendente de San Isidro, quien consiguió una mejora de +5,8 puntos porcentuales frente a octubre.

Esta variación lo convirtió en el jefe comunal con la evolución mensual más favorable dentro del relevamiento, independientemente de su posición en la clasificación general.

Cómo se elabora el ranking de intendentes del Conurbano

El informe correspondiente a noviembre de 2026 utiliza como criterio de ordenamiento el diferencial entre imagen positiva y negativa, en lugar de clasificar únicamente por el porcentaje de aprobación.

La decisión metodológica responde a la presencia de numerosos intendentes interinos en el Gran Buenos Aires, cuyos niveles de desconocimiento pueden dificultar la comparación directa de sus porcentajes de imagen positiva.

Por eso, tener el mejor diferencial no equivale necesariamente a contar con el porcentaje más alto de imagen positiva, sino a registrar el saldo más favorable entre ambas valoraciones.

Con este sistema, la medición de noviembre ubica a Nardini, Sujarchuk y Otermín en los primeros puestos, mientras que Lanús y Watson protagonizan las mayores variaciones respecto de octubre.

Los resultados ofrecen una nueva fotografía de la imagen de los intendentes del GBA y permiten identificar diferencias tanto en el posicionamiento general como en la evolución mensual de cada gestión.