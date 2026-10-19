Una nueva encuesta nacional de Analogías registró diferencias en la imagen de los principales dirigentes políticos argentinos a un año de las elecciones presidenciales de 2027. Cristina Fernández de Kirchner alcanzó un 45,1% de valoración positiva, mientras que Javier Milei obtuvo un 38,9%, una distancia de 6,2 puntos porcentuales entre ambos.

El relevamiento también incluyó a Patricia Bullrich, que reunió un 44% de imagen positiva, y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, con un 43,3%. Los cuatro dirigentes presentan, sin embargo, niveles de valoración negativa superiores al 50%, un dato que completa el panorama de la opinión pública.

La investigación se realizó entre el 10 y el 14 de octubre de 2026, sobre una muestra de 2.863 casos distribuidos en todo el país, con un margen de error informado de ±2,2 puntos porcentuales.

Además de evaluar las figuras políticas, el estudio examinó la percepción sobre la economía familiar, el desempeño del Gobierno nacional y las preferencias de los consultados frente al próximo proceso electoral.

Cristina Kirchner, Bullrich, Kicillof y Milei: qué imagen tiene cada dirigente

El apartado dedicado a la valoración de los dirigentes muestra que Cristina Fernández de Kirchner obtuvo un 45,1% de imagen positiva y un 51,9% de negativa. La expresidenta mejoró su valoración favorable respecto de comienzos de 2024, cuando se ubicaba alrededor del 37%. Durante ese período, su imagen negativa también descendió desde aproximadamente el 58%.

Patricia Bullrich registró un 44% de imagen positiva y un 53,3% de negativa. Su nivel de conocimiento entre los encuestados alcanzó el 95,2%. En el caso de Axel Kicillof, el estudio arrojó un 43,3% de valoración positiva y un 52,2% de negativa, con un nivel de conocimiento del 84,6%.

Por su parte, Javier Milei obtuvo un 38,9% de imagen positiva y un 56,7% de negativa. La diferencia entre Cristina Kirchner y Milei fue de 6,2 puntos, mientras que Bullrich superó al Presidente por 5,1 puntos y Kicillof lo hizo por 4,4.

Las distancias entre Cristina Kirchner, Bullrich y Kicillof fueron considerablemente menores: apenas 1,8 puntos separaron sus respectivos porcentajes de imagen positiva. Esa diferencia es inferior al margen de error informado para la encuesta, por lo que no permite establecer una separación estadísticamente concluyente entre los tres dirigentes.

Los resultados describen valoraciones personales registradas durante octubre y no deben interpretarse como una medición de intención de voto entre esos cuatro protagonistas.

La economía familiar aparece entre los principales factores de malestar

La investigación también registró una evaluación mayoritariamente desfavorable de la situación económica de los hogares. El 54,8% de los consultados afirmó que su situación personal y familiar empeoró durante el último año, mientras que el 26% consideró que permaneció igual y solamente el 15,2% manifestó una mejoría.

Las respuestas negativas fueron más frecuentes entre las personas de 45 a 59 años, segmento en el que alcanzaron el 61,7%. Entre las mujeres, el porcentaje de quienes perciben un deterioro de su economía familiar llegó al 59,6%.

Las expectativas para el próximo año también muestran diferencias. El 35,7% de los participantes considera que su situación económica empeorará, frente al 25,8% que espera una mejora. La preocupación por las condiciones económicas aparece así como uno de los componentes centrales del clima de opinión registrado por Analogías.

En cuanto a la evaluación de la gestión nacional, el 59,5% expresó una opinión negativa, frente al 31,5% que manifestó una valoración positiva.

Crece la identificación opositora y disminuye el espacio moderado

Otro de los resultados del estudio corresponde a la identificación política de los entrevistados. El porcentaje de personas que se reconocen como opositoras pasó del 32,2% en septiembre al 36,9% en octubre, lo que representa un incremento de 4,7 puntos porcentuales.

Los consultados que se identifican con el oficialismo alcanzaron el 22,9%, mientras que el 40,2% no se definió dentro de ninguna de las dos categorías. La medición también distinguió distintos grados de posicionamiento político.

Dentro de esa clasificación, la oposición más definida pasó del 30,8% al 33,9%, mientras que el segmento de oposición moderada retrocedió del 18,2% al 10,1%. Por su parte, el grupo no polarizado representó el 17,2% de los consultados.

Estos movimientos muestran cambios en la intensidad de la identificación política, aunque una proporción considerable de los encuestados todavía evita ubicarse expresamente entre oficialismo y oposición.

La demanda de cambio y las preferencias electorales hacia 2027

La encuesta incorporó preguntas relacionadas con la continuidad del actual Gobierno. Ante un escenario hipotético de segunda vuelta entre la continuidad de Javier Milei y una alternativa de cambio, el 55% manifestó preferir un recambio, frente al 32,1% que se inclinó por la continuidad.

Entre las mujeres, la preferencia por un cambio alcanzó el 61,2%. Sin embargo, cuando la consulta se trasladó a la intención de voto por espacios políticos, las diferencias fueron mucho menores.

El peronismo unido obtuvo el 31,6% de las preferencias, mientras que Javier Milei reunió el 30,9%. La distancia de 0,7 puntos porcentuales está por debajo del margen de error informado por la consultora.

En tercer lugar apareció la izquierda, con el 8,6%, seguida por una eventual fuerza vinculada con los gobernadores, que alcanzó el 7,5%. Un 21,4% de los encuestados todavía no tenía definida su preferencia electoral.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el mismo relevamiento también registró cuestionamientos a la gestión nacional y un escenario electoral ajustado hacia 2027. La diferencia entre la demanda general de cambio y las preferencias por espacios políticos es uno de los resultados que permite distinguir el nivel de disconformidad con el Gobierno de las decisiones electorales expresadas por los participantes.

Las universidades, los impuestos y la propiedad de la tierra también fueron evaluados

La investigación sumó preguntas sobre distintas decisiones y políticas públicas. El 62,7% de los encuestados desaprobó que el Gobierno no cumpla los fallos judiciales vinculados con el financiamiento universitario, mientras que el 39,1% calificó esa conducta como muy mala.

En relación con la propiedad de la tierra, el 67,7% rechazó la posibilidad de que ciudadanos extranjeros puedan adquirir extensiones ilimitadas del territorio argentino. La percepción sobre los impuestos también presentó resultados desfavorables para el oficialismo: el 61,9% consideró que el Gobierno redujo poco o nada los gravámenes. Dentro de ese grupo, el 41,6% sostuvo que no hubo ninguna disminución.

Por otro lado, el 59,3% manifestó que percibe mucha o bastante corrupción en la administración nacional. Se trata de opiniones de los encuestados y no de una constatación sobre hechos específicos.

Los resultados completan una medición que combina diferencias en la valoración personal de los principales dirigentes, una percepción económica mayoritariamente negativa y una demanda de cambio que todavía no se traduce en ventajas amplias de intención de voto para ninguna de las principales fuerzas políticas.

Con un 21,4% de indecisos y diferencias reducidas entre los principales espacios electorales, la encuesta registra un escenario de preferencias todavía abierto hacia 2027.