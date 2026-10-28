El país sigue en rojo: persiste el pesimismo y la brecha entre votantes de Milei y Bullrich llega a 82 puntos

Javier Milei y Patricia Bullrich.

El pesimismo continúa marcando el clima social en la Argentina durante la gestión del presidente Javier Milei. La última medición del Índice de Optimismo Ciudadano (IOC), elaborado por Poliarquía Consultores, registró en octubre de 2026 una mejora de apenas 0,6% respecto de septiembre, insuficiente para abandonar la categoría de “pesimismo fuerte”.

El relevamiento muestra que la percepción sobre el presente sigue siendo marcadamente negativa, mientras las expectativas sobre el futuro tampoco logran ingresar en terreno positivo. Además, revela una diferencia cada vez mayor entre quienes votaron a Milei y aquellos que respaldaron a Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales de 2023.

Aunque el indicador general mostró una variación mensual favorable, los resultados mantienen una distancia considerable respecto de los períodos de mayor optimismo registrados durante 2024 y 2025. El malestar se extiende a distintos sectores de la población, con diferencias especialmente pronunciadas entre mujeres y hombres y entre regiones del país.

Encuesta Poliarquía.

La evaluación del presente sigue en rojo y el futuro tampoco convence

Uno de los datos más relevantes del estudio aparece en la percepción que tienen los argentinos sobre la situación actual del país. Ese componente del índice se ubicó en -96 puntos, mientras que la evaluación retrospectiva, que refleja la comparación con el pasado reciente, alcanzó los -93 puntos.

Las expectativas futuras presentan un resultado menos negativo, aunque tampoco consiguen revertir el panorama: el indicador correspondiente quedó en -17 puntos.

Encuesta Poliarquía.

La medición utiliza una escala que va de -300 a +300 puntos y contempla tres dimensiones: la percepción del presente, la evaluación del pasado y las perspectivas hacia adelante.

En octubre, la evaluación de la situación actual permaneció sin cambios respecto de septiembre, mientras que los otros dos componentes registraron mejoras de apenas 1%.

Sin embargo, la comparación con octubre de 2025 muestra un deterioro más profundo. La valoración del presente retrocedió 14% interanual, la evaluación retrospectiva cayó 22% y las expectativas futuras disminuyeron 12%.

De esta manera, las pequeñas variaciones positivas del último mes conviven con una evaluación negativa de la situación del país que se mantiene a lo largo del año.

Bullrich pierde optimismo entre sus votantes y se amplía la distancia con Milei

El estudio también detectó diferencias importantes entre los electorados de las principales candidaturas presidenciales de 2023.

Entre quienes eligieron a Bullrich en la primera vuelta, el índice registró una caída del 3,4% respecto de septiembre y del 23,1% en términos interanuales.

Con ese retroceso, el indicador se ubicó en 29 puntos, su nivel más bajo desde marzo de 2024, aunque todavía permanece en terreno positivo.

La evolución contrasta con lo ocurrido entre quienes votaron al actual Presidente. En ese segmento, el optimismo aumentó de 94 puntos en septiembre a 111 en octubre.

La diferencia entre ambos electorados alcanzó así 82 puntos, la mayor brecha registrada en la serie.

Encuesta Poliarquía.

Los resultados muestran dos trayectorias diferentes entre sectores que habían respaldado candidaturas enfrentadas al peronismo en 2023. Mientras los votantes originales de Milei registraron una recuperación en su percepción del país durante octubre, quienes acompañaron a Bullrich profundizaron su deterioro.

El contraste adquiere relevancia por la integración posterior de Bullrich al gobierno libertario, donde ejerció como ministra de Seguridad Nacional, y por su actual participación en el espacio político oficialista.

Por su parte, quienes votaron a Sergio Massa también mostraron una leve mejora respecto de septiembre, aunque su indicador continúa en valores ampliamente negativos.

El Conurbano y las mujeres concentran los peores niveles de pesimismo

El desglose sociodemográfico aporta otro dato significativo: ninguno de los segmentos analizados alcanza valores positivos en el Índice de Optimismo Ciudadano.

Las diferencias aparecen especialmente marcadas al observar el comportamiento por género. Entre las mujeres, el indicador se ubicó en -100 puntos, mientras que entre los hombres alcanzó los -34 puntos.

La distancia de 66 puntos muestra que la percepción negativa sobre la situación del país tiene una intensidad considerablemente mayor entre las mujeres.

El relevamiento también identifica diferencias según la edad, la cobertura de salud y el lugar de residencia.

Los jóvenes de entre 18 y 39 años, los hombres, las personas afiliadas a sistemas de medicina prepaga y los residentes del interior presentan niveles comparativamente mejores, aunque sus indicadores continúan siendo negativos.

En cambio, el pesimismo es más pronunciado entre los mayores de 40 años, las personas que no cuentan con cobertura de salud y las mujeres.

En el plano territorial, los residentes del Gran Buenos Aires aparecen como el grupo con los niveles más bajos de optimismo, una diferencia que coloca al Conurbano bonaerense entre los principales focos del malestar social registrado por la consultora.

Los residentes del Gran Buenos Aires aparecen como el grupo con los niveles más bajos de optimismo.

Un deterioro que se arrastra desde mediados de año

Los resultados de octubre se inscriben en una tendencia negativa que ya había quedado expuesta en mediciones anteriores.

En julio de 2026, el Índice de Optimismo Ciudadano había registrado una caída mensual del 9%, hasta ubicarse en -73 puntos, su nivel más bajo desde febrero de 2024. Para ese momento, el indicador acumulaba un retroceso del 23% durante el año.

Aquella medición también había identificado un deterioro importante entre quienes habían acompañado a Juntos por el Cambio en la primera vuelta presidencial de 2023 y luego respaldaron a Milei en el balotaje.

La actualización de octubre vuelve a mostrar una diferencia entre esos electorados y confirma que el descenso del optimismo entre los votantes de Bullrich continúa, incluso cuando el indicador correspondiente a los seguidores originales de Milei registra una mejora mensual.

Así, el humor social permanece en la zona de pesimismo fuerte, con una percepción especialmente negativa del presente, expectativas futuras que siguen por debajo de cero y fuertes diferencias entre sectores de la población.

La fotografía de octubre deja además dos datos relevantes para la provincia de Buenos Aires: el Gran Buenos Aires registra los niveles más bajos de optimismo territorial y el pesimismo resulta considerablemente mayor entre las mujeres.