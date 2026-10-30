Otro golpe al bolsillo: cuánto van a subir la luz y el gas en noviembre

Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy aplicarán nuevos cuadros tarifarios.

El gobierno de Javier Milei oficializó una nueva ronda de aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural, que comenzará a aplicarse desde el 1° de noviembre y sumará presión sobre los presupuestos de los hogares. Las actualizaciones alcanzarán a millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con incrementos que, según la distribuidora y la zona, se ubicarán entre el 2,94% y el 3,65%.

La decisión se conoció este viernes 30 de octubre, mediante la publicación de nuevos cuadros tarifarios en el Boletín Oficial. Los ajustes se sumarán a otros incrementos previstos para noviembre, entre ellos los de alquileres, transporte, medicina prepaga y colegios privados, en un escenario de dificultades para recuperar el poder adquisitivo y el consumo.

La Secretaría de Energía estimó que el aumento promedio de la electricidad en el AMBA será del 3,57%. En términos de facturación, el impacto rondaría los $1.700 adicionales, aunque para tres de cada cuatro usuarios el incremento promedio se ubicaría alrededor de $1.150.

Para el gas natural, las autoridades calcularon una actualización promedio nacional del 2,17%, aunque los nuevos cuadros de las distribuidoras que operan en el AMBA muestran variaciones superiores en determinados segmentos.

Luz: cuánto aumentarán Edenor y Edesur

Las resoluciones 886/2026 y 887/2026, publicadas este viernes, establecieron nuevos valores para el servicio eléctrico que prestan Edenor y Edesur. Las disposiciones fueron aprobadas por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) y contemplan una actualización del Costo Propio de Distribución, uno de los componentes utilizados para calcular las tarifas.

En el caso de Edenor, ese concepto aumentará 3,18% respecto de octubre, mientras que para Edesur la actualización será del 2,94%. El mecanismo contempla la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registraron variaciones de aproximadamente 3,16% y 1,93% en septiembre, respectivamente.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que el componente mayorista tuvo una incidencia importante en la actualización, debido al aumento de determinados costos energéticos internacionales.

La diferencia entre los porcentajes de distribución y el incremento promedio anunciado para el servicio se explica porque las facturas incluyen distintos componentes, entre ellos el precio de la energía, los costos de distribución y los impuestos.

Para el gas natural, las autoridades calcularon una actualización promedio nacional del 2,17%.

Gas: subas de hasta 3,65% en el conurbano bonaerense

En el servicio de gas natural, las actualizaciones también comenzarán a aplicarse desde noviembre, aunque los porcentajes variarán según la distribuidora y la ubicación de cada usuario.

Para los clientes residenciales de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste informado será del 2,95%, mientras que en el conurbano bonaerense alcanzará el 3,65%. En tanto, Naturgy BAN aplicará una actualización del 2,96%, de acuerdo con los nuevos cuadros tarifarios.

El incremento promedio nacional estimado por la Secretaría de Energía es del 2,17%, aunque ese dato no debe confundirse con las variaciones particulares de cada distribuidora. Las diferencias responden a la estructura tarifaria, los cargos de distribución y las condiciones de prestación de cada empresa.

Al igual que ocurre con la electricidad, el impacto final sobre cada factura dependerá del nivel de consumo, la categoría del usuario y los beneficios tarifarios que mantenga vigentes.

Subsidios: qué descuentos se mantienen durante noviembre

Aunque el Gobierno avanzó con una nueva actualización tarifaria, también resolvió prorrogar determinados beneficios para los hogares alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En electricidad, la Secretaría de Energía mantendrá durante noviembre el bloque de 200 kilovatios hora (kWh) mensuales con tarifa bonificada. La decisión modifica el cronograma originalmente previsto, que contemplaba reducir ese consumo subsidiado a 150 kWh durante este período.

Para los hogares que cumplen los requisitos del programa se conservará una bonificación general del 50% sobre el componente energético, a la que se agregará un descuento extraordinario del 25%. De esta manera, el beneficio total será del 75% sobre el componente alcanzado por la asistencia estatal, aunque no significa que toda la factura tenga una rebaja de ese porcentaje.

Los consumos que superen los 200 kWh mensuales se facturarán sin ese descuento. En el caso del gas natural, la Resolución 304/2026 estableció una bonificación general del 50% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU), junto con otra extraordinaria del 24,25%.

La reducción total llegará así al 74,25% sobre ese componente del precio del gas. Los cargos de transporte, distribución, impuestos y otros conceptos continuarán facturándose según las condiciones establecidas para cada usuario.

Las bonificaciones también podrán alcanzar a clubes de barrio, entidades de bien público y determinadas organizaciones sin fines de lucro comprendidas en el régimen.

La Secretaría de Energía estimó que el aumento promedio de la electricidad en el AMBA será del 3,57% .

Zona Fría: el recorte del beneficio agrega presión sobre las boletas

La actualización de noviembre se produce en medio de otra controversia vinculada con los subsidios al gas: las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en el régimen de Zona Fría.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Gobierno avanzó con una reglamentación que restringe el acceso automático al beneficio para numerosos hogares que anteriormente recibían descuentos por su ubicación geográfica.

La reforma mantiene mecanismos de asistencia para determinados usuarios, pero establece nuevas condiciones para acceder a las bonificaciones. Según los cambios difundidos, los hogares que pierdan el descuento del 50% correspondiente al régimen anterior podrán recibir una bonificación del 20% si cumplen los requisitos del nuevo esquema de subsidios.

La situación generó cuestionamientos de legisladores e intendentes, especialmente en municipios bonaerenses donde el descuento tarifario alcanzaba a una proporción importante de usuarios.

En esos casos, la pérdida de beneficios puede tener un impacto sobre la factura superior al aumento porcentual anunciado para noviembre, según la situación particular de cada hogar. Esto significa que la suba de los cuadros tarifarios y la reducción de subsidios son dos factores diferentes que pueden combinarse en el importe final.

La actualización de noviembre se produce en medio de otra controversia vinculada con los subsidios al gas: las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en el régimen de Zona Fría .

Combustibles: el Gobierno volvió a postergar los impuestos

Mientras confirmó los incrementos de electricidad y gas, el Ejecutivo resolvió postergar hasta diciembre una actualización impositiva que estaba prevista para los combustibles.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1305/2026, que modificó el cronograma de aplicación de los ajustes pendientes sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono.

Sin embargo, la medida no implica un congelamiento de los valores en los surtidores. Las petroleras podrán modificar sus precios de acuerdo con sus decisiones comerciales y con la evolución de otros factores, como el valor internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos logísticos.