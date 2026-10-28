Noviembre llega con una nueva ola de aumentos: alquileres, transporte, prepagas y servicios presionan el bolsillo

El penúltimo mes del año comenzará con nuevas actualizaciones en gastos esenciales.

El costo de vida de los argentinos volverá a aumentar en noviembre, con una serie de incrementos que alcanzarán a los alquileres, el transporte público, los colegios privados, las prepagas y distintos servicios. Las actualizaciones llegarán en un contexto de estancamiento del consumo y dificultades para recuperar el poder adquisitivo, mientras los hogares deberán reorganizar sus presupuestos para afrontar nuevos gastos fijos.

El último dato oficial del INDEC mostró una inflación de 1,9% en septiembre y 33,4% interanual, por lo que algunos de los nuevos ajustes superarán el ritmo mensual del índice general de precios.

A ese escenario se suman las definiciones que todavía debe adoptar el gobierno de Javier Milei sobre las tarifas de electricidad y gas, además de posibles modificaciones en los impuestos que gravan los combustibles.

Alquileres: aumentos de hasta el 37,11% y diferencias según cada contrato

Los inquilinos estarán entre los sectores alcanzados por los ajustes más importantes, aunque no todos deberán afrontar el mismo porcentaje. Los contratos que todavía se encuentran bajo la derogada Ley de Alquileres 27.551 y cumplen su actualización anual en noviembre tendrán una suba del 37,11%, de acuerdo con el Índice para Contratos de Locación (ICL).

El porcentaje representa una desaceleración respecto de los incrementos de tres dígitos registrados durante 2025, pero continúa siendo significativo para las familias que destinan una parte considerable de sus ingresos al pago de la vivienda.

Para los contratos celebrados después de la derogación de aquella normativa, las actualizaciones dependerán de las condiciones acordadas entre propietarios e inquilinos. En los acuerdos que utilizan la inflación como referencia, los ajustes calculados para noviembre alcanzan el 5,81% trimestral, 7,82% cuatrimestral y 12,95% semestral.

Los contratos que todavía se encuentran bajo la derogada Ley de Alquileres 27.551 y cumplen su actualización anual en noviembre tendrán una suba del 37,11%.

Colectivos y subtes: nuevos valores para viajar en el AMBA

El transporte público tendrá otra actualización desde noviembre, con incrementos del 4% en las líneas de jurisdicción bonaerense y del 3,9% en las que dependen de la Ciudad de Buenos Aires.

En la provincia, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasará a $1.263,69, mientras que los viajes de tres a seis kilómetros costarán $1.421,65. Para trayectos de seis a doce kilómetros, la tarifa será de $1.579,60, y llegará a $1.895,54 en recorridos de doce a 27 kilómetros.

En CABA, el boleto mínimo se ubicará en $956,38, mientras que el tramo de tres a seis kilómetros alcanzará los $1.062,70. Los valores corresponden a los cuadros difundidos para las respectivas jurisdicciones y a viajes con SUBE registrada.

El subte porteño también aumentará un 3,9% y pasará de $1.817 a aproximadamente $1.887 para los primeros viajes mensuales con tarjeta registrada. Los trenes del AMBA, en cambio, no tienen anunciado un nuevo ajuste para noviembre y conservarían el boleto mínimo de $480, a la espera de una eventual resolución.

En la provincia, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasará a $1.263,69.

Suben los colegios privados y las prepagas

Las familias con hijos en establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal también recibirán nuevos aranceles. En la provincia de Buenos Aires, las cuotas tendrán un incremento del 3% durante noviembre, con valores que dependerán del nivel educativo y del porcentaje de subvención que recibe cada institución.

Para los niveles inicial y primario, los aranceles informados se ubicarán entre $39.210 y $177.340, mientras que en secundaria oscilarán entre $43.230 y $230.450. En las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, las cuotas podrán alcanzar los $263.740, de acuerdo con las categorías oficiales. En la Ciudad de Buenos Aires, habrá un aumento promedio del 2,7% para los establecimientos privados subvencionados.

