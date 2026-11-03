Ocho meses después de la reforma laboral, los datos del empleo complican al Gobierno

A ocho meses de la sanción de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, los indicadores del mercado de trabajo muestran un escenario que contrasta con el objetivo oficial de promover nuevas contrataciones y reducir la informalidad. El empleo registrado cayó 0,9% desde febrero, mientras que el trabajo informal alcanzó al 45% de la población ocupada, según los últimos datos disponibles.

La evolución del empleo se conoce después de la aprobación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en marzo de 2026, que introdujo modificaciones en las condiciones de contratación y en distintos aspectos de las relaciones entre empleadores y trabajadores.

Los registros oficiales muestran que la reducción de puestos formales continuó durante los meses posteriores a la reforma. A ese panorama se suman el aumento de la desocupación, las dificultades para recuperar los salarios y las advertencias sobre el cierre de empresas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció su disconformidad con la reacción del sector empresario frente al nuevo marco normativo. Sus declaraciones reabrieron la discusión sobre los resultados de los cambios laborales y las condiciones necesarias para generar empleo registrado.

El empleo formal cayó 0,9% y las contrataciones siguen por debajo de los niveles previos

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indican que la cantidad de puestos de trabajo registrados disminuyó un 0,9% respecto de febrero de 2026, el mes anterior a la sanción definitiva de la reforma laboral.

La evolución de las incorporaciones de personal también muestra dificultades. En junio, la tasa de entrada al empleo registrado, que mide las nuevas altas respecto del total de trabajadores, descendió al 1,6%, el registro más bajo de la serie analizada.

Durante agosto se produjo una recuperación parcial y el indicador llegó al 1,8%, según la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, continuó por debajo del 2% registrado en febrero.

La comparación evidencia que, durante los primeros meses posteriores a la aprobación de la ley, las contrataciones formales no recuperaron los niveles anteriores a su sanción.

Entre las modificaciones introducidas por la reforma se encuentran la extensión del período de prueba y la incorporación de mecanismos como el banco de horas, orientados a flexibilizar determinados aspectos de la organización laboral.

El Instituto Argentina Grande, a través de su Monitor de la Reforma Laboral, sostuvo que esos cambios no habían generado hasta el momento una recuperación de las incorporaciones al trabajo registrado.

La informalidad llegó al 45% y más de seis millones trabajan sin registración

El crecimiento de la informalidad aparece como otro de los principales indicadores del mercado laboral.

Según el INDEC, la proporción de ocupados en condiciones informales pasó del 43,2% en el segundo trimestre de 2025 al 45% en el mismo período de 2026.

Esto representa un incremento de 1,8 puntos porcentuales en un año y significa que 45 de cada 100 personas ocupadas trabajan en la informalidad.

El informe del Instituto Argentina Grande estimó que más de seis millones de personas se encuentran en esa situación y que, durante el último año, se incorporaron aproximadamente 348.000 puestos informales.

El crecimiento estuvo concentrado principalmente en actividades por cuenta propia, lo que refleja una modificación en la composición del empleo.

La informalidad había comenzado a aumentar antes de la sanción de la reforma laboral, por lo que su evolución no puede atribuirse exclusivamente a la nueva legislación. Sin embargo, los datos muestran que el problema persistió durante los primeros meses de aplicación de los cambios.

Sturzenegger cuestionó a los empresarios por la respuesta a la reforma

En medio de los resultados del mercado de trabajo, Federico Sturzenegger expresó públicamente su malestar por el comportamiento de las empresas. "No estoy conforme con la respuesta de los empresarios con la reforma laboral", afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El funcionario también cuestionó la dinámica de las negociaciones colectivas y se refirió al mecanismo de ultraactividad, que permite mantener vigentes determinadas cláusulas de los convenios laborales una vez vencidos, hasta que sean reemplazados por nuevos acuerdos.

Sturzenegger sostuvo que los cambios normativos todavía no produjeron las transformaciones esperadas en las negociaciones entre empleadores y trabajadores.

Al mismo tiempo, vinculó parte de la evolución del mercado laboral con modificaciones en las preferencias de contratación y en las modalidades de trabajo posteriores a la pandemia.

Desde su perspectiva, existe una mayor inclinación hacia esquemas laborales flexibles, aunque reconoció que los incentivos incorporados por la reforma no se tradujeron de manera inmediata en una recuperación de la formalidad.

El empleo privado suma 14 meses de caída y acumula 266.000 puestos perdidos

El deterioro laboral también aparece en los datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet.

Su último informe identificó una reducción de aproximadamente 12.700 puestos asalariados privados registrados durante julio de 2026, equivalente a una caída mensual del 0,2%.

Con ese resultado, el empleo privado formal acumuló 14 meses consecutivos de contracción y quedó integrado por alrededor de 6,1 millones de trabajadores.

La pérdida acumulada desde noviembre de 2023 alcanza aproximadamente 266.000 puestos, una disminución del 4,2%.

El volumen actual de trabajadores asalariados privados registrados se ubica en niveles similares a los de mayo de 2014, según el relevamiento.

Uno de los datos más significativos del informe es la diferencia entre la evolución de la actividad económica y la del empleo.

Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la actividad registró un crecimiento neto del 2,2%, mientras que el empleo asalariado privado se redujo más del 4%.

Esta divergencia muestra que la evolución de la producción no estuvo acompañada por una recuperación de los puestos formales.

La desocupación llegó al 7,9% y el salario mínimo perdió poder adquisitivo

Los indicadores de desempleo y salarios completan el panorama.

En el segundo trimestre de 2026, la tasa de desocupación alcanzó el 7,9%, frente al 7,6% registrado durante el mismo período de 2025, de acuerdo con el INDEC.

La variación representa un incremento interanual de 0,3 puntos porcentuales y constituye el nivel de desempleo más elevado desde el inicio de la gestión de Milei.

En paralelo, el salario mínimo acumuló una pérdida del 40,8% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026.

El informe del IIEP también señaló que la remuneración promedio de los asalariados privados registrados disminuyó un 0,4% real durante julio. Para agosto, los datos preliminares anticipaban una recuperación del 1,3%.

Aunque algunos indicadores salariales muestran mejoras parciales, la evolución del empleo formal continúa siendo negativa.

Los resultados de los primeros meses posteriores a la reforma laboral plantean así un escenario de menor empleo registrado, mayor informalidad y dificultades para recuperar las contrataciones. La evolución de estas variables durante los próximos meses será determinante para evaluar si los cambios normativos logran alcanzar los objetivos de formalización planteados por el Gobierno.