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a comunicar las actualizaciones de noviembre, con porcentajes diferentes según la compañía, el plan contratado y las condiciones de prestación. Entre los ajustes informados, Sancor Salud aplicará una suba del 2,88%, mientras que Omint tendrá incrementos de hasta 2,75%. En Swiss Medical y Hospital Italiano, las actualizaciones rondarán el 2,3%, mientras que Galeno informó aumentos cercanos al 2,2%. En el caso de OSDE, las variaciones se ubicarán entre el 1,7% y el 2,2%, según el plan.

Algunas compañías también modificarán los copagos, por lo que el impacto final dependerá tanto del valor de la cuota como de las prestaciones utilizadas. Las empresas justifican los nuevos ajustes por el incremento de los costos del sistema sanitario, entre ellos insumos, honorarios profesionales y servicios necesarios para sostener las prestaciones.

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a comunicar las actualizaciones de noviembre, con porcentajes diferentes según la compañía, el plan contratado y las condiciones de prestación.

Peajes, internet y telefonía: más servicios se suman a los incrementos

Los automovilistas también deberán afrontar una actualización del 3,9% en los peajes de jurisdicción porteña. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno las tarifas para vehículos livianos se ubicarían alrededor de $4.974 en horario normal y $7.049 en hora pico.

Para las autopistas Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, los importes informados serían de aproximadamente $2.072 y $2.931, respectivamente, según la franja horaria.

Los incrementos también alcanzarán a internet, televisión por cable y telefonía móvil, con ajustes cercanos al 2,5%, aunque los porcentajes dependerán de cada operador. En el caso de Movistar, se informó una actualización del 2,6% en determinados planes móviles, mientras que otras empresas todavía no habían comunicado todos sus valores para noviembre.

El Gobierno nacional debe oficializar los nuevos cuadros correspondientes a electricidad y gas.

Luz, gas, agua y combustibles: los aumentos que faltan definir

La agenda de noviembre todavía no está completamente cerrada. El Gobierno nacional debe oficializar los nuevos cuadros correspondientes a electricidad y gas, que dependerán de los mecanismos tarifarios vigentes y de las categorías de usuarios.

En ambos servicios, las facturas pueden variar según el consumo, la distribuidora y los subsidios que correspondan a cada hogar. Para AySA, se prevé una actualización mensual de entre 1,5% y 2%, vinculada con el mecanismo tarifario de la empresa.

Ese ajuste debe diferenciarse de la reforma que la compañía presentó ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), en medio del proceso de privatización.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, esa propuesta contempla subas promedio del 22,6% para casi dos millones de usuarios del AMBA, con incrementos superiores en determinadas categorías y una eliminación gradual de descuentos.

En cuanto a los combustibles, el Ejecutivo deberá resolver si aplica una nueva actualización de los impuestos sobre las naftas y el gasoil. El eventual traslado a los surtidores dependerá tanto de esa decisión como de las políticas comerciales de las petroleras.

Los aumentos llegan con el consumo estancado y los ingresos bajo presión

Las actualizaciones previstas para noviembre coinciden con un escenario de debilidad en las compras de los hogares. El último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró que el consumo cayó 0,8% interanual durante septiembre y acumuló dos meses consecutivos de retroceso respecto de iguales períodos del año anterior.

El indicador también permanece aproximadamente 2% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025, mientras que el consumo masivo acumula una caída del 2,7% en los primeros nueve meses de 2026. La evolución de las compras refleja las dificultades para consolidar una recuperación, especialmente en los rubros que dependen directamente de los ingresos disponibles y del financiamiento.

Con alquileres que podrían actualizarse un 37,11%, colectivos con subas de hasta 4%, prepagas con aumentos de hasta 2,88% y nuevos ajustes en colegios, peajes y telecomunicaciones, noviembre comenzará con mayores exigencias para los presupuestos familiares